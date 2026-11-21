لم تعد زيارة نافورة «تريفي» الشهيرة في روما تقتصر على الاستمتاع بجمالها المعماري والتقاط الصور أمامها، بل بات الاقتراب من حوضها وإلقاء العملات المعدنية، وفقاً للتقليد السياحي الشهير، يتطلب دفع رسوم دخول. ويبدو أن هذا الإجراء انعكس على حجم العملات التي يجمعها القائمون على النافورة، بعدما سجَّلت التبرعات تراجعاً بنحو 200 ألف يورو، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتفرض السلطات منذ فبراير (شباط) رسوماً قدرها يوروين (1.64 جنيه إسترليني) على الزوار الراغبين في الوصول إلى المنطقة القريبة من حوض النافورة، بعدما وضعت حاجزاً لتنظيم الدخول والحد من الازدحام. وأصبح الوصول إلى هذه المنطقة خلال النهار مقتصراً على سكان روما والزوار الذين يدفعون الرسوم.

زوار يلقون العملات المعدنية في نافورة «تريفي» بروما (أ.ف.ب)

وتتولى مؤسسة «كاريتاس» الخيرية التابعة للكنيسة، من خلال فرعها في روما، جمع العملات المعدنية التي يلقيها السياح في النافورة، وتستخدم الأموال المتحصلة منها لتمويل بنوك الطعام ومشروعات الرعاية الاجتماعية.

وعادة ما تجمع المؤسسة أكثر من 1.4 مليون يورو سنوياً من هذه العملات، لكنها سجلت عجزاً بنحو 200 ألف يورو خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر (أيلول)، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وقال جوستينو ترينشيا، مدير «كاريتاس روما»، لصحيفة «إيل ميساجيرو»، إن إغلاق الوصول المباشر إلى النافورة قد يكون أحد العوامل وراء هذا التراجع.

ويُعد إلقاء العملات المعدنية في نافورة تريفي تقليداً سياحياً معروفاً، يقوم على إلقاء قطعة نقدية من فوق الكتف إلى مياه النافورة الباروكية، اعتقاداً بأن ذلك يضمن العودة إلى روما أو تحقيق أمنيات أخرى.

لكن بعض الزوار باتوا يحجمون عن المشاركة في هذا التقليد بسبب الرسوم الجديدة أو عدم حملهم نقوداً معدنية.

وقال إريك وباتي، وهما زوجان شابان من نيويورك، إنهما ربما كانا سيشاركان في هذه العادة، لكنهما لم يكونا يحملان فكة، كما لم يرغبا في دفع رسوم اليوروين للاقتراب من الحوض.

وقالت باتي، فيما كان الزوجان يلتقطان صوراً ذاتية: «إنه معلم مذهل الجمال، ونحن سعداء بمجرد الاستمتاع بمشاهدته من هنا».

أما آلان وينغ، اللذان يزوران روما قادمين من أستراليا، فقد دفعا رسوم الدخول، لكنهما قررا عدم إلقاء العملات المعدنية، رغم معرفتهما بالتقليد، بعدما لاحظا أن الزوار الآخرين لا يفعلون ذلك.

وقالت وينغ: «أحمل النقود دائماً معي لأنك لا تعرف أبداً متى قد تحتاج إليها، لكننا لم نرَ أي شخص آخر يفعل ذلك، لذلك لم نفعل نحن أيضاً».

ويُعتقد أيضاً أن التحول نحو المدفوعات غير النقدية واستخدام محافظ الهواتف المحمولة أسهم في تراجع العملات التي تجمعها المؤسسة الخيرية.

زوار يلتقطون الصور عند حوض نافورة «تريفي» في روما (إ.ب.أ)

من جهته، قال متحدث باسم «كاريتاس روما» لصحيفة «الغارديان» إن المؤسسة لن تصدر تصريحات عامة إضافية بشأن تراجع جمع العملات، موضحاً أن الأرقام المسجلة حتى الآن خلال العام الحالي لا تشمل العملات الأجنبية، وهو ما قد يعني أن حجم التراجع ليس كبيراً بالقدر الذي يبدو عليه.

في المقابل، تشير الأرقام إلى أن مجلس بلدية روما حقق إيرادات بلغت 435,194 يورو من رسوم الدخول خلال الشهر الأول من تطبيقها.

وتهدف المبادرة إلى الحد من الازدحام عند المعلم السياحي، إلى جانب توفير إيرادات لصيانة النافورة وغيرها من معالم المدينة. ورغم عدم نشر أرقام إضافية، فإن نافورة «تريفي» استقطبت 4.4 مليون سائح خلال عام 2025، وكان متوقعاً أن توفر رسوم الدخول دخلاً سنوياً جيداً للمجلس البلدي.

ويتولى فريق من المشرفين إدارة نظام التذاكر ومراقبة حركة الزوار في منطقة الحوض. ويعمل نيكولاس روميرو في نوبات تستمر 7 أو 8 ساعات، وقال إن الزوار كثيراً ما يطلبون منه توفير فكة حتى يتمكنوا من إلقاء العملات المعدنية.

وأضاف: «لكن كثيرين لا يبدو أنهم يعرفون حتى بوجود هذا التقليد، وقد يفسر ذلك أيضاً هذا التراجع».

ويُعتقد أن جذور تقليد إلقاء العملات المعدنية تعود إلى طقس وثني قديم كان يتضمن تقديم القرابين لآلهة المياه، غير أن هذه العادة لم تنتشر عالمياً على نطاق واسع إلا بعد عرض الفيلم الكوميدي الرومانسي «ثلاث عملات في النافورة» عام 1954.