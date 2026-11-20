تكررت وقائع التجاوزات في الخطاب الإعلامي ببعض القنوات المصرية في الفترة الأخيرة متضمنة تصريحات لشخصيات عامة صدرت عنها ألفاظ تخالف القواعد الإعلامية وتمثل خطاباً «منفلتاً» عن القواعد أو المواثيق الخاصة بالعمل الإعلامي.

قبل أيام قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر، منع ظهور الكاتب الصحافي عبد الحليم قنديل على جميع الوسائل الإعلامية لأجل غير مسمى وإحالته إلى نقابة الصحافيين لإعمال شؤونها وموافاة المجلس بنتيجة التحقيق، حيال ما صدر عنه من ألفاظ غير لائقة خلال استضافته ببرنامج «الحكاية» على قناة «إم بي سي مصر».

وجاء القرار في ضوء ما رصده المجلس، وما انتهت إليه توصية لجنة الشكاوى، بشأن ما تضمنته الحلقة من عبارات وألفاظ تجاوزت حدود الاختلاف في الرأي والنقاش المهني، مما استدعى تدخل مقدم البرنامج وإبداء تحفظه على ما صدر، وأعقبه إصدار بيان اعتذار وحذف المقطع المتضمن لتلك العبارات.

وأعلن «الأعلى للإعلام» تلقيه شكويين ضد مرتضى منصور من الفنانة إلهام شاهين وكذلك من دينا مصطفى علي مرشدي، الشهيرة بـ«دان آدم» حيث طالبت كل منهما بفحص حساب «فيسبوك» باسم «Mortada Mansour» وإبلاغ النيابة العامة بما يسفر عنه الفحص بخصوص الوقائع ذاتها التي تضمنت «إساءات»، ووقف وحجب الحسابات المنسوبة للمشكو في حقه.

وقرر مجلس نقابة الصحافيين في مصر إحالة الصحافيين الأعضاء الذين شاركوا في تغطية المؤتمر الصحافي الأخير لرئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور إلى التحقيق النقابي، على خلفية ما شهدته التغطية من عبارات تضمنت «سباً وقذفاً وإساءات طالت الحياة الخاصة والأعراض»، واعتبرت النقابة ما جرى يمثل مخالفة لميثاق الشرف الصحافي والقواعد المهنية والأخلاقية.

التصريحات التي شهدت انفلاتاً أثارت جدلاً (يوتيوب)

ويرى أستاذ الإعلام الدكتور حسن علي، مؤسس جمعية حماية المشاهدين، أن «ظاهرة الانفلات تعود إلى عدم تطبيق القانون ومواثيق الشرف»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «المجال العام ليس بخير، وحالة الانفلات سواء من نجوم المجتمع أو من نكرات سببها أن هناك مؤسسات خولها القانون لتحقيق الانضباط لا تقوم بدورها على الوجه الصحيح، كما أن الجهات التي تقدم المحتوى وتهتم بالترند، الذي لعب دوراً كبيراً، تحقق مكاسب على حساب الأخلاق أو الحقيقة».

وأشار أستاذ الإعلام إلى أن «مواثيق الشرف الخاصة بالنقابتين المعنيتين بالإعلام أو مدونات السلوك الخاصة بالمؤسسات الكبرى لا يتم تفعيلها، بل يتم تجاوزها وتجاهلها جرياً وراء (الترند) ولفت الأنظار وحصد التفاعلات عبر التصريحات المنفلتة».

وامتدت الظاهرة إلى الإعلام الرياضي حيث قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، إلغاء إيقاف تنفيذ العقوبة السابقة الصادرة بحق الكابتن رضا عبد العال بتاريخ 19 يوليو (تموز) الماضي وتفعيلها، ومنع ظهوره على جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 لمدة 4 أشهر، وذلك نظراً لتكرار مخالفاته وعدم التزامه بالمعايير والأكواد المهنية.

كما قرر المجلس إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة للقانون بمنع ظهور الكابتن محمد فاروق لمدة شهر، على أن يسري القراران اعتباراً من تاريخ بث حلقة برنامج «البريمو» المذاع عبر قناة «العاشرة تن» في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي؛ لما تضمنته من مخالفات.

رضا عبد العال تعرض لعقوبات بعدم الظهور (فيسبوك)

وتصف أستاذة علم الاجتماع السياسي، الدكتورة هدى زكريا، ظاهرة «الخطاب المنفلت» بأنها انعكاس لتحول مجتمعي ألغى الفروق بين الخاص والعام بتأثير من وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «في السابق كان الخطاب الإعلامي يتميز بلغة شديدة الانضباط مهما كانت سخونة القضايا التي يتناولها، ولكن تسرب لغة الخطاب الخاص إلى المجال العام أسهم في تدني مستوى الحوار وظهور الانفلات اللفظي في بعض البرامج».

وتلفت هدى زكريا إلى خضوع هذا الانفلات لفكرة «الترند»، موضحة: «كأن هناك مسابقة غير معلنة مفادها كيف تخرج من الخاص إلى العام لتحقق (الترند) وتحصد مكاسب». وأوضحت أن «بعض الإعلاميين أحياناً يروجون لأنفسهم عبر هذا الانفلات، ليكتسبوا شهرة أو يحققوا مشاهدات أكبر».

وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام العديد من البيانات التي ترصد مخالفات وتجاوزات في قنوات فضائية عدة، بعضها قيد التحقيق، وبعضها أحيل للجهات المختصة، وبعضها تم حسمه بعقوبات تضمنت المنع والحجب والحذف. ووفق بيان للمجلس، «يأتي هذا في إطار حرص المجلس على صون المعايير المهنية والأخلاقية للعمل الإعلامي، والتأكيد على أن حرية الرأي والتعبير، وما تتيحه من مساحة للاختلاف والنقد، لا تمتد إلى استخدام ألفاظ غير لائقة».