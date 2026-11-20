استعاد المخرج الجزائري أحمد راشدي مسيرته السينمائية، التي انطلقت مع ثورة التحرير ببلاده، والتي وثّق من خلالها أحداث الثورة وأبطالها عبر أفلام روائية ووثائقية، كما تحدّث عن تجربته مع المخرج يوسف شاهين، الذي ربطته به صداقة وعمل، حيث شارك في إنتاج فيلمين له هما «العصفور» و«عودة الابن الضال». وتطرَّق الراشدي في حديثه إلى مشروع فيلمه الذي لم يكتمل مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، مؤكداً أن وفاته كانت بمثابة صدمة كبيرة له.

واحتفى مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ47، بالمخرج والمنتج الجزائري الكبير أحمد راشدي، الذي كرّمه المهرجان بمنحه جائزة «الهرم الذهبي لإنجاز العمر»؛ تقديراً لمسيرته، كما أقام «ماستر كلاس» له عبر جلسة عُقدت الخميس بالمسرح المفتوح في دار الأوبرا، أدارها الناقد زين العابدين خيري، وبحضور الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان، وصُناع أفلام.

وتحدّث المخرج الجزائري «88 عاماً»، بعد عرض صورته عبر شاشة بالمسرح وهو يتسلم جائزة الأوسكار لأفضل فيلم بلغة أجنبية عن فيلم «Z» للمخرج كوستاجافراس 1970، والذي شاركت الجزائر بإنتاجه خلال تولّي راشدي مسؤولية الإنتاج بمؤسسة السينما الجزائرية، وقد تسلمه من الممثل الأميركي كلينت استوود والممثلة الإيطالية كلوديا كاردينالي، وقال إنه لا يزال يتذكر تلك اللحظة وهو يخطو في ممر طويل حتى يتسلم الجائزة.

وتطرَّق راشدي إلى بداياته وتعلقه بالسينما في فترة مبكرة من حياته، حيث كان بيت أسرته يقع بجوار سينما، مما أتاح له مشاهدة الأفلام، مؤكداً أنه في ذلك الوقت كان بالجزائر نحو 423 دار سينما تعرض أكثر من ثلاثين فيلماً مصرياً، وكان الإنتاج المصري غزيراً في ذلك الوقت، مما جعلهم يخصصون قاعة لعرض الأفلام المصرية، مؤكداً أنه اتجه للسينما من باب «جيش التحرير»، لمساندة ثورة بلاده فحمل الكاميرا على الجبهة ليوثّق نضال الشعب الجزائري والأبطال الذين حققوا الاستقلال.

مع عبد الحليم في باريس خلال الإعداد لفيلم «لا» (إدارة المهرجان)

ولفت إلى ارتباطه بالمخرج يوسف شاهين، ووصفه بأنه كان مفتوناً بالسينما، وكشف أنه شارك في إنتاج فيلمَي «العصفور» و«عودة الابن الضال»، موضحاً أن شاهين أخبره، ذات يوم، أنه أنفق كل ما لديه ورهن بيته، ما دفعه للدخول شريكاً معه، وعبَّر عن اعتزازه بالتجربة والعمل مع شاهين الذي عاش بجواره، خلال أيامه الأخيرة بالمستشفى.

وعن مشروع فيلم «لا»، الذي كان من المقرر أن يجمعه مع عبد الحليم حافظ قبل أن يتوقف بسبب وفاة العندليب، قال راشدي إن عبد الحليم جعله يحب السينما، وكان يؤمن بأهمية تقديم أفلام تعكس تعاون مصر والجزائر. وأضاف أن عبد الحليم اختاره لإخراج الفيلم المأخوذ من قصة كتبها الصحافي مصطفى أمين. وقال إن عبد الحليم كان يرسل له فصول الكتاب عبر صندوق البريد، كلما انتهى مصطفى أمين من كتابة فصل جديد خلال فترة سجنه. وأشار إلى أنهما اتفقا على تفاصيل الفيلم، بل التقيا في باريس لاختيار مواقع التصوير، وكانا على وشك بدء التصوير، عقب عودة عبد الحليم من رحلته العلاجية الأخيرة إلى لندن، قبل أن تضع وفاته حداً للمشروع الذي لم يرَ النور.

وأضاف بتأثرٍ أنه زار عبد الحليم بالمستشفى قبل ليلة من وفاته، وذهبا لتناول العشاء في أحد المطاعم ثم تركه الراشدي للسفر إلى باريس، وفي اليوم التالي تلقّى خبر وفاته من شقيقته، مؤكداً أن وفاته كانت خسارة كبيرة، كإنسان وفنان، مشيراً إلى أن الفيلم كان يمثل تحدياً لعبد الحليم ليختبر قدراته كممثل بعيداً عن الغناء، خاصة أنه كان يملك مواصفات تمثيلية تُؤهله لذلك.

وفي نهاية اللقاء، قدَّم الفنان حسين فهمي «الهرم الذهبي لإنجازالعمر» تقديراً لمسيرة أحمد راشدي ومُنجَزه السينمائي، مؤكداً أن المهرجان يعتز به وبوجوده في بلده الثاني.

وعاد أحمد راشدي إلى مهرجان القاهرة السينمائي بعد 17 عاماً من الغياب منذ حضر دورته الثلاثين 2009 مشاركاً بفيلمه «مصطفى بولعيد»، الذي استعاد من خلاله سيرة أحد أبرز قادة الثورة الجزائرية التي عمل على توثيقها عبر مسار سينمائي، على غرار «مسيرة شعب» 1963، و«فجر المعذبين» 1956، و«الأفيون والعصا» 1969، و«تحيا الجزائر» 1972.