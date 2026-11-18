أيقظ سحب فيلم «وقائع زمن الحصار» الذي تمتلك حقوقه الإنتاجية شركة جزائرية من العرض بالمسابقة الرسمية لمهرجان «مراكش السينمائي الدولي» بالمغرب أزمات مغاربية بعدما أرجعت الشركة المنتجة قرارها لأسباب سياسية «من دون ضغوط خارجية».

وأعلنت إدارة مهرجان «مراكش السينمائي الدولي» عدم عرض فيلم «وقائع زمن الحصار» ضمن فعاليات النسخة الثالثة والعشرين من المهرجان التي تنطلق، الجمعة، بعد قرار الشركة المنتجة للفيلم عدم عرض الفيلم بالمهرجان رغم سابقة إعلانه في البرنامج ومشاركته بالمسابقة الرسمية في العرض الأول للعمل بالمنطقة العربية بعدما حصد جائزة «أفضل عمل أول» في النسخة الماضية من مهرجان «برلين السينمائي» في ألمانيا.

الفيلم وهو إنتاج مشترك بين الجزائر وفرنسا وقطر، يستلهم أحداثه من تجربة الحصار، ليس بوصفه حدثاً استثنائياً؛ بل حالة يومية تعيد تشكيل تفاصيل الحياة، وتفرض على البشر منطقاً جديداً للبقاء، وتدور أحداثه في فضاء خانق تحكمه الندرة والعزلة؛ حيث يصبح الجوع والبرد وانعدام الأمان النفسي عناصر ثابتة في يوميات الشخصيات.

الخطيب خلال تسلم جائزة برلين حاملاً العلم الفلسطيني (إدارة المهرجان)

ومن خلال مجموعة من القصص المتقاطعة، يرصد العمل كيف يتحول الحصار إلى قوة خفية تعيد ترتيب الأولويات الإنسانية، وتدفع الأفراد إلى اختبارات قاسية تمس الصداقة، والرغبة، والحب، وحتى القيم الأخلاقية نفسها.

وبحسب بيان «مراكش السينمائي» فإن قرار إلغاء مشاركة الفيلم جاء بعد إبلاغ شركة «إسعاد فيلم برودكشن» المالكة لحقوق العمل سحب العمل رغم سابقة تأكيد المشاركة منذ يونيو (حزيران) الماضي عقب الموافقة على اختيار الفيلم، مؤكدة في بيان رسمي أن القرار جاء من الشركة بوقت عبر فيه كاتبه ومخرجه عبد الله الخطيب عن معارضته للخطوة سواء في تواصله مع المهرجان أو الشركة.

وحصل الفيلم على دعم «ورشات الأطلسي» المنظمة من جانب المهرجان والمخصصة للمخرجين والمنتجين العرب، ونال جائزة «الأطلس» لمرحلة ما بعد الإنتاج، فيما أكد منتج الفيلم صلاح إسعاد في بيان لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار عدم عرض الفيلم اتخذ بسبب زيارة وفد إسرائيلي إلى المغرب الشهر الماضي بما يتناقض مع رسالة الفيلم الداعمة للشعب الفلسطيني والتي كانت سبباً في إنتاج العمل».

صناع الفيلم خلال احتفالهم بجائزة برلين السينمائي (إدارة المهرجان)

وأوضح أن «القرار اتخذ دون أي ضغوط خارجية، ولكنه نابع من جهة الإنتاج، مع تقديرهم لفريق المهرجان وأملهم في عرض العمل أمام جمهور مراكش مع الإعلان عن إعادة جائزة ما بعد الإنتاج التي حصل عليها الفيلم عام 2024 من إدارة المهرجان».

وحاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع المخرج عبد الله الخطيب الذي كتب وأخرج العمل لكنه لم يستجب، فيما اكتفى المنتج بالبيان المقتضب الصادر عن شركته باعتباره يشرح كل التفاصيل من وجهة نظره.

وعبّر الناقد السينمائي المغربي سعيد المزواري لـ«الشرق الأوسط» عن أسفه من قرار الشركة المنتجة لأسباب سياسية وليست فنية وضد رغبة مخرج الفيلم، مشيراً إلى أن «الشركة أضاعت على الفيلم فرصة لمشاهدة عمل يسلط الضوء على القضية الفلسطينية».

وأضاف أن «عرض الفيلم بالمسابقة الرسمية لمهرجان مراكش كان سيؤدي لمشاهدته من نجوم عالميين وصناع سينما يشاركون بالمهرجان؛ الأمر الذي كان يمكن أن يقوم بدور في تسليط الضوء على جانب مهم لمعاناة الفلسطينيين».

وأكد الناقد طارق الشناوي لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الشركة المنتجة يعطي رسالة سيئة عن تدخل عناصر غير فنية في القرارات الفنية، لا سيما أن المشاركة بأي مهرجان لا تعني الموافقة على سياسات الدولة التي يقام فيها، فضلاً عن تأخر الخطوة لتكون قبل وقت قصير للغاية من موعد انطلاق المهرجان.

وفي الختام أكد الشناوي أن «الأفلام التي تحمل قضايا على غرار (وقائع زمن الحصار) يعد عرضها بالمهرجانات فرصة لمشاهدتها من جانب حضور واسع وليس فقط أبناء المدينة التي يقام فيها».