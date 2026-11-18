قال المخرج الهولندي يورين مولتر إن إحساسه بالوحدة في صغره دفعه إلى صنع «الفتى النووي» (Nuclear Boy)، فقد نشأ في قرية صغيرة شمال هولندا، حيث تفصل بين بيوتها مساحات واسعة، وتمضي فيها الحياة ببطء. موضحاً أن تلك النشأة أثّرت على طريقته في مراقبة الناس، ورواية حكاياتهم، وأنها عادت إليه أثناء الكتابة في صورة سؤال عن مراهق يستطيع أن يجذب انتباه كثيرين، فيما يظل عاجزاً عن الاقتراب من الشخص الذي يعنيه اهتمامه أكثر من أي شخص آخر.

وأضاف مولتر لـ«الشرق الأوسط» أن الكتابة أعادته إلى أعوام كان يجد فيها متعته في عالم صنعه من هواياته، مشيراً إلى أنه أراد أن يمنح المراهقين الذين ينغمسون في اهتماماتهم ويجدون صعوبة في التواصل مع محيطهم وجهاً وصوتاً على الشاشة.

ويستلهم «الفتى النووي» -المعروض ضمن «مسابقة أسبوع النقاد الدولية» في الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي- قصة المراهق الأميركي ديفيد هان الذي حاول بناء مفاعل نووي، وتدور أحداثه حول «آيك»، الفتى الشغوف بالعلوم الذي يعيش مع أمه بعد انفصال والديه، ويقضي معظم وقته في إجراء التجارب داخل غرفته، وحين يهديه والده، الذي يعمل في شركة بالقطاع النووي، كتاباً في العلوم، تبدأ لديه فكرة بناء المفاعل، ويشرع في تصوير تجاربه، ونشرها على الإنترنت، حيث يجد متابعين يشجّعونه على تصعيدها، بينما يظلّ اهتمام أبيه أكثر ما يسعى إلى كسبه.

المخرج الهولندي (الشركة المنتجة)

ويصوّر المخرج بطله «آيك» وهو ينفذ تجاربه، وينشرها عبر الإنترنت، فيتلقّى تشجيعاً يدفعه إلى تجاوز حدود كان سيتردّد في بلوغها بمفرده، فيما اختار مولتر أن يُظهر بعض المتابعين واقفين إلى جوار الفتى أثناء التجارب، بحيث يراهم المشاهد في المكان الذي تؤثر فيه تعليقاتهم على قراراته، عوضاً عن متابعة المحادثات على شاشات الهواتف، والحواسيب.

ولفت مولتر إلى أنه وكاتب السيناريو استبقيا من الوقائع الحقيقية بعض تفاصيل بناء المفاعل، منها تقديم الفتى نفسه على أنه معلّم في اتصالات أجراها للحصول على معلومات، واستعانته بأجزاء من أجهزة كشف الدخان، واحتفظا كذلك بانفصال الوالدين، ورغبة الابن في لفت انتباه أبيه، فيما جاءت معظم التفاصيل الأخرى من الخيال، مؤكداً أن خبرته بالوحدة في الريف الهولندي ساعدته على تخيّل حياة «آيك» اليومية، وفهم ما يجعله يعود إلى تجاربه كلما تعثّر في التواصل مع من حوله. وتطرّق مولتر إلى قرار نقل الحكاية إلى زمن وسائل التواصل الاجتماعي، موضحاً أن الإنترنت أتاح لبطله أن يجد جمهوراً من داخل الغرفة التي يعزل نفسه فيها.

عرض الفيلم ضمن فعاليات أسبوع النقاد بمهرجان القاهرة (الشركة المنتجة)

وقال إن «آيك» قادر على فهم التجارب العلمية المعقّدة، لكنه يفتقر إلى الجرأة حين يريد بدء حديث مع من حوله، وعلى الإنترنت يجد طريقة للتواصل من خلال ما يتقنه، فيصوّر تجاربه، ويعرضها على أشخاص يشجّعونه على المضي فيها، موضحاً أن تأثيرهم يتزايد حين يدفعونه إلى تجارب أشدّ خطورة، لأن اهتمامهم يمنحه شعوراً بالقبول يصعب عليه بلوغه في حياته اليومية.

وأضاف أن اهتمامه بـ«آيك» يمتد إلى ما تفعله قرارات الفتى بمن حوله، فتجاربه تؤذي أشخاصاً في قريته، بينهم أمه، رغم أن أحد دوافعه إلى مواصلتها هو رغبته في أن يراه الآخرون، ويهتموا به. لافتاً إلى أن هذه المفارقة هي ما جذبته إلى الشخصية، إذ تتيح له تتبّع اختيارات مراهق يمكن فهم دوافعه، فيما تتّسع دائرة الأذى الذي يتسبّب فيه.

وتطرّق مولتر إلى علاقة الفتى بأمه، التي تعمل ممرضة في نوبات ليلية، وتنام نهاراً، فهي تلاحظ أن ابنها قلّما يخرج من غرفته، وحين يتسبّب في حريق داخل المنزل، تسمح له بنقل تجاربه إلى المرأب، معتبراً أن قرارها، الذي اتخذته بحسن نية، جعل ما يفعله أبعد عن نظرها في الوقت الذي كانت فيه تجاربه تزداد خطورة، وتستدعي تدخّلها.

وأوضح المخرج أن «الأم وابنها يحبّ كلاهما الآخر، لكنهما يجدان صعوبة في التعبير عن ذلك، فهي تحاول مساعدته بإتاحة مساحة ينشغل فيها بما يحب، بينما تزداد عزلته في المكان الذي خصّصته له». وكشف المخرج أنه أمضى نحو 6 أشهر في البروفات مع مؤدي دور «آيك»، الذي لم يسبق له التمثيل، حيث صوّر المشاهد بهاتفه، وجمعها في نسخة تجريبية ليرى كيف ينتقل الفيلم من مشهد إلى آخر، وأين يحتاج إلى إضافة قبل بدء العمل، وهذه الخطوة أتاحت له أن يختبر إيقاع الفيلم كاملاً، بينما كانت أمام الفريق مهلة لا تتجاوز 19 يوماً للتصوير.

وروى مولتر أنه أراد للمشهد الافتتاحي أن يبدو لقطة واحدة، فصوّر أداء الممثل والانفجار في مراحل منفصلة، ثم وصل بينها في المونتاج، وبقيت مشكلة الدخان الذي كان ينبغي أن يتصاعد من ملابس الفتى مع نهوضه، فجاء الحل من سيجارة إلكترونية كانت مع أحد الموجودين في الموقع، إذ استخدم الفريق بخارها ليخرج من ملابس الممثل في اللحظة التي يتحرّك فيها. ولفت إلى أن الميزانية لم تسمح بالاستعانة بالمؤثرات البصرية لتنفيذ هذه التفاصيل، فصوّر الفريق الانفجارات واللهب الأخضر في موقع العمل، مشيراً إلى أن تنفيذ تلك المشاهد كان تحقيقاً لرغبة راودته منذ طفولته في صنع فيلم تقع انفجاراته أمام الكاميرا.