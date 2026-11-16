آسر ياسين يستعيد محطات مسيرته بعد تكريمه في القاهرة

في الليلة التي عاد فيها فيلم «رسائل البحر» إلى شاشة العرض بمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» جلس آسر ياسين بين جمهور فوجئ بتفاعله مع الفيلم بعد 16 عاماً على عرضه الأول، وبدأ له أن الحاضرين تفاعلوا معه أكثر مما تفاعل جمهور العرض الأول.

وفي اليوم التالي بالدورة نفسها التي منحته «جائزة فاتن حمامة للتميز»، أعاد إليه هذا العرض ذكرى مكالمة لم يصدّق، حين تلقّاها، أن المتحدث على الطرف الآخر هو داود عبد السيد، المخرج الذي كان يتمنى العمل معه، ليتحدث عن مسيرته الفنية الطويلة في ندوة أدارها المنتج محمد حفظي.

واستعاد آسر ياسين خلالها انتقاله من مسرح الجامعة إلى السينما، وتردّده أمام أول بطولة عُرضت عليه، وما تعلّمه من أدوار تطلّب بعضها أن يعبّر بالصمت، فيما ظلّ أثر بعضها الآخر يلازمه بعد انتهاء التصوير.

وقال ياسين إن علاقته بالتمثيل بدأت على خشبة مسرح الجامعة الأميركية بالقاهرة، أثناء دراسته الهندسة الميكانيكية، قبل أن يخوض تجاربه الأولى أمام الكاميرا في أعمال منها الفيلم القصير «بيت من لحم»، للمخرج رامي عبد الجبار، و«الجزيرة»، للمخرج شريف عرفة.

وأضاف ياسين أنه كان يعمل مع المخرج عمرو سلامة في فيلم «زي النهارده» عندما عرض عليه المخرج محمد ياسين بطولة «الوعد»، من تأليف وحيد حامد. ووقتها، تردّد أمام العرض، إذ أراد أن يطمئن إلى أن خبرته تكفي لتحمّل مسؤولية البطولة.

وأضاف أنه أثناء تصوير «الوعد»، اتصل به المخرج داود عبد السيد للمرة الثانية وكان لقاؤهما الأول قد جرى قبل نحو عامين في «الهناجر» بدار الأوبرا، وتناولا فيه مشروع «رسائل الحب»، الذي كان من المقرر أن يقدّمه أحمد زكي وتأجّل بعد وفاته، بينما في المكالمة الثانية، دعاه عبد السيد إلى قراءة فيلم «رسائل البحر».

وقال ياسين إنه وافق فور قراءة السيناريو، مشبّهاً نصوص المخرج بالروايات التي تدفعه إلى متابعة القراءة لمعرفة ما سيحدث لشخصياتها، مشيراً إلى أن ما قرّبه من «يحيى»، الطبيب الذي يعاني صعوبة في النطق، هو محاولته تجاوز القيود التي اعتاد العيش في ظلها.

شهدت الندوة إقبالاً جماهيرياً كبيراً (إدارة المهرجان)

وأوضح ياسين أنه في بروفات القراءة، تعرّف إلى طريقة عبد السيد في العمل مع ممثليه، إذ كان يناقش معهم ماضي كل شخصية، ويستمع إلى اقتراحاتهم، ويسأل عن مبرّر أي كلمة تُضاف إلى الحوار.

وبعد «رسائل البحر»، واجه ياسين تحدياً مختلفاً في «فرش وغطا»، للمخرج أحمد عبد الله السيد. وقال إن صمت الشخصية جعله يقضي وقتاً في كتابة تاريخها قبل التصوير، كي يعرف كيف تتصرّف في المواقف التي تمرّ بها.

وفي «تراب الماس»، للمخرج مروان حامد، امتدّ أثر الدور مع آسر ياسين إلى ما بعد التصوير، مؤكداً أن الفيلم من أحب أعماله إليه، وأداء شخصية «طه» أرهقته نفسياً ودفعته إلى تعلّم كيفية الخروج منها بعد انتهاء العمل.

وكشف أنه ما زال يستعين بمدرب تمثيل، داعياً الممثلين الشباب وأصحاب الخبرة إلى العمل مع مدربين، انطلاقاً من اقتناعه بأن الممثل يحتاج إلى تطوير أدواته في كل مرحلة من مسيرته.

وعن اختياراته، قال ياسين إن رغبته في تقديم شخصيات تثير اهتمامه هي ما دفعته إلى التمثيل، داعياً إلى العودة إلى البطولة الجماعية التي تعلّم قيمتها من أفلام ممثلين سبقوه، ولرؤيته بأنها من أكثر الأعمال بقاءً في ذاكرة الجمهور.

وأضاف ياسين أن العمل في السينما العالمية كان من طموحاته، وأراد أن يكون له جمهور في مصر أولاً، مؤكداً أنه يرفض الأدوار التي تحصره في صورة نمطية لخدمة توجهات آيديولوجية.

وقال الناقد محمد عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» إن تنوّع الأدوار التي قدّمها آسر ياسين من أبرز ما يميّز مسيرته، مشيراً إلى قدرته على التنقّل بين شخصيات تختلف في طباعها وطريقة تعبيرها، إذ يعتمد حضوره في كل منها على أدوات مختلفة.

وأضاف عبد الرحمن أن ياسين من أكثر ممثلي جيله اجتهاداً، وحرصه على العمل وإتقانه يظهران في العناية التي يمنحها لكل دور على امتداد مسيرته.