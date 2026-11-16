«الدوحة السينمائي» يكرم الفنان السوري تيم حسن والنجمة الهندية ننديتا داس

أعلن مهرجان «الدوحة السينمائي» عن تكريم المخرجة والممثلة الهندية ننديتا داس، والفنان السوري تيم حسن بجائزة «التميز الإبداعي» وذلك خلال افتتاح دورته الجديدة المقررة في الفترة من 19 وحتى يوم 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري في العاصمة القطرية، والتي ستشهد حضوراً فنياً وثقافياً بارزاً.

وتعنى الجائزة بتكريم «الإسهامات الاستثنائية» في السينما، من خلال التأثير الفني الراسخ، والقصص الإنسانية المؤثرة التي تتجاوز حدود الثقافات، حسب بيان المهرجان الاثنين، مضيفاً أن «المكرمين من الأسماء الرائدة في فن (السرد القصصي)، واستكشاف الهوية والتاريخ وتعقيدات التجربة الإنسانية من خلال الأداء».

وقالت فاطمة حسن الرميحي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة «الدوحة للأفلام» ومديرة مهرجان «الدوحة السينمائي»، في بيانها: «للسينما قوة تتخطى كل الحدود، وتتحدى المفاهيم السائدة، وتقربنا من إنسانيتنا المشتركة»، وأضافت فاطمة الرميحي أن «ننديتا داس، وتيم حسن، هما أرقى تجليات هذه القوة، فبراعتهما الفنية اللافتة، وشجاعتهما في التعبير، والتزامهما الراسخ بالسرد القصصي الأصيل يترك أثراً يتجاوز كل الحدود الجغرافية والثقافية».

المخرجة والممثلة الهندية ننديتا داس (مؤسسة الدوحة للأفلام)

وأكدت فاطمة الرميحي أن «المكرمين يذكراننا بأن السينما قوة قادرة على صياغة طريقة رؤيتنا وفهمنا لبعضنا وتواصلنا معاً»، وأن التكريم في «الدوحة السينمائي» لتمتعهما بإرثٍ إبداعي بات مصدر إلهام للجمهور ولجيل جديد من صناع الأفلام. وعلى مدار 3 عقود شاركت الممثلة والمخرجة والناشطة الاجتماعية الهندية ننديتا داس في أكثر من 40 فيلماً روائياً، وقدمت أولى تجاربها الإخراجية عام 2008 بفيلم «فراق»، ومنحتها الحكومة الفرنسية وسام «الفنون والآداب» من رتبة فارس، كما أنها تعني بالدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.

وشارك الفنان السوري تيم حسن في مسلسلي «الزير سالم»، و«صلاح الدين الأيوبي» للمخرج الراحل حاتم علي وهو لا يزال طالباً، كما قدم بطولة مسلسلي «نزار قباني»، و«الملك فاروق»، وتصدر المواسم الـ5 لمسلسل «الهيبة»، وأيضاً «تاج»، و«تحت سابع أرض»، و«مولانا». وأعرب الناقد السعودي أحمد العياد عن سعادته بخبر تكريم تيم حسن، وننديتا داس في «الدوحة السينمائي» قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «لكل واحد منهما مساراً مختلفاً، ولدي ما أحبه في التجربتين، حيث يستدعي تكريم تيم مرحلة كاملة من الدراما السورية والعربية، وأتذكره في (الزير سالم)، و(التغريبة الفلسطينية)، وأيضاً تقديمه لشخصية (الملك فاروق)، حيث جعلنا نرى إنساناً وراء شخصية عامة وأقنعنا بتحولاتها على مدى سنوات».

لقطة من فيلم «المومياء» لشادي عبد السلام (مؤسسة الدوحة للأفلام)

وأكد العياد أن تجربة ننديتا داس واختياراتها بصفتها ممثلة تعطينا مدخلاً إلى فهم ما يشغلها كونها مخرجة، موضحاً: «أتذكّرها في (Fire)، و(Earth)».

وفي السياق، يتنافس في «الدوحة السينمائي»، نخبة مختارة من الأفلام العربية والعالمية الروائية الطويلة والقصيرة، إلى جانب برنامج «سينما الخليج»، ومسابقة «أجيال للأفلام»، ويبرز المهرجان قدرة الموسيقى على تجاوز الحدود وإبراز الأصوات التي لا تحظى بالتمثيل الكافي وتقديم تجارب ثقافية مشتركة من رواد «الهيب هوب» الفلسطينيين والأصوات السودانية الجديدة، إلى فنانين عالميين وتعاون استثنائي مع أوركسترا «قطر الفلهارمونية».

ومن أبرز محطات المهرجان إطلاق برنامج «كلاسيكيات الدوحة»، الذي يحتفي بالسينما الخالدة ذات القيمة الفنية والثقافية، عبر أفلام جرى ترميمها بالشراكة مع مؤسستي «السينما العالمية»، و«الدوحة للأفلام»، حيث يضم البرنامج فيلمي «معركة الجزائر» للمخرج جيلو بونتيكورفو، و«المومياء: يوم أن تحصى السنين» للمخرج شادي عبد السلام.