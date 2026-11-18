تخضع فرس النهر «فيونا»، التي اكتسبت شهرة عالمية بعد ولادتها بوزن منخفض للغاية ونجاتها رغم كل الصعاب، للمراقبة على مدار الساعة، وذلك بعد أن ابتلعت قبعة صوفية سقطت عن طريق الخطأ داخل حظيرتها في حديقة حيوان سينسيناتي، وفقاً لما ذكره مسؤولون لموقع «سي إن إن» الأميركي.

وذكرت حديقة حيوان سينسيناتي أن «فيونا» تلقت أدوية مضادة للغثيان ومكملات تعمل ملينات للمساعدة في دفع الجسم الغريب عبر جهازها الهضمي، وذلك بعد أن ابتلعت قبعة. وأوضحت الحديقة أن الجراحة ليست خياراً مطروحاً في حالة «فيونا»، وهو قرار جاء بعد استشارة متخصصين في الطب البيطري والطب البشري على حد سواء.

وقال ممثل عن حديقة حيوان سينسيناتي: «أفضل فرصة لنجاح حالة فيونا هي أن تتمكن من إخراج الجسم الغريب بنفسها».

وقد قدمت حديقة حيوان كولومبوس منظاراً يبلغ طوله تسعة أقدام، بالإضافة إلى فني متخصص للمساعدة في إجراء فحص بالمنظار لـ«فيونا». وأظهر الفحص وجود تجمعات في أمعائها، وهي علامة على أن شيئاً ما يتحرك عبر أمعائها الدقيقة، وفقاً لما ذكره التحديث الصادر عن الحديقة.

وأشارت حديقة حيوان سينسيناتي إلى أن «فيونا» ستستمر في الوقت الراهن في تلقي الرعاية الداعمة، بما في ذلك تقديم «جميع أطعمتها المفضلة»، إلى جانب الأدوية المضادة للغثيان.

وقال المتحدث باسم حديقة حيوان سينسيناتي، في تعليقه على الظروف التي أدت إلى ابتلاع «فيونا» لهذا الجسم غير القابل للأكل: «ربما لن يتكرر هذا الأمر مجدداً حتى لو حاولنا تعمّد حدوثه».

وأوضحت مديرة الاتصالات، ميشيل كيرلي، أن القبعة الصوفية قُذفت في الهواء أمام الحظيرة، فالتقطتها مروحة سقف دفعتها لتمر عبر فتحة يبلغ عرضها قدماً واحداً (نحو 30 سنتيمتراً) تقع فوق نوافذ العرض التي يصل ارتفاعها إلى 12 قدماً (نحو 3.6 متر). وذكرت حديقة حيوان سينسيناتي أن «فيونا» تتلقى «رعاية واهتماماً على مدار 24 ساعة».

ووفقاً لما ذكرته حديقة الحيوان، فإن هذا الحيوان، البالغ من العمر 9 سنوات الذي يحظى بمحبة الجميع، يخضع حالياً للمراقبة من قِبل الفريق البيطري وطاقم رعاية أفراس النهر في الحديقة، الذين يعملون على ضمان حصولها على كميات كافية من السوائل.

ذكرت حديقة حيوان سينسيناتي في بيان لها: «يشعر فريق رعايتها بتفاؤل حذر بأنها ستتجاوز هذه المحنة وتعود إلى طبيعتها المعتادة». ووفقاً لرون ماغيل، سفير النوايا الحسنة ومنسق شؤون الحفاظ على الحياة البرية في مؤسسة «حديقة حيوان ميامي» (Zoo Miami Foundation)، فمن المرجح أن القائمين على رعايتها يخشون أن تتسبب القبعة المحبوكة في حدوث انسداد.