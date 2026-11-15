الكشف عن ملجأ سري أقامه تشرشل تحت منحدرات «دوفر»

بعد نحو نصف قرن على إغلاقه ودفنه، مؤسسة «ناشيونال تراست» تعيد فتح مركز قيادة عسكري متطور كان يؤدي دوراً محورياً في حماية الملاحة عبر القنال الإنجليزي،

بعد أن ظل مدفوناً في أعماق المنحدرات الجيرية البيضاء بمدينة دوفر البريطانية. ويستعد مركز عسكري استُخدم خلال الحرب العالمية الثانية لفتح أبوابه أمام الزوار للمرة الأولى، بعدما أعادت مؤسسة «ناشيونال تراست» اكتشافه وترميمه، حسب صحيفة «الغارديان» البريطانية.

وكانت غرفة العمليات المعروفة باسم «فان باي بلوتينغ روم» (Fan Bay Plotting Room) تضم تقنيات عسكرية متقدمة في ذلك الوقت، وأسهمت في توجيه المدافع التي تولت الدفاع عن مضيق دوفر، عندما تحولت المنطقة الساحلية الجنوبية الشرقية من إنجلترا إلى خط المواجهة الأول لبريطانيا، عقب سقوط فرنسا عام 1940.

ومع وجود القوات الألمانية على الجانب الفرنسي، على مسافة لا تتجاوز 21 ميلاً (نحو 34 كيلومتراً)، تعرضت مدينة دوفر لقصف مدفعي وهجمات جوية متواصلة، حتى اكتسبت لقب «ركن نيران الجحيم» (Hellfire Corner).

وأصبحت تعزيزات الدفاعات الساحلية البريطانية أولوية وطنية، حظيت بدعم رئيس الوزراء البريطاني آنذاك ونستون تشرشل، وشكلت بطارية «فان باي» المدفعية جزءاً أساسياً من شبكة التحصينات الدفاعية.

وكانت غرفة العمليات مخبأة في أعماق المنحدرات الجيرية، أسفل المدافع الساحلية، وتُعد أول منشأة من نوعها يتم تشييدها. واحتوت على أجهزة متخصصة لحساب بيانات إطلاق القذائف وتنسيق العمليات المدفعية.

وكان العنصر الأهم فيها ما عُرف باسم «طاولة توجيه النيران» (Fire Direction Table)، وهي حاسبة كهروميكانيكية مثّلت واحدة من أكثر التقنيات العسكرية تطوراً في عصرها، إذ ساعدت على تحديد البيانات اللازمة لتوجيه نيران المدافع بدقة.

وبعد انتهاء الحرب، هُجرت الغرفة، قبل أن تُطمر بالكامل خلال سبعينات القرن الماضي. ولم يُعَد اكتشافها إلا في عام 2017، لتبدأ منذ ذلك الحين أعمال بحث أثري ودراسة تاريخية وترميم استمرت سنوات، شارك فيها موظفو مؤسسة «ناشيونال تراست» ومتطوعون وشركاء متخصصون.

وبالتوازي مع أعمال الترميم، أجرى متطوعون أبحاثاً حول حياة الأشخاص الذين خدموا في موقع «فان باي»، وكشفوا عن قصص شخصية أسهمت في إلقاء ضوء جديد على تاريخ المنشأة خلال الحرب.

وقال غوردون وايز، المتطوع لدى مؤسسة «ناشيونال تراست» في موقع المنحدرات البيضاء بدوفر: «إن البحث في حياة الأشخاص الذين عملوا هنا غيّر نظرتي إلى هذه الغرفة. فاسم يرد في سجل الخدمة العسكرية، أو تفصيل يظهر في صورة فوتوغرافية، يمكن أن يربط بين الآثار التي لا تزال باقية على الجدران ويوم عمل أحد الأشخاص في هذا المكان».

وأضاف وايز: «لا تزال هناك أسئلة تحتاج إلى إجابات، لكن كل اكتشاف جديد يساعدنا على تكوين صورة أكثر وضوحاً عن الأشخاص الذين كانوا يقفون وراء هذه الآلات والتقنيات».