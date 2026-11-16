سلِّم نظارتك قبل بدء الاختبار في كوريا الجنوبية

تنتمي الفنانة التشكيلية ألين أبي فاضل إلى جيل عايش حروب لبنان من كثب، وحفرت في ذاكرته جروحاً لم تندمل. فلبنان، الذي لم يكد يلتقط أنفاسه من حرب حتى يجد نفسه وسط أخرى، ظلّ أسير الصراعات، التي أنهكت اللبنانيين وتركت آثارها النفسية والجسدية.

وفي أعقاب الحرب الأخيرة على لبنان، لجأت الرسامة ألين إلى ريشتها للتعبير عن المشاعر والأوجاع التي خلّفتها الحرب. ورغم أن الحرب لم تكن قد وضعت أوزارها نهائياً، فإن الفنانة اللبنانية اختارت أن ترسم ما تبقّى بعد الدمار. وفي معرضها «صدى»، المقام في غاليري «لا أتيلييه لماهر عطار»، تستعيد بريشتها جراح الحرب وذكرياتها.

وبتقنية الأكريليك وطبقات الـ«ميكسد ميديا»، أنجزت ألين نحو 20 لوحة بمقاسات مختلفة، بينها مجموعات تحمل عنواناً واحداً، وتضم سلسلة من المشاهد المستوحاة من الحرب. ولم تتوانَ عن إطلاق الرصاص على بعضها، محدثةً ثقوباً تحاكي آثار الانفجارات وتضفي على اللوحات طابعاً واقعياً. وتوضح لـ«الشرق الأوسط»: «استغرق مني هذا المعرض نحو سنتين من العمل. وولدت فكرته خلال حرب عام 2024 في جنوب لبنان. فأنا من جيل الحرب اللبنانية، وما شهدناه في السنتين الأخيرتين كان قاسياً جداً. وحتى لو كانت القذائف والصواريخ تطول مناطق دون أخرى، فإن أصواتها كانت تخترق آذاننا».

الفنانة أمام التجهيز الفني «النزوح» (أتيلييه ماهر عطار)

وعن سبب لجوئها إلى الرصاص في بناء موضوعات لوحاتها، تقول: «في أيام الحروب السابقة، كان الهروب من أزيز الرصاص يشكّل هاجساً لنا. ولم تستطع ذاكرتنا نسيان تلك التجربة. لكنني لجأت إلى الضوء لأخفف من العتمة التي عشناها ولا نزال. وبحثت كثيراً عن رصاص من عيار 500 مليمتر لأقطعه إلى جزأين وأستخدمه بطريقة تتيح خروج الدماء منه، لكنني لم أوفّق في العثور عليه. وقبل يومين فقط من موعد المعرض، أحضر لي أحد الأصدقاء الرصاص المطلوب. فأزلت صاعقه واستخدمته».

ومن خلال الرسم والوسائط المتعددة والضوء والصوت والأعمال التركيبية، يتتبع المعرض الآثار النفسية والعاطفية التي خلّفتها النزاعات، مجسّداً أصداء الانفجارات والفوضى التي يخلّفها الدمار، والجروح التي يحملها الأفراد والمجتمعات. وتركّز ألين على نزوح البشر الذين أُجبروا على مغادرة ديارهم، داعيةً زوار المعرض إلى الإنصات لما يظل غير مسموع، وإدراك استمرار حضور الحرب حتى بعد تلاشي أصواتها.

وفي لوحة ضخمة تتألف من 16 جزءاً مستطيلاً، تعرض ألين واحداً من أكبر أعمالها تعبيراً عمّا تختزنه ذاكرتنا، وتحمل عنوان «صوت انفجار».

«صدى»... عنوان معرض ألين أبي فاضل في (أتيلييه ماهر عطار)

وتوضح: «إنها تقنية جديدة لجأت إليها، ترتكز على مساحة مسطّحة وناعمة وشفافة في آن. رسمت عليها الموجات الصوتية للانفجارات بمستويات متفاوتة بين الارتفاع والانخفاض».

أما في تجهيز فني يحمل عنوان «النزوح»، خصّصت له مساحة واسعة في المعرض، فتروي ألين حكاية انسلاخ الإنسان عن أرضه. وضعت في وسط الصالة قطعة قماش معلّقة في الهواء بواسطة ملاقط حديدية. وتوضح: «اخترت قماشاً من نوع الخيش، وأخضعته لمراحل كثيرة. ففي البداية، مرّت عليه مركبة ثقيلة لتترك آثاراً تشبه تلك التي يخلّفها النازحون. ومن ثم سارت عليه جرّافة، وضربته بعدها بملزمة حديدية. كذلك حوَّلت مسامير مصدّأة إلى أشكال توحي بأشخاص في حالة نزوح». وتتابع: «أرى أن اللافت في معرضي هو جمعي أحاسيس مختلفة؛ من التشتت، إلى الألم والوجع، وصولاً إلى الأمل».

وضمن مجموعة من اللوحات قدّمتها تحت عنوان «الحياة هي كرنفال»، يلتقط زائر المعرض أنفاسه في مساحة من الفرح. ففي لوحات متوسطة الحجم، يطغى اللون الأخضر، قبل أن تنتقل الفنانة إلى ترجمة الأمل في أعمال كبيرة الحجم، تحت العنوان نفسه، تستقبل الزائر بطبقات لونية كثيفة عند مدخل المعرض.

«صوت الانفجار» واحدة من لوحات أبي فاضل في المعرض (أتيلييه ماهر عطار)

وتقول: «أصررت على تناول موضوع الأمل؛ لأننا شعب صلب ويحب الحياة».

وعن تفاوت أحجام اللوحات، تجيب: «ربما يعود ذلك إلى إمكانية استخدامها بصورة فردية في المنازل أو في مساحات الفنادق. كما أنها تشير، من ناحية أخرى، إلى أحلامنا الكبيرة والصغيرة التي ترافقنا رغم الحرب».

وفي لوحة «أنا حامل»، تكرّم ألين النساء الحوامل اللاتي وقعن ضحايا للحرب. وتغمر اللوحةَ دوائرُ ملوّنة بالزهري والأزرق، تحمل دلالات إنسانية مرتبطة بالأمومة والأطفال الذين طالتهم تداعيات الحروب. وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «أردت ترجمة معاناة النساء خلال هذه الحرب. فبينهن من فقدن أجنّتهن، وأخريات خسرن أطفالهن. وتشير هذه الدوائر إلى شكل المرأة الحامل. وتكرارها يدلّ على حلقات حروب لا تنتهي، وما تخلّفه من ضحايا. كما تنعكس آثارها علينا سلباً، إلى حد نشعر معه بأننا بلغنا أقصى حدود قدرتنا على الاحتمال».

وعن الألوان التي تستخدمها، وتمزج فيها بين التدرجات القاتمة والزاهية، تقول: «تتسم جميع لوحاتي بفوضى منظمة، تماماً كما الحروب التي نشهدها. فهي لم تنشأ من العبث، بل نُظِّمت لإحداث الفوضى. وبوصفي مهندسة تصميم داخلي، ترجمت هذه الصورة من خلال ألوان تتداخل وتتمازج لتولّد نوعاً من التوازن. أما الأحمر الطاغي في بعض اللوحات، فأردت من خلاله الإشارة إلى لون الدماء. فقد درست علم النفس إلى جانب الرسم، ولذلك تحمل أعمالي أبعاداً سيكولوجية».