سيارة «أستون مارتن» نادرة تُعرض بـ400 ألف جنيه إسترليني

تُطرح سيارة «أستون مارتن» نادرة، كانت مملوكة لضابط استخبارات بريطاني خلال الحرب العالمية الثانية، للبيع في مزاد علني، وسط توقعات بأن يصل سعرها إلى 400 ألف جنيه إسترليني. وتنتمي السيارة إلى الطراز نفسه الذي اكتسب شهرة عالمية بظهوره في أفلام العميل السري البريطاني جيمس بوند، حسب صحيفة «الإندبندنت» البريطانية.

ومن المقرر عرض السيارة الحمراء من طراز «أستون مارتن DB5 سبورتس صالون» للبيع في مضمار «سانداون بارك» بمدينة إيشَر، في مقاطعة سري البريطانية.

وكانت السيارة مملوكة للضابط بي إتش مانرز وود، الذي عمل خلال الحرب العالمية الثانية في فك وتحليل رسائل «إن igma» المشفرة في مركز «بلتشلي بارك» البريطاني، الذي اضطلع بدور محوري في جهود فك الشفرات العسكرية الألمانية. وقد اشترى السيارة عام 1964، وهو العام نفسه الذي ظهر فيه جيمس بوند للمرة الأولى على شاشة السينما.

وقال بول تشيثام، من دار المزادات «إتش آند إتش كلاسيكس» (H&H Classics): «لم يكن جيمس بوند ضابط الاستخبارات البريطاني الوحيد الذي تسلّم سيارة أستون مارتن DB5 خلال عام 1964، كما يظهر في هذه السيارة الرائعة التي كان مانرز وود أول مالك لها».

وأضاف أن السيارة تحمل «صلة ببطل بريطاني حقيقي، أسهم، إلى جانب زملائه، إسهاماً كبيراً في المساعدة على إنهاء الأعمال القتالية خلال الحرب العالمية الثانية».

وتُعد سيارة مانرز وود من النسخ النادرة لهذا الطراز، إذ إنها واحدة من أقل من 900 سيارة أُنتجت منه. وتعاقب على امتلاكها مالكان فقط بعده، من بينهما مالكها الحالي الذي احتفظ بها واعتنى بها على مدى 56 عاماً، وفقاً لدار «إتش آند إتش كلاسيكس».

وعمل مانرز وود في مركز «بلتشلي بارك» الاستخباراتي، ونُسب إليه الفضل في إنقاذ آلاف الأرواح، وفق شهادة الجنرال دوايت أيزنهاور، الذي أصبح لاحقاً رئيساً للولايات المتحدة.

وقالت دار المزادات إن السيارة ستُعرض أمام الجمهور في «سانداون بارك» يوم 9 ديسمبر (كانون الأول)، على أن تُطرح للبيع في المزاد في اليوم التالي.

وبشكل عام، قطعت سيارة «سبورتس صالون» مسافة 94 ألف ميل منذ خروجها من المصنع، وهي مزودة بمقصورتها الداخلية الأصلية ومحركها الذي يحمل الأرقام المطابقة لأرقام السيارة الأصلية.