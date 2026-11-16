نظام غذائي يحمي الكبد من تراكم الدهون

توصلت دراسة دولية إلى أن الالتزام بنظام غذائي مستدام يوازن بين تعزيز صحة الإنسان والحفاظ على البيئة قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي.

وأظهرت الدراسة، التي قادها باحثون من جامعة بكين الصينية، أن الأشخاص الأكثر التزاماً بهذا النظام كانوا أقل عرضة للإصابة بالمرض مقارنة بمن سجلوا مستويات التزام أدنى، ونُشرت النتائج، الاثنين، بدورية «The Innovation Nutrition».

ومرض الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي هو حالة تتراكم فيها الدهون داخل الكبد، وترتبط باضطرابات التمثيل الغذائي، مثل السمنة ومقاومة الإنسولين والسكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم والدهون في الدم. وقد يتطور المرض في بعض الحالات إلى التهاب الكبد وتليّفه، وصولاً إلى مضاعفات خطيرة، منها الفشل الكبدي.

وركزت الدراسة على «النظام الغذائي الكوكبي» (Planetary Health Diet)، الذي وضعته لجنة «إيت-لانسيت» (EAT-Lancet) عام 2019، لتحقيق التوازن بين صحة الإنسان والاستدامة البيئية. ويعتمد النظام أساساً على الأغذية النباتية، مثل الخضراوات والفواكه والبقوليات والمكسرات والحبوب الكاملة، مع الحد من استهلاك اللحوم، خصوصاً الحمراء، والمنتجات الحيوانية عموماً.

وفي عام 2025، أطلقت اللجنة النسخة المحدّثة من النظام، المعروفة باسم «النظام الغذائي الكوكبي 2.0» (PHD 2.0)، لمواكبة أحدث الأدلة العلمية. وتشمل توصياتها تقليل الدهون المشبعة والسكريات المضافة والصوديوم، وإعطاء الأولوية للأطعمة النباتية والأقل معالجة، بما يدعم صحة الإنسان ويحد من الأثر البيئي لإنتاج الغذاء.

وحلل الباحثون بيانات 107 آلاف و940 مشاركاً من البنك الحيوي البريطاني (UK Biobank)، ممن أكملوا تقييمين غذائيين على الأقل، سجّلوا خلال كل منهما الأطعمة التي تناولوها على مدار 24 ساعة.

وقاس الفريق مدى التزام المشاركين بالنظام باستخدام مؤشرين: مؤشر «إيت-لانسيت 2.0»، الذي تتراوح درجاته بين صفر و45 نقطة، ومؤشر «حمية صحة الكوكب» المعدّل، الذي تتراوح درجاته بين صفر و150 نقطة.

وتابع الباحثون الحالات الجديدة للمرض عبر السجلات الصحية الإلكترونية، على مدى فترة بلغ متوسطها 10 سنوات، رُصدت خلالها 775 إصابة.

وأظهرت النتائج أن المشاركين الأكثر التزاماً بالنظام الغذائي كانوا أقل عرضة للإصابة بالكبد الدهني مقارنة بالأقل التزاماً. كما استعان الباحثون بفحوص التصوير بالرنين المغناطيسي لدى مجموعتين، ضمت الأولى 16 ألفاً و770 مشاركاً لتقييم نسبة الدهون في الكبد، والثانية 14 ألفاً و15 مشاركاً لرصد مؤشرات الالتهاب والتليف.

وكشفت الفحوص عن ارتباط الالتزام الأكبر بالنظام بانخفاض احتمالات ارتفاع الدهون في الكبد، فضلاً عن تراجع احتمالات ظهور مؤشرات الالتهاب والتغيرات الليفية.

وخلص الباحثون إلى أن الالتزام بـ«النظام الغذائي الكوكبي 2.0» يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالكبد الدهني وتحسن المؤشرات الصحية للكبد، ما يشير إلى فوائد محتملة تتجاوز تأثيراته المعروفة على صحة القلب والتمثيل الغذائي.

لكن الباحثين شددوا على أن الدراسة رصدية، ولا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة بين النظام الغذائي وانخفاض خطر المرض. كما أن اعتمادها على بيانات غذائية أبلغ عنها المشاركون بأنفسهم، واقتصار العينة على سكان المملكة المتحدة، ومعظمهم من متوسطي العمر وكبار السن، يحدان من إمكانية تعميم النتائج.