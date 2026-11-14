«أنا الوردة»... معرض بالإسكندرية ينسج ملحمة من وجوه البشر والزهور

في معرضها «أنا الوردة – تاريخ غير شخصي»، تُقارب الفنانة المصرية رانيا خلاف العلاقة بين الإنسان والطبيعة في تكوينات تتجاوز التمثيل الواقعي، تتداخل فيها ملامح الوجوه البشرية مع الأشكال النباتية والورود، وتعيد النظر في الوردة بوصفها كائناً يحمل من التعقيد والتناقض ما تحمله الطبيعة الإنسانية.

ورغم حضور الوردة في عنوان المعرض، الذي يستضيفه غاليري «مُلك» في الإسكندرية حتى منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فإن الزائر لن يجدها بالضرورة في صورتها التقليدية المألوفة، وهو ما يشكّل جزءاً من الرهان التشكيلي للفنانة، التي تستعين بها بوصفها عنصراً تجريدياً وامتداداً للذات الإنسانية. فتتداخل الوردة في مشاهد ملحمية مع الوجوه والأجساد، وتتحول من مفردة جمالية إلى حضور يحمل دلالات تتصل بالهوية والذاكرة والتجربة الإنسانية.

الوجوه في المعرض مساحة للتجريب الفانتازي (الشرق الأوسط)

ففي إحدى اللوحات، تتزاحم كائنات هجينة تجمع بين ملامح البشر والحيوانات والأشكال النباتية، في تكوين أقرب إلى عالم فانتازي تتجاور فيه الكائنات دون اعتبار لنسبها الطبيعية أو أحجامها. وتمنح الخطوط السوداء المتعرجة والألوان الصريحة المشهد طابعاً طفولياً ساخراً، فيما تتداخل الأجساد والعناصر في فضاء مزدحم يصعب فيه الفصل بين ما هو إنساني وحيواني ونباتي، وكأن اللوحة تقترح عالماً تتلاشى فيه الحدود بين الكائنات.

تبدو لوحات المعرض أقرب إلى رسوم تلقائية تحتفظ بروح «الاسكتش» أو الرسم التخطيطي التمهيدي وعفويته، حيث تتجاور الخطوط السوداء الحرة مع مساحات لونية صاخبة، وتتداخل العيون والأنوف والأفواه في وجوه تتحرر من نسبها التشريحية، فيما تتخذ الورود أشكالاً غير مألوفة.

الأعمال تنحاز إلى العفوية والتلقائية في التعبير (الشرق الأوسط)

ترى رانيا خلاف أن «الاسكتش هو روح الفنان، ومرحلة من مراحل تكوين اللوحة»، مشيرة إلى أنه ليس مجرد رسم تخطيطي سريع، وإنما مفهوم أوسع يرتبط بطريقة الفنان في التفكير وتطوير أفكاره. وتضيف، في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، أن الاسكتش يمثل «دفتر أحوال الفنان ومرجعيته» التي يمكن أن ينتقي منها عناصر مختلفة ليعيد توظيفها في أعماله النهائية.

وتستعيد رانيا، في هذا السياق، تجارب فنانين كبار، من بينهم فان جوخ، الذي استخدم الرسوم وسيلةً لتنظيم أفكاره، وبيكاسو، الذي اعتمد على دفاتر الرسوم في تطوير تكويناته الفنية، ومنها سلسلة «نساء الجزائر» عام 1955، مؤكدة أن الحدود بين الاسكتش والرسم واللوحة ليست بالضرورة حدوداً فاصلة.

ورود تُشكِّل جوهر الملامح البشرية (الشرق الأوسط)

وتظهر في الأعمال أصداء من جماليات «الفن الخام»، بما تنطوي عليه من تحرر من القواعد الأكاديمية، إلى جانب نزعة غرائبية تتجلى في الملامح المحوّرة والتكوينات غير المتوقعة. وتؤدي تقنية الوسائط المتعددة دوراً في بناء هذه اللغة البصرية، من خلال تراكب المساحات اللونية والخطوط، وترك بعض الأشكال مفتوحة على احتمالات متعددة للتأويل.

في لوحة أخرى، يحتل وجه إنساني معظم مساحة التكوين، وقد تفككت ملامحه إلى مساحات لونية متباينة، فيما تبدو العينان غير متماثلتين، كأن كلاً منهما تنتمي إلى وجه مختلف. وتنبثق من الفم وردة صغيرة، في تداخل بين الجسد والعنصر النباتي، في حين تحيط بالرأس خطوط متعرجة تمنح الشعر هيئة عضوية، لتبدو اللوحة أقرب إلى بورتريه متخيل يتحرر من تسجيل الشبه لصالح التعبير عن عالم داخلي مضطرب.

وفي عمل آخر، يظهر وجه جانبي تتداخل ملامحه مع بقع لونية متباينة، فيما تبرز عين مستقلة تقريباً عن البناء التشريحي المعتاد، لتصبح الوجوه نفسها مساحة للتجريب، لا وسيلة لتسجيل الشبه أو الملامح الشخصية.

ولا تخلو هذه التكوينات من مسحة ساخرة، تتجلى في المبالغة في رسم الملامح وتجاور العناصر غير المتجانسة، فيما تمنح الألوان المتضادة الوجوه حضوراً يتأرجح بين الطرافة والقلق، وتترك للمشاهد حرية اكتشاف العلاقات الخفية بين تفاصيل اللوحة، بعيداً عن المعاني المباشرة أو التفسيرات الجاهزة.

تجاور الملامح البشرية مع عناصر الورود (الشرق الأوسط)

ترى رانيا أن هناك «تداخلاً بين طبيعة الوردة وطبائع البشر»؛ إذ تحمل الوردة سماتهم وتاريخهم الشخصي والجمعي، ولا تحضر في لوحاتها بوصفها رمزاً للجمال فحسب، وإنما كائناً متفاعلاً ومتسائلاً وفاعلاً في المشهد التشكيلي.

يضم المعرض 44 لوحة منفذة بتقنية الوسائط المتعددة على الورق والكانفاس، تتفاوت بين البورتريهات والتكوينات التي تتجاور فيها العناصر البشرية والنباتية. ورغم اختلاف أحجام الأعمال وتفاصيلها، فإنها تحتفظ بوحدة بصرية تقوم على تلقائية الخط وجرأة اللون، وكأن الفنانة تسعى إلى الاحتفاظ بالحالة الأولى للرسم، بما تحمله من اندفاع وحرية، حتى بعد اكتمال اللوحة.