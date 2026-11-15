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الرياضة رياضة عالمية

مواجهة إسبانيا الاختبار الأصعب لتوخيل بعد دروس إخفاق المونديال

مباراة اليوم ستكشف ما إذا كانت إنجلترا قد تجاوزت المشكلات الذهنية والفنية التي ظهرت في مواجهة الأرجنتين (د.ب.أ)
مباراة اليوم ستكشف ما إذا كانت إنجلترا قد تجاوزت المشكلات الذهنية والفنية التي ظهرت في مواجهة الأرجنتين (د.ب.أ)
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مواجهة إسبانيا الاختبار الأصعب لتوخيل بعد دروس إخفاق المونديال

مباراة اليوم ستكشف ما إذا كانت إنجلترا قد تجاوزت المشكلات الذهنية والفنية التي ظهرت في مواجهة الأرجنتين (د.ب.أ)
مباراة اليوم ستكشف ما إذا كانت إنجلترا قد تجاوزت المشكلات الذهنية والفنية التي ظهرت في مواجهة الأرجنتين (د.ب.أ)

تضع مواجهة إسبانيا، حاملة لقب كأس العالم، المنتخب الإنجليزي ومدربه الألماني توماس توخيل أمام اختبار بالغ الصعوبة، للكشف عن مدى استفادتهما من دروس الخروج المؤلم من نصف نهائي مونديال الصيف الماضي أمام الأرجنتين، وما إذا كان المنتخب قد نجح في تجاوز الانتقادات التي طالت أسلوبه في تلك المباراة.

وتحل إنجلترا ضيفة على إسبانيا، الأحد، على ملعب «ميتروبوليتانو» في مدريد، في مواجهة تمثل أقوى اختبار لقدرة توخيل على تطوير أداء المنتخب، خصوصاً أن أصحاب الأرض يعيشون فترة استثنائية، بعدما حافظوا على سجلهم خالياً من الهزائم في 43 مباراة متتالية، توجوا خلالها بلقب كأس العالم، إثر فوزهم على الأرجنتين في نهائي الصيف الماضي بولاية نيوجيرسي الأميركية.

ولم يتعرض المنتخب الإسباني، بقيادة مدربه لويس دي لا فوينتي، لأي خسارة منذ سقوطه أمام كولومبيا في مارس (آذار) 2024، محققاً 34 انتصاراً و9 تعادلات خلال تلك الفترة، كما أحرز لقب كأس أوروبا 2024 بعد فوزه على إنجلترا في المباراة النهائية التي أقيمت في برلين، وفقاً لشبكة «بي بي سي» البريطانية.

ويبدو أن هذه المعطيات تمنح المواجهة أهمية مضاعفة بالنسبة إلى الإنجليز؛ إذ وصف قائد المنتخب هاري كين، الفائز بالكرة الذهبية، المباراة بأنها «الفرصة المثالية لإثبات أنفسنا»، في إشارة إلى رغبة اللاعبين في قياس مدى التطور الذي تحقق منذ الخسارة أمام الأرجنتين.

ويتفق توخيل مع هذا التوجه؛ إذ أكد أن مواجهة إسبانيا ستكون اختباراً حقيقياً لأفكاره، قائلاً: «ستكون اختباراً للفكرة على أعلى مستوى. إنها أكبر مواجهة اختبارية في كرة القدم العالمية. إسبانيا منتخب مذهل، ويعيش فترة استثنائية. لقد فازت بأكبر الألقاب الأخيرة، ونحن نحاول انتزاعها منها. نحن مستعدون لهذا التحدي، ونعيش فترة جيدة تسمح لنا بدفع حدود قدراتنا».

وتكتسب المباراة أهمية إضافية في ظل الانتقادات التي تعرض لها توخيل عقب الخسارة أمام الأرجنتين 1-2 في نصف نهائي كأس العالم، بعدما اعتبر كثيرون أن المدرب الألماني اعتمد نهجاً سلبياً، خصوصاً عقب تقدم إنجلترا في النتيجة، وهو ما فتح نقاشاً واسعاً حول طريقة إدارة المنتخب للمباريات الكبرى وقدرته على التعامل مع المواقف الصعبة.

وحسب «بي بي سي»، فإن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أجرى مراجعة شاملة بعد البطولة، شملت الاستماع إلى آراء جميع اللاعبين، قبل عقد اجتماع اتسم بالصراحة والانفتاح مع توخيل خلال فترة التوقف الدولي في سبتمبر (أيلول). وكان كين وجود بيلينغهام من بين اللاعبين الذين عبروا بوضوح عن وجهات نظرهم، فيما شكل الأداء أمام الأرجنتين أحد أبرز محاور النقاش.

ويُعتقد أن توخيل استوعب الرسائل التي خرج بها الاجتماع، وبدأ يتجه نحو اعتماد أسلوب أكثر إيجابية وحرية في اللعب، وهو ما انعكس على نتائج المنتخب، الذي حقق أربعة انتصارات متتالية منذ خسارته أمام إسبانيا في ويمبلي خلال سبتمبر الماضي، وكان آخرها الفوز على كرواتيا 2-1، الخميس.

لكن الاختبار أمام إسبانيا سيكون مختلفاً تماماً، بالنظر إلى قوة المنافس وسجله اللافت، خصوصاً على أرضه، حيث لم يتعرض لأي خسارة في آخر 20 مباراة، محققاً 15 انتصاراً وخمسة تعادلات، منذ سقوطه أمام سويسرا 1-2 في سبتمبر 2022.

وتعود آخر مرة فازت فيها إنجلترا على الأراضي الإسبانية إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2018، عندما تغلبت على أصحاب الأرض 3-2 في إشبيلية ضمن دوري الأمم الأوروبية، محققة أول انتصار خارج ملعبها أمام إسبانيا منذ 31 عاماً.

وكان المنتخب الإنجليزي قريباً من تحقيق نتيجة أفضل أمام الإسبان في مواجهة الذهاب على ملعب ويمبلي خلال سبتمبر، بعدما خسر 2-3 في مباراة أهدر خلالها كين ركلة جزاء كانت ستمنح فريقه فرصة التقدم 3-1، قبل أن تستغل إسبانيا الموقف وتعود في النتيجة.

ويرى مدافع إنجلترا السابق ماثيو أبسون أن مواجهة مدريد ستكشف حقيقة التطور الذي طرأ على المنتخب، مشيراً إلى أن إنجلترا لم تقدم أفضل مستوياتها أمام كرواتيا، وأن مواجهة بطل العالم ستفرض عليها إظهار قدراتها الحقيقية. وقال إن تحقيق التعادل، أو حتى الفوز، في مدريد سيكون مؤشراً واضحاً على وصول المنتخب إلى مستوى مرتفع؛ لأن انتزاع نتيجة إيجابية من إسبانيا على أرضها يتطلب أداءً قوياً ومتكاملاً.

وأضاف أبسون أن التحدي لا يتعلق فقط بالجانب الفني، بل يمتد إلى قدرة اللاعبين على التعامل مع الضغوط والمواقف المتغيرة خلال المباريات، خصوصاً عندما يتقدم المنتخب في النتيجة أو يجد نفسه متأخراً، وهي النقطة التي اعتبرها من أبرز المشكلات التي ظهرت أمام الأرجنتين.

وأوضح أن إنجلترا باتت تلعب بحرية وثقة أكبر منذ كأس العالم، مستشهداً بالأداء الذي قدمته في الفوز الكبير على كرواتيا 7-0، لكنه حذر في الوقت ذاته من أن التحسن الهجومي صاحبه بعض الضعف الدفاعي، وهو ما قد يمثل نقطة ضغط أمام منتخب يمتلك القدرات الهجومية التي تتمتع بها إسبانيا.

وقال أبسون إن المنتخب الإنجليزي لا يزال في مرحلة التطور، رغم امتلاكه لاعبين يقدمون مستويات استثنائية، مثل كين وبيلينغهام وأنتوني غوردون، مشدداً على أن مسؤولية توخيل تتمثل في توظيف قدراتهم، وبناء منظومة قادرة على منح بقية اللاعبين الثقة والدور اللازم لمساندتهم.

وتابع أن مواجهة إسبانيا ستوفر فرصة مثالية لاختبار رد فعل المنتخب في مختلف السيناريوهات، سواء تقدم في النتيجة أو وجد نفسه متأخراً، معتبراً أن التعامل مع هذه اللحظات سيكشف ما إذا كانت إنجلترا قد تجاوزت بالفعل المشكلات الذهنية والفنية التي ظهرت في مواجهة الأرجنتين.

وبالنسبة إلى توخيل، فإن مواجهة مدريد تتجاوز كونها مباراة في دوري الأمم الأوروبية؛ إذ تمثل فرصة لإثبات أن الانتقادات التي أعقبت المونديال تحولت إلى دروس عملية، وأن المنتخب الإنجليزي بات أكثر قدرة على منافسة كبار اللعبة، بعدما دفع ثمن النهج الحذر في واحدة من أهم مبارياته الأخيرة.

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الرياضة رياضة عالمية

الصحافة الأوروبية: الدنمارك دهست البرتغال في غياب رونالدو

لاعبو منتخب البرتغال عقب خسارتهم أمام الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية (إ.ب.أ)
لاعبو منتخب البرتغال عقب خسارتهم أمام الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية (إ.ب.أ)
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الصحافة الأوروبية: الدنمارك دهست البرتغال في غياب رونالدو

لاعبو منتخب البرتغال عقب خسارتهم أمام الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية (إ.ب.أ)
لاعبو منتخب البرتغال عقب خسارتهم أمام الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية (إ.ب.أ)

أثارت الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها المنتخب البرتغالي أمام الدنمارك بنتيجة 1 - 4، السبت، على أرضه في مدينة براغا، موجة واسعة من الانتقادات في الصحافة الأوروبية، بعدما سجل أسوأ خسارة رسمية على ملعبه في تاريخه، في أول ظهور له منذ اعتزال قائده السابق كريستيانو رونالدو اللعب دولياً.

وسلطت صحيفة «أبولا» البرتغالية الضوء على ردود فعل الصحافة الإسبانية والإيطالية والفرنسية والدنماركية، التي ربطت بين الانهيار أمام الدنمارك وغياب رونالدو، خصوصاً أن المباراة شهدت تكريمه قبل انطلاقها، رغم عدم حضوره إلى الملعب.

ووصفت صحيفة «ماركا» الإسبانية ما حدث بأنه «دهس» دنماركي للبرتغاليين، واختارت عنواناً يشير إلى أن «البرتغال ليست في وضع يسمح لها بإقامة التكريمات»، معتبرة أن الفريق قدم مباراة للنسيان في ليلة كان يفترض أن تكون احتفالية.

خيبة الأمل على مهاجم منتخب البرتغال جواو فيليكس بعد الخسارة أمام الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية (أ.ف.ب)

أما صحيفة «آس» الإسبانية، فكانت أكثر حدة؛ إذ عنونت تغطيتها بعبارة «كريستيانو رونالدو لم يكن يستحق هذا»، منتقدة ما وصفته ببرود التكريم وفتور تفاعل اللاعبين والجماهير مع المناسبة.

وذهبت إلى أن البرتغال ظهرت بصورة مثيرة للسخرية أمام الدنمارك في يوم تكريم رونالدو، معتبرة أن ما حدث كان «مهزلة تكاد تصل إلى حد عدم الاحترام»، مع الإشارة إلى حالة من الاكتئاب الداخلي المحدود التي يعيشها المنتخب بعد رحيل قائده التاريخي.

وفي إيطاليا، وصفت «لاغازيتا ديلو سبورت» المنتخب البرتغالي بأنه بدا كالسفينة الغارقة في براغا، مستخدمة وصف «الإذلال» لتلخيص الهزيمة التاريخية.

ووجهت انتقادات خاصة إلى غونزالو راموس، مهاجم ميلان الذي تولى قيادة الهجوم بدلاً من رونالدو، معتبرة أنه كان أحد أسوأ لاعبي المباراة، وأنه غاب تماماً عن مجرياتها.

البرتغالي جواو بالينيا يعانق الدنماركي مورتن هيولماند عقب مواجهة المنتخبين في دوري الأمم الأوروبية (إ.ب.أ)

وفي فرنسا، ركزت شبكة «آر إم سي سبورت» على الهيمنة الدنماركية، مشيرة إلى أن الهزيمة القاسية تركت تساؤلات كثيرة بشأن مستقبل المنتخب البرتغالي وقدرته على تجاوز المرحلة الانتقالية.

أما صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فوصفت النتيجة بأنها «سحق للبرتغال بأبعاد تاريخية»، معتبرة أن المنتخب لم يكن بوسعه أن يبدأ حقبة ما بعد رونالدو بصورة أسوأ.

وفي الدنمارك، سادت أجواء الاحتفال بالانتصار الذي وُصف بأنه «تاريخي لكرة القدم الدنماركية»، ودليل على قدرة المنتخب على منافسة أفضل الفرق في العالم.

مدرب منتخب البرتغال جورجي خيسوس خلال مواجهة الدنمارك في دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية (إ.ب.أ)

وجاءت الخسارة بعدما سجل بيير إميل هويبيرغ هدف التقدم للدنمارك من ركلة جزاء في الدقيقة الـ43، قبل أن يضيف راسموس هويلوند هدفين في الدقيقتين الـ50 والـ57، ثم أحرز يواكيم أندرسن الهدف الرابع في الدقيقة الـ75، فيما سجل برناردو سيلفا هدف البرتغال الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وبذلك تحولت الليلة التي خُصصت لتكريم رونالدو إلى واحدة من أقسى الهزائم في تاريخ المنتخب البرتغالي، وسط تساؤلات متزايدة بشأن مستقبل الفريق بعد رحيل أبرز نجومه.

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دوري الأمم الأوروبية البرتغال
الرياضة رياضة عالمية

بيرس مورغان يهاجم خيسوس: هذا المهرج سيغادر منتخب البرتغال

مدرب منتخب البرتغال خورخي خيسوس يبدي انفعاله خلال مواجهة الدنمارك في «دوري الأمم الأوروبية» (رويترز)
مدرب منتخب البرتغال خورخي خيسوس يبدي انفعاله خلال مواجهة الدنمارك في «دوري الأمم الأوروبية» (رويترز)
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بيرس مورغان يهاجم خيسوس: هذا المهرج سيغادر منتخب البرتغال

مدرب منتخب البرتغال خورخي خيسوس يبدي انفعاله خلال مواجهة الدنمارك في «دوري الأمم الأوروبية» (رويترز)
مدرب منتخب البرتغال خورخي خيسوس يبدي انفعاله خلال مواجهة الدنمارك في «دوري الأمم الأوروبية» (رويترز)

شن الإعلامي البريطاني بيرس مورغان هجوماً حاداً على البرتغالي خورخي خيسوس، مدرب منتخب البرتغال، عقب تصريحاته بشأن غياب كريستيانو رونالدو، وذلك بعد الهزيمة الثقيلة أمام الدنمارك 1 - 4، السبت، في مدينة براغا البرتغالية ضمن «دوري الأمم الأوروبية».

ووفق صحيفة «ريكورد» البرتغالية، فقد أثار خيسوس جدلاً واسعاً عندما سُئل عقب المباراة عن افتقاده رونالدو، مهاجم النصر السعودي، ليرد قائلاً: «أفتقده؟ كيف؟ إنه لم يعد موجوداً في المنتخب، إلا إذا كنت أريده أن يؤنس وحدتي».

وأثارت تصريحات المدرب البالغ من العمر 72 عاماً غضب مورغان، الذي رد عبر منصة «إكس» قائلاً: «هذا المهرج أيضاً لن يكون موجوداً في المنتخب إذا واصلت البرتغال التعرض للتدمير كما حدث اليوم».

ويُعد مورغان من أبرز المدافعين عن رونالدو، وقد وجّه خلال الأسابيع الماضية انتقادات متكررة إلى خيسوس بسبب تعامله مع النجم البرتغالي، على خلفية الأحداث التي سبقت اعتزاله اللعب دولياً.

وجاء الهجوم الجديد في أعقاب أول مباراة تخوضها البرتغال بعد اعتزال قائدها التاريخي، والتي انتهت بأكبر هزيمة رسمية للمنتخب على أرضه، لتتصاعد الانتقادات الموجهة إلى الجهاز الفني بشأن مستقبل الفريق في مرحلة ما بعد رونالدو.

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الرياضة رياضة عالمية

وولف يستبعد انتقال أنتونيلي إلى «فيراري»: لا أشعر بأي قلق بشأن مستقبله

توتو وولف رئيس فريق «مرسيدس» (رويترز)
توتو وولف رئيس فريق «مرسيدس» (رويترز)
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وولف يستبعد انتقال أنتونيلي إلى «فيراري»: لا أشعر بأي قلق بشأن مستقبله

توتو وولف رئيس فريق «مرسيدس» (رويترز)
توتو وولف رئيس فريق «مرسيدس» (رويترز)

أبدى توتو وولف، رئيس فريق «مرسيدس» المنافس في بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1»، ثقته باستمرار السائق الإيطالي الشاب كيمي أنتونيلي مع الفريق، مستبعداً أن يشكل احتمال انتقاله إلى «فيراري» في المستقبل مصدر قلق، رغم المكانة الخاصة التي يحظى بها الفريق الإيطالي في بلاده.

وقال وولف (54 عاماً)، في تصريحات لصحيفة «بيلد آم سونتاغ» الألمانية، الأحد: «لا أشعر بأي قلق على الإطلاق؛ لأن كيمي وعائلته أشخاص أوفياء».

وجاءت تصريحات رئيس «مرسيدس» بعدما دخل أنتونيلي تاريخ «فورمولا 1» هذا الموسم، بتتويجه بلقب بطولة العالم للسائقين قبل 4 جولات من نهايتها، بعمر 20 عاماً و68 يوماً، ليصبح أصغر بطل في تاريخ البطولة، وأول إيطالي يحرز اللقب منذ ألبرتو أسكاري عام 1953.

واكتمل نجاح «مرسيدس» بتتويجه بلقب بطولة العالم للصانعين في سباق جائزة البرازيل الكبرى، الأسبوع الماضي، بعد أسبوع واحد من حسم أنتونيلي لقب السائقين في المكسيك.

وأكد وولف أن السائق الإيطالي لا يفكر في مغادرة «مرسيدس»، مستشهداً بتصريحاته عقب التتويج باللقب، قائلاً: «لقد قال بعد فوزه ببطولة العالم إنه لا يستطيع على الإطلاق تخيل قيادة سيارة أي فريق آخر غير (مرسيدس)».

وتطرق رئيس الفريق الألماني إلى الشعبية المتزايدة التي يتمتع بها أنتونيلي في إيطاليا؛ خصوصاً في ظل المقارنات مع الأسطورة الألماني مايكل شوماخر، بطل العالم 7 مرات، والذي حقق 5 من ألقابه مع «فيراري».

وعندما سُئل عما إذا كانت شعبية أنتونيلي في إيطاليا تفوق تلك التي حظي بها شوماخر خلال سنواته مع «فيراري»، أجاب وولف: «بالتأكيد، فهو إيطالي في نهاية المطاف».

واستعاد وولف مشاهد احتفاء جماهير «فيراري» بأنتونيلي عقب فوزه بسباق «مونزا» على أرضه هذا العام، في مشهد يعكس حجم الشعبية التي اكتسبها السائق الشاب بين أبناء بلاده، رغم قيادته سيارة الفريق المنافس.

واختتم وولف حديثه مازحاً: «مشجعو (فيراري) يرتدون الآن قميص الفريق، ولكنهم يضعون قبعة (مرسيدس)».

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