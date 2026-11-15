مواجهة إسبانيا الاختبار الأصعب لتوخيل بعد دروس إخفاق المونديال

تضع مواجهة إسبانيا، حاملة لقب كأس العالم، المنتخب الإنجليزي ومدربه الألماني توماس توخيل أمام اختبار بالغ الصعوبة، للكشف عن مدى استفادتهما من دروس الخروج المؤلم من نصف نهائي مونديال الصيف الماضي أمام الأرجنتين، وما إذا كان المنتخب قد نجح في تجاوز الانتقادات التي طالت أسلوبه في تلك المباراة.

وتحل إنجلترا ضيفة على إسبانيا، الأحد، على ملعب «ميتروبوليتانو» في مدريد، في مواجهة تمثل أقوى اختبار لقدرة توخيل على تطوير أداء المنتخب، خصوصاً أن أصحاب الأرض يعيشون فترة استثنائية، بعدما حافظوا على سجلهم خالياً من الهزائم في 43 مباراة متتالية، توجوا خلالها بلقب كأس العالم، إثر فوزهم على الأرجنتين في نهائي الصيف الماضي بولاية نيوجيرسي الأميركية.

ولم يتعرض المنتخب الإسباني، بقيادة مدربه لويس دي لا فوينتي، لأي خسارة منذ سقوطه أمام كولومبيا في مارس (آذار) 2024، محققاً 34 انتصاراً و9 تعادلات خلال تلك الفترة، كما أحرز لقب كأس أوروبا 2024 بعد فوزه على إنجلترا في المباراة النهائية التي أقيمت في برلين، وفقاً لشبكة «بي بي سي» البريطانية.

ويبدو أن هذه المعطيات تمنح المواجهة أهمية مضاعفة بالنسبة إلى الإنجليز؛ إذ وصف قائد المنتخب هاري كين، الفائز بالكرة الذهبية، المباراة بأنها «الفرصة المثالية لإثبات أنفسنا»، في إشارة إلى رغبة اللاعبين في قياس مدى التطور الذي تحقق منذ الخسارة أمام الأرجنتين.

ويتفق توخيل مع هذا التوجه؛ إذ أكد أن مواجهة إسبانيا ستكون اختباراً حقيقياً لأفكاره، قائلاً: «ستكون اختباراً للفكرة على أعلى مستوى. إنها أكبر مواجهة اختبارية في كرة القدم العالمية. إسبانيا منتخب مذهل، ويعيش فترة استثنائية. لقد فازت بأكبر الألقاب الأخيرة، ونحن نحاول انتزاعها منها. نحن مستعدون لهذا التحدي، ونعيش فترة جيدة تسمح لنا بدفع حدود قدراتنا».

وتكتسب المباراة أهمية إضافية في ظل الانتقادات التي تعرض لها توخيل عقب الخسارة أمام الأرجنتين 1-2 في نصف نهائي كأس العالم، بعدما اعتبر كثيرون أن المدرب الألماني اعتمد نهجاً سلبياً، خصوصاً عقب تقدم إنجلترا في النتيجة، وهو ما فتح نقاشاً واسعاً حول طريقة إدارة المنتخب للمباريات الكبرى وقدرته على التعامل مع المواقف الصعبة.

وحسب «بي بي سي»، فإن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أجرى مراجعة شاملة بعد البطولة، شملت الاستماع إلى آراء جميع اللاعبين، قبل عقد اجتماع اتسم بالصراحة والانفتاح مع توخيل خلال فترة التوقف الدولي في سبتمبر (أيلول). وكان كين وجود بيلينغهام من بين اللاعبين الذين عبروا بوضوح عن وجهات نظرهم، فيما شكل الأداء أمام الأرجنتين أحد أبرز محاور النقاش.

ويُعتقد أن توخيل استوعب الرسائل التي خرج بها الاجتماع، وبدأ يتجه نحو اعتماد أسلوب أكثر إيجابية وحرية في اللعب، وهو ما انعكس على نتائج المنتخب، الذي حقق أربعة انتصارات متتالية منذ خسارته أمام إسبانيا في ويمبلي خلال سبتمبر الماضي، وكان آخرها الفوز على كرواتيا 2-1، الخميس.

لكن الاختبار أمام إسبانيا سيكون مختلفاً تماماً، بالنظر إلى قوة المنافس وسجله اللافت، خصوصاً على أرضه، حيث لم يتعرض لأي خسارة في آخر 20 مباراة، محققاً 15 انتصاراً وخمسة تعادلات، منذ سقوطه أمام سويسرا 1-2 في سبتمبر 2022.

وتعود آخر مرة فازت فيها إنجلترا على الأراضي الإسبانية إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2018، عندما تغلبت على أصحاب الأرض 3-2 في إشبيلية ضمن دوري الأمم الأوروبية، محققة أول انتصار خارج ملعبها أمام إسبانيا منذ 31 عاماً.

وكان المنتخب الإنجليزي قريباً من تحقيق نتيجة أفضل أمام الإسبان في مواجهة الذهاب على ملعب ويمبلي خلال سبتمبر، بعدما خسر 2-3 في مباراة أهدر خلالها كين ركلة جزاء كانت ستمنح فريقه فرصة التقدم 3-1، قبل أن تستغل إسبانيا الموقف وتعود في النتيجة.

ويرى مدافع إنجلترا السابق ماثيو أبسون أن مواجهة مدريد ستكشف حقيقة التطور الذي طرأ على المنتخب، مشيراً إلى أن إنجلترا لم تقدم أفضل مستوياتها أمام كرواتيا، وأن مواجهة بطل العالم ستفرض عليها إظهار قدراتها الحقيقية. وقال إن تحقيق التعادل، أو حتى الفوز، في مدريد سيكون مؤشراً واضحاً على وصول المنتخب إلى مستوى مرتفع؛ لأن انتزاع نتيجة إيجابية من إسبانيا على أرضها يتطلب أداءً قوياً ومتكاملاً.

وأضاف أبسون أن التحدي لا يتعلق فقط بالجانب الفني، بل يمتد إلى قدرة اللاعبين على التعامل مع الضغوط والمواقف المتغيرة خلال المباريات، خصوصاً عندما يتقدم المنتخب في النتيجة أو يجد نفسه متأخراً، وهي النقطة التي اعتبرها من أبرز المشكلات التي ظهرت أمام الأرجنتين.

وأوضح أن إنجلترا باتت تلعب بحرية وثقة أكبر منذ كأس العالم، مستشهداً بالأداء الذي قدمته في الفوز الكبير على كرواتيا 7-0، لكنه حذر في الوقت ذاته من أن التحسن الهجومي صاحبه بعض الضعف الدفاعي، وهو ما قد يمثل نقطة ضغط أمام منتخب يمتلك القدرات الهجومية التي تتمتع بها إسبانيا.

وقال أبسون إن المنتخب الإنجليزي لا يزال في مرحلة التطور، رغم امتلاكه لاعبين يقدمون مستويات استثنائية، مثل كين وبيلينغهام وأنتوني غوردون، مشدداً على أن مسؤولية توخيل تتمثل في توظيف قدراتهم، وبناء منظومة قادرة على منح بقية اللاعبين الثقة والدور اللازم لمساندتهم.

وتابع أن مواجهة إسبانيا ستوفر فرصة مثالية لاختبار رد فعل المنتخب في مختلف السيناريوهات، سواء تقدم في النتيجة أو وجد نفسه متأخراً، معتبراً أن التعامل مع هذه اللحظات سيكشف ما إذا كانت إنجلترا قد تجاوزت بالفعل المشكلات الذهنية والفنية التي ظهرت في مواجهة الأرجنتين.

وبالنسبة إلى توخيل، فإن مواجهة مدريد تتجاوز كونها مباراة في دوري الأمم الأوروبية؛ إذ تمثل فرصة لإثبات أن الانتقادات التي أعقبت المونديال تحولت إلى دروس عملية، وأن المنتخب الإنجليزي بات أكثر قدرة على منافسة كبار اللعبة، بعدما دفع ثمن النهج الحذر في واحدة من أهم مبارياته الأخيرة.