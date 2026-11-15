حين تصبح كرة القدم فناً... من سحر المستطيل الأخضر إلى إبداع اللوحات

قد لا يحتاج مشجع كرة القدم إلى لوحة فنية كي يستعيد هدفاً لا يُنسى أو مباراة ظل يتحدث عنها سنوات طويلة، لكن الفنانين وجدوا في هذه اللعبة ما هو أبعد من الأهداف والبطولات، وجدوا فيها حركة وألواناً وحكايات إنسانية تختصر الفرح وخيبة الأمل والانتماء. ومع ذلك، احتاج الأمر إلى عقود قبل أن تجد كرة القدم مكاناً بارزاً في عالم الفنون التشكيلية.

ففي عام 1913، رسم الفنان الإيطالي أمبرتو بوتشوني لوحة «ديناميكية لاعب كرة القدم»، محاولاً تجسيد جسد اللاعب وسط دوامة من الحركة والطاقة. وفي متحف مانشستر للفنون، توجد لوحة «ظهيرة شتوية في إنجلترا»، التي تصور مباراة في أجواء ضبابية قرب المصانع. أما الفنان الروسي كازيمير ماليفيتش، فاختار التجريد في عمله «واقعية تصويرية للاعب كرة قدم - كتل لونية في البعد الرابع»، محولاً اللاعب إلى أشكال هندسية تترك للمشاهد مساحة واسعة من الخيال.

ووفقاً لصحيفة «الغارديان»، ظلت هذه الأعمال استثناءً حتى عام 1953، عندما أطلق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم جائزة فنية بدعم من مجلس الفنون البريطاني، وكان من بين الفائزين الفنان إل إس لوري، بلوحته «في طريقنا إلى المباراة»، التي تصور جماهير تتدفق نحو ملعب نادي بولتون واندررز. وصاحب المسابقة معرض متنقل بعنوان «كرة القدم والفنون الجميلة»، في محاولة لكسر الحاجز بين عالمي الرياضة والفن، لكن المبادرة لم تحقق التأثير المأمول.

واليوم، تعود الجائزة في محطة جديدة، مع انتقال معرضها من «ميلينيوم غاليري» في شيفيلد إلى المتحف الوطني لكرة القدم. وتكشف الأعمال المشاركة عن نظرة مختلفة إلى اللعبة، لا تقتصر على النجوم والمباريات الشهيرة، بل تمتد إلى الذاكرة الشخصية والحياة اليومية والهوية الاجتماعية.

فبعض الفنانين اختاروا استعادة تفاصيل بسيطة، مثل كرة قديمة مهترئة أو حذاء رياضي يجري تنظيفه بعناية، فيما وثقت أعمال فوتوغرافية مجموعة شباب في بنغلاديش يخوضون مباراة مرتجلة وسط مكب للنفايات، وأخرى ملاعب تتأثر بتغير المناخ.

وتقول بيب ديمينت، مديرة المعارض في المتحف، إنها توقعت أن تهيمن صور اللاعبين المشهورين واللحظات الكروية الكبرى، لكنها فوجئت بأن معظم الفنانين اختاروا التعبير عن علاقتهم الشخصية باللعبة، وهو ما منح المعرض طابعاً إنسانياً يتجاوز حدود الملاعب.

ولم تغب الوجوه المعروفة، فقد أنجز أحد الفنانين تمثالاً نصفياً للاعب الفرنسي نغولو كانتي باستخدام الفحم، بينما ظهر النجم السابق روي كين في عملين، أحدهما يصوره وهو يقدم طبقاً من شطائر الروبيان، والآخر يجمعه مع اللاعب والمحلل الرياضي ميكا ريتشاردز.

عمل يوهان ليستر... فنان وُلد في جنوب شرقي لندن يشتهر برسوماته فائقة الواقعية باستخدام القلم الحبر الجاف... تستكشف أعماله مفاهيم التحلل والذاكرة والوقار الهادئ للأشياء المنسية... ومن خلال استخدام الأبيض والأسود الصريح يحوّل يوهان الأشياء العادية وغير الملحوظة إلى عناصر ذات حضور مهيب إذ غالباً ما يعزل موضوعاته في مساحة بيضاء لتعزيز بروزها... تتناول سلسلته المستمرة موضوعات تتعلق بالرجولة والهوية البريطانية (معرض جائزة فنون كرة القدم 2026)

ومن الأعمال اللافتة سلسلة للفنان كونور روجرز، الحاصل على المركز الثاني، استوحاها من قسائم المراهنات الرياضية المهجورة. وفي إحدى اللوحات، يظهر مدرب شيفيلد يونايتد كريس وايلدر واضعاً رأسه بين يديه، بينما أعاد الفنان توظيف شعار إحدى شركات المراهنات ليحمل عبارة ساخرة: «هل أنت بخير؟».

ويرى تيم مارلو، مدير متحف التصميم ورئيس لجنة التحكيم، أن معظم الفنانين اختاروا النظر إلى كرة القدم من موقع المشجع، لا اللاعب. ويشير إلى فيلم «زيدان: بورتريه للقرن الحادي والعشرين»، الذي أنتج عام 2006، بوصفه تجربة فنية مختلفة تابعت النجم الفرنسي زين الدين زيدان خلال إحدى المباريات، وقدمت صورة قريبة من عالم اللاعب ومشاعره.

ومن الأعمال الفائزة هذا العام شريط الفيديو «Footwork» للفنانة ألينا أكبر، الذي يمزج بين مهارات إبقاء الكرة في الهواء وحركات رقصة «كاتاك» الهندية الكلاسيكية، للتعبير عن الهوية والانتماء داخل مجتمع بريطاني من أصول جنوب آسيوية.

عمل رويز رولز (Roy’s Rolls) للفنان كايل كينغ-جاغر يستلهم فكرته من تعليق روي كين الشهير حول فئة مشجعي شطائر الروبيان (prawn sandwich brigade) (معرض جائزة فنون كرة القدم 2026)

وتستعيد أكبر ذكرياتها مع اللعبة في منزل أجدادها، حيث كانت تشاهد المباريات على التلفزيون قبل أن تخرج إلى الشارع لتجرب مهارات الكرة. وكان جدها وأشقاؤه سعداء باهتمامها بكرة القدم، بعدما عاشوا خلال سبعينات القرن الماضي مظاهر عنصرية جعلتهم يتجنبون الذهاب إلى المباريات. وترى الفنانة أن كرة القدم أصبحت جزءاً من ثقافة المهاجرين وأبنائهم، وإن لم تحظ هذه العلاقة دائماً بالتقدير الكافي.

ولا يقتصر الاهتمام المتجدد على المسابقات، ففي ملعب توتنهام هوتسبير بلندن، يستضيف معرض «OOF» أعمالاً تستكشف ثقافة كرة القدم، من صور روجر ماين لشوارع بريطانيا في خمسينات القرن الماضي، إلى أعمال تتناول قضايا اجتماعية وثقافية مرتبطة باللعبة.

كما امتد الاهتمام إلى سوق الفن، ففي عام 2022، بيعت لوحة لوري «في طريقنا إلى المباراة» مقابل 7.8 مليون جنيه إسترليني، بينما بيعت لوحة من سلسلة «بارك دي برانس 1952» للفنان نيكولا دو ستايل مقابل 16.7 مليون جنيه إسترليني.

لم يعد الفن بعيداً عن اهتمامات نجوم الكرة أنفسهم؛ إذ يُعرف ديفيد بيكهام باقتناء أعمال لفنانين مثل آندي وارهول وبانكسي ويايوي كوساما، بينما يهتم المدرب الإيطالي فابيو كابيلو بأعمال فاسيلي كاندينسكي.

وقبل نحو 70 عاماً، تمنى منظمو معرض «كرة القدم والفنون الجميلة» أن يتعلم الجمهور تقدير اللوحات بالطريقة نفسها التي يقدر بها مهارات نجوم الملاعب. وربما احتاج هذا الحلم إلى وقت أطول مما توقعوا، لكن عودة الجائزة واتساع حضور اللعبة في المتاحف يثبتان أن كرة القدم ليست مجرد 90 دقيقة من المنافسة؛ إنها أيضاً ذاكرة مشتركة، وحكايات إنسانية، ومصدر لا ينضب للفن والخيال.