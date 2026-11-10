ماري كعدي تستكشف خيارات الإنسان في معرضها «على هامش الرغبة»

أحياناً يتّخذ الإنسان خيارات خاطئة، وفي أحيان أخرى تكون خياراته صائبة. فقد تأتي ثمرة خبرات متراكمة، أو تحكمها نزعة إلى التسرّع والاحتكام إلى الانطباع الأول، لذلك تأخذ منحى أقرب إلى الصواب في الحالة الأولى، فيما قد تختزلها الرغبة في الحالة الثانية، فتتحوّل إلى مصدر إزعاج.

أما الفنانة التشكيلية ماري كعدي، فقد اختارت أن تمضي بريشتها بين الرغبة والخيار، متّخذةً من التفاحة رمزاً للمرأة. فتصدّرت هذه الأخيرة لوحاتها ومنحوتاتها في معرضها «على هامش الرغبة»، وتوزّعت أعمالها على جدران غاليري «ميشن آرت» في شارع مار مخايل، لتنسج من خلالها حكايات إنسانية.

تصوّر عالماً مشوّهاً للإشارة إلى اختلال توازنه

تقول كعدي لـ«الشرق الأوسط» إنها لم تشأ أن تكون أولى خطواتها في معرض فردي ضمن موضوع تقليدي ومسطّح. لذلك حضرت صورة المرأة في أعمالها من خلفية فلسفية، ترجمتها من خلال التفاحة. فهذه الفاكهة ارتبطت بقصة آدم وحواء، وبفكرة الاختيار بين الطاعة والرغبة في المعرفة. كما ارتبطت بالأنثى وبصورة المرأة التي تقف عند مفترق طرق.

اتخذت من التفاحة ركيزة أساسية في لوحاتها ومنحوتاتها. وقدّمتها تارةً بألوانها المعروفة، مثل الأحمر والأخضر، وتارةً أخرى بغلاف أبيض يشكّل أرضية آمنة لتفاحة واحدة تتصدّر المشهد وتستأثر بالاهتمام.

وتوضح: «في لوحاتي كما في منحوتاتي، اتخذت من التفاحة محوراً. فكل ما نراه ينطلق مما وراء الصورة وخلفياتها. جعلت التفاحة تجسيداً للمرأة الناضجة أحياناً والفتيّة أحياناً أخرى، والمغبونة مرة والمكسورة مرات. وفي عالم تُسيّره الرغبات، تتشكّل المرأة وتحدّد مكانتها. فهي محطّ الأنظار عندما تكون لامعة، أي صاحبة شخصية قوية، لكنها قد تُهمَل بين لحظة وأخرى عندما تضيع في معاناتها فتذبل. وغالباً ما تكون هذه المعاناة نتيجة تهميشها، لا تجاربها السيئة. أما أسلوبي في الرسم فتعبيريٌّ، ويأخذ منحى ثلاثيَّ البُعد، فيخرج عن السائد والمتعارف عليه اليوم في عالم الفنّ».

اختارت كعدي موضوعاً فلسفياً يخرج عن الإطار التقليدي في لوحاتها (الشرق الأوسط)

وفي أحد أركان المعرض، خصَّصت كعدي مساحة لتجهيز فني يتألف من مجموعة منحوتات يغلب عليها اللون الأبيض. تبدو من بعيد كأنها قوالب حلوى تزيّنها تفاحات حمراء حقيقية، لكنّ المُشاهد لا يلبث أن يكتشف في تفاصيلها حكايات نساء، بعضهن ناجحات، وأخريات يحاولن الهروب من حالة اختناق يعشنها.

ومن بين هذه الأعمال منحوتة بعنوان «المهترئة»، تظهر فيها تفاحة بيضاء عملاقة لا تزال منتصبة، رغم الخدوش البارزة على سطحها. وتُعلّق كعدي: «كلّما اقتربنا من هذه المنحوتة، لاحظنا تعرّجات وثقوباً، فتبدو بوضوح في حالة غير سليمة. لقد ظلمتها خياراتها، وسُرقت منها أحياناً أجزاء، لكنها حافظت على صلابتها رغم مظهرها المهترئ».

أما في لوحاتها، فترسم شخصيات برؤوس مشوّهة، في إشارة إلى تحكّم أشخاص غير طبيعيين بالعالم. وتتابع: «هذه الرؤوس بمثابة توقيع للوحاتي، وتحمل في طياتها ما تشبه شوائب عالم غير متوازن. فالمصالح الشخصية تتحوّل إلى رغبات تفتن أصحابها، إلى حدّ يدفعهم إلى اتخاذ خيارات خاطئة. وفي المقابل، تتصدّر التفاحة المشهد بجمال شكلها وألوانها الطبيعية، لتشير إلى عالم يلهث وراء تشويه الإنسانية».

لجأت كعدي إلى تقنية ترتكز على الأكريليك والمواد المختلطة (ميكسد ميديا). وتستخدم في بناء لوحاتها ومنحوتاتها مواد متنوّعة، من بينها الفلّين والورق والحديد والسيليكون، إلى جانب الأكريليك.

تؤكد الفنانة في أعمالها أن خياراتنا تنبع من دوافع داخلية (الشرق الأوسط)

وتُعلّق: «كلّ هذه الطبقات تخدم أفكاري، إذ تُغنيها بثقل التجربة وجمالية المشهد. وأنثر في لوحاتي أشكال التفاح على خلفيات بيضاء أو صفراء أو برتقالية أو خضراء، لأقول إنه رغم كثرتها، لا تستوقف الأنظار سوى تفاحة واحدة، فتتركّز عليها. وهنا أشير إلى ازدواجية في معناها، إشارة إلى نوعية خياراتنا، إذ عندما نرغب في القيام بخطوة، فإنها تولد من دوافعنا الداخلية. وقصدت تقديم التفاح بأشكال مختلفة للدلالة على تعدّدية الخيارات المتاحة لنا. ورغم ذلك، فإننا نتوجّه نحو خيار واحد انسياقاً وراء رغبتنا». وتختم: «أما التفاحة الأنثى، فهي التي تقرّر كيف تريد أن تبدو في المجتمع. فإما أن تُمثّل نموذجاً للصلابة والقوة والذكاء، وإما أن تكون غير مرتاحة مع نفسها، فتتحوّل إلى شخصية مهمَّشة. لكن الفارق بين الحالتين لا تتحمّل المرأة وحدها مسؤوليته، فهي تبدو على الصورة التي هي عليها أيضاً نتيجة الطريقة التي يعاملها بها مجتمعها».