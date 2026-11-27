يُقدّم الفنان المغربي يونس الخرساني حالة فنّية جديدة عبر تحويل خامة السيراميك إلى جداريات لونية وأعمال فنّية لها طابع خاص. وفي معرضه الذي انطلق، الخميس، في «غاليري 38» بالدار البيضاء، بعنوان «ساتوري»، يطرح الخرساني فصلاً جديداً في مساره الفنّي. فبعد استكشاف اهتزازات اللون وإيهامات الفنّ البصري، يعود إلى المادة عبر السيراميك، محوّلاً إياه إلى جداريات ذات أبعاد نحتية وتكوينات معمارية حسّية.

عنوان المعرض، «ساتوري»، مُستَمدّ من كلمة يابانية تعني «لحظة يقظة»، وفق ما يقول الفنان يونس الخرساني، مؤكّداً أنّ لحظات اليقظة الحقيقية هي التي تصنع الفنّ الحقيقي القادر على التفاعل مع الجمهور والبقاء على مرّ الزمن.

تتساءل أعمال الفنان عن طبيعة الحركة والنور واللامتناهي، في محاولة للربط بين الحرفة الموروثة والتقنيات المعاصرة عبر لوحات تتناغم فيها الاهتزازات اللونية لتقدّم لوحات فنّية وجداريات مبهجة.

يقول الخرساني عن أعماله إنه استوحاها من المدينة العتيقة في الدار البيضاء، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أنّ «المادة ليست جامدة أبداً، وتختزن ذاكرة، وتحمل طاقة، وتمتلك قدرة تكاد تكون غامضة على تجديد ذاتها».

تموّجات اللون على خامة السيراميك (الشرق الأوسط)

ويؤكد أنه سعى لاستيعاب تلك الطاقة وإعادة تجسيدها في أعماله التي يعدّها حصيلة مشاهداته اليومية، مضيفاً: «أرى هذه الطاقة في خشب الأبواب والحديد والجدران التي تعاقبت عليها طبقات الزمن، وتركت آثاراً واضحة في اللمس والرؤية والتجربة المباشرة».

تنطلق رؤية الفنان من إعادة تدوير المادة البسيطة والمباشرة وتقديمها بطريقة جديدة عبر أعمال فنّية، سواء أكانت نحتية أم لوحات تصويرية أم غيرها من الأنواع الفنّية، ويقول: «حين بدأت أستخدم الحديد والحبال والمعادن في الأعمال الفنّية، أردتُ أن أحمل شيئاً من طبيعة هذه المواد إلى داخل العمل، أما مع الخزف فالأمر مختلف، فيصبح الزمن جزءاً من طريقة العمل، إذ أشكّل الطين وأنتظر أن يجفّ وأُدخله الفرن، ثم أنتظر حتى أرى ما صنعته النار في القطعة. هذا الانتظار غيَّر شيئاً فيّ، فقد صرتُ أعطي العمل وقتاً قبل الحكم عليه، وأحياناً أرجع إلى قطعة بعد أيام وأضيف إليها ما يمنحها حضوراً مغايراً».

المعرض، الذي يضمّ نحو 30 عملاً فنّياً ويستمرّ حتى 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، يطرح تساؤلات حول فكرة اليقظة ورؤية العالم بعين جديدة. فوفق الفنان: «السؤال الذي رافقني خلال إعداده هو: كم مرّة نمرّ أمام أشياء ولا نراها بطريقة مميّزة إلا بعد تأمّل وتركيز، حيث تختلف طريقة تلقّي ما هو موجود أمامنا، وتكتسب الموجودات بُعداً روحياً حميماً».

ويُعدّ يونس الخرساني من الفنانين الذين يعمدون إلى التجريب من منطلقات حداثية في أعمالهم الفنّية، وتخرّج في مدرسة الفنون الجميلة بمدينة الدار البيضاء، وينتمي إلى جيل من الفنانين الذين يواصلون طموح مدرسة الدار البيضاء ويعيدون ابتكاره عبر إقامة حوار بين التخصّصات، وردّ المكانة إلى المعارف الحرفية، وربط الفنّ بعلاقة حيّة مع الفضاء.

تعتمد اللوحات على اهتزاز الألوان وتناغمها (الشرق الأوسط)

واتّسمت بحوثه الفنّية الأولى بالاهتمام بالمادة. وتحوّلت المعادن والمنسوجات والآلات الموسيقية المفكّكة والأشياء المُعاد توظيفها إلى عناصر لغة تشكيلية تتغذّى من الذاكرة والتحوّل. ومنذ سنة 2020، اتّجهت تجربته نحو التجريد الهندسي، وأصبحت تكويناته تقوم على الاهتزازات اللونية وإيحاءات العمق وإيهامات الحركة. ومعرضه «نور مقدّس»، الذي أُقيم في «غاليري 38» بالدار البيضاء سنة 2022، نموذج للافتتان بالإمكانات شبه اللامتناهية للنور.

تحويل السيراميك إلى لوحات فنية (الشرق الأوسط)

وفي معرضه الجديد، يمضي أبعد في هذا التأمُّل، متّخذاً من السيراميك مجالاً لبحث تشكيلي تتلاشى فيه الحدود بين النحت والرسم والعمارة، ويتيح السيراميك للفنان أن يمنح حضوراً ملموساً لما كان، حتى ذلك الحين، ينتمي أساساً إلى مجال الإدراك البصري.

ويضمّ المعرض «جداريات وأعمالاً نحتية ضخمة، تولّد أشكالها المتموّجة وأحجامها وتفاوت مقاييسها إحساساً بحركة متواصلة. يتحاور الفراغ مع الامتلاء، وتتجاوب الأسطح المقعّرة مع البروزات المحدّبة، فيما يعيد الظلّ والنور رسم الأعمال باستمرار تبعاً لزاوية النظر وموقع المشاهد. ويظلّ اللون عنصراً أساسياً في هذه اللغة الجديدة»، وفق وصف الفنان.