صربيا... حركة الطلاب ترشح أستاذ كيمياء للانتخابات الرئاسيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5346321-%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0-%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
صربيا... حركة الطلاب ترشح أستاذ كيمياء للانتخابات الرئاسية
مرشح حركة الطلاب الصربية للانتخابات الرئاسية أستاذ الكيمياء رادومير سايتيتش (أ.ف.ب)
أعلنت حركة الطلاب الصربية، اليوم الجمعة، ترشيح أستاذ الكيمياء رادومير سايتيتش، للانتخابات الرئاسية المقبلة التي سوف تُجرى في 27 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وتأتي الانتخابات الرئاسية بعدما تغلبت الحركة الطلابية على الحزب التقدمي الصربي اليميني، بزعامة الرئيس السابق ألكسندر فوتشيتش، في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».
واستقال فوتشيتش من رئاسة البلاد في سبتمبر (أيلول) الماضي، في محاولة لتولّي منصب رئيس الوزراء المقبل والتي باءت بالفشل، بعد أن حكم هو وحزبه دون منافسة تُذكر لمدة 14 عاماً. وشغل منصب الرئيس لفترتين شِبه كاملتين، وكان القانون يمنعه من الترشح لولاية ثالثة.
ويُعد منصب الرئيس شرفياً إلى حد كبير في صربيا. وبموجب الدستور، يتولى الرئيس قيادة الجيش وله دورٌ في السياسة الخارجية، لكن ليس له أي صلاحيات تنفيذية.
وقال سايتيتش، (65 عاماً): «لقد حان الوقت لإعادة الكرامة لمنصب الرئيس». وأضاف أن فوتشيتش تجاوز صلاحيته بينما كان في المنصب. وتعهّد سايتيتش قائلاً: «سوف أتمسك بالتفويض وسوف أوضح قراراتي علناً».
وفازت الحركة التي يقودها الشباب بانتخابات أكتوبر، بعد قيادة عامين من مظاهرات الشوارع التي بدأت كردّ فعل على انهيار مظلة خرسانية بمحطة قطار في مدينة نوفي ساد عام 2024، والتي أسفرت عن وفاة 16 شخصاً.
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كوثر وكيل (لندن)
تعرف على خريطة نيات التصويت في انتخابات إسبانيا المبكرةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5346326-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A9
تعرف على خريطة نيات التصويت في انتخابات إسبانيا المبكرة
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (إ.ب.أ)
قبيل أيام قليلة من توجه الإسبان إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة يوم الأحد 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، أظهر أحدث استطلاع للرأي صادر عن المؤسسة الرسمية الإسبانية، مركز الأبحاث الاجتماعية (CIS)، بتاريخ 23 نوفمبر 2026، تصدُّر «الحزب الاشتراكي العمالي» (PSOE) بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بيدرو سانشيز نيات التصويت، بفارق يقترب من عشر نقاط مئوية عن أقرب منافسيه.
خريطة الأرقام ونيات التصويت
وفقاً لبيانات «بارومتر نوفمبر 2026» (الدراسة رقم 3587) التي نشرها مركز الأبحاث الاجتماعية الإسباني، واستندت إلى 8034 مقابلة أجريت بين 10 و17 من الشهر ذاته، يحل «الحزب الاشتراكي العمالي» (PSOE) في المرتبة الأولى بنسبة 34.4 في المائة من نوايا التصويت، متقدماً بفارق 9.7 نقاط عن منافسه التقليدي «الحزب الشعبي» (PP) بقيادة ألبرتو نونييز فييخو الذي يأتي في المرتبة الثانية بنسبة 24.7 في المائة. وفي المركز الثالث يحل حزب «فوكس» (Vox) اليميني المتطرف بزعامة سانتياغو أباسكال بنسبة 15.6 في المائة، مسجلاً تراجعاً مقارنة باستطلاعات المركز السابقة، يليه تحالف «الجبهة العريضة» (Frente Amplio) رابعاً بنسبة 5.7 في المائة.
أما على مستوى القوى الإقليمية والأحزاب الصغرى، فيحصل تحالف «اليسار الجمهوري لكتالونيا» (ERC) على 2.7 في المائة، بينما ينال كل من «كومبروميس» (Compromís) وتجمع «انتهت الحفلة» (SALF) و«بيلدو» (EH Bildu) نسبة 1.8 في المائة لكل منهم، وتذهب 1.1 في المائة إلى «الكتلة القومية الغاليسية» (BNG)، و1 في المائة لحزب «معاً من أجل كتالونيا» (Junts)، في حين يتراجع حزب «بوديموس» (Podemos) إلى 0.8 في المائة.
وعلى صعيد تفضيل رئاسة الحكومة، أشارت بيانات مركز الأبحاث الاجتماعية إلى أن 42.4 في المائة من المستطلعة آراؤهم يفضلون بقاء بيدرو سانشيز في قصر «مونكلوا»، مقابل 23.2 في المائة لزعيم المعارضة المحافظة ألبرتو نونييز فييخو، و13.2 في المائة لزعيم حزب «فوكس» سانتياغو أباسكال، و5 في المائة للقيادية اليسارية آدا كولاو.
كيف ولماذا دعت إسبانيا إلى انتخابات مبكرة؟
جاء قرار حل البرلمان الإسباني (الكورتيس) والدعوة إلى انتخابات مبكرة قبل نحو تسعة أشهر من موعدها الدستوري المقرر في عام 2027، في أعقاب أزمة تشريعية واحتجاجات اجتماعية متصاعدة.
ففي مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 2026، أسقط مجلس النواب مرسومين حكوميين طارئين طرحهما سانشيز لمعالجة أزمة السكن الخانقة في البلاد، بالتزامن مع خروج آلاف المتظاهرين في شوارع مدريد للمطالبة بحقوق السكن وكبح جماح الإيجارات. وأمام تعذُّر تمرير التشريعات الرئيسية لحكومة الأقلية، أعلن سانشيز في 5 أكتوبر 2026 حل البرلمان وتحديد 29 نوفمبر موعداً للاقتراع.
وبحسب استطلاع مركز الأبحاث الاجتماعية، لا تزال أزمة السكن تتصدر قائمة المشكلات التي تؤرق الإسبان بنسبة 59.5 في المائة، تليها المشكلات الاقتصادية العامة بنسبة 24.7 في المائة، وجودة التوظيف بنسبة 23.9 في المائة، ثم ملف الهجرة بنسبة 23.1 في المائة.
أما على صعيد الدوافع المباشرة للتصويت، فقد أظهر استطلاع سابق للمركز ذاته نُشر في 12 نوفمبر 2026 (الدراسة رقم 3584) أن 55.8 في المائة يختارون الحزب الذي يمثل أفكارهم بشكل أفضل، بينما يركز 37.4 في المائة على الكفاءة في إدارة البلاد، و25.3 في المائة على وضعهم الاقتصادي والاجتماعي الشخصي، في حين يصوّت 21.8 في المائة بدافع منع وصول أحزاب اليمين إلى السلطة.
انقسام ديموغرافي واجتماعي
تكشف القراءة المعمَّقة لبيانات الاستطلاعات الكبرى لـمركز الأبحاث الاجتماعية الإسباني عن انقسام واضح في السلوك الانتخابي تبعاً للفئات العمرية والشرائح المهنية والطبقية.
فعلى مستوى الفئات العمرية، يعتمد الحزب الاشتراكي في صدارته بشكل أساسي على الناخبين فوق سن الـ45 عاماً، وتصل قوته الضاربة إلى ذروتها بين كبار السن فوق 75 عاماً حيث يحصد تأييد 46 في المائة منهم وفق الاستطلاع الموسَّع المنشور في 14 نوفمبر 2026، وهي الفئة الأكثر وفاءً لأحزابها؛ إذ يؤكد 40.1 في المائة من أفرادها أنهم يصوتون دائماً للحزب نفسه.
في المقابل، يتصدر حزب «فوكس» اليميني المتطرف نيات التصويت بين الشباب من 18 إلى 24 عاماً بنسبة 23 في المائة، بينما تُعد الفئة العمرية بين 25 و34 عاماً الأكثر تقلباً وتأثراً بظروفها المعيشية الآنية.
أما على صعيد المهن والشرائح الاجتماعية، وبحسب المعطيات الديموغرافية المنشورة في 23 نوفمبر 2026، فيتفوق الاشتراكيون بين المتقاعدين وأصحاب المعاشات وكذا بين العاطلين عن العمل، ويهيمنون على معظم الطبقات الاجتماعية باستثناء الطبقة العليا.
وعلى الضفة المقابلة، يتصدر الحزب الشعبي صفوف الطبقة العليا بنسبة 28في المائة، كما يحظى بتأييد واسع بين المديرين وكبار المسؤولين بواقع 43 في المائة مقابل 23 في المائة لفوكس وأقل من 20 في المائة للاشتراكي، فضلاً عن تقدمه بين المهنيين والعلماء والمثقفين.
وفي قطاع الأمن والدفاع، يمنح العسكريون وعناصر الشرطة أصواتهم بأغلبية واضحة لحزب «فوكس»، بنسبة 46 في المائة، يليه الحزب الشعبي بـ34 في المائة مقابل 6 في المائة فقط للاشتراكيين، بينما تتقارب النسب بين القوى الثلاث في قطاعات الخدمات والتجارة والطلاب.
الأوفر حظاً... بين أرقام المركز الرسمي واستطلاعات القطاع الخاص
رغم أن أرقام مركز الأبحاث الاجتماعية تمنح سانشيز وحزبه الأفضلية الواضحة في نسبة الأصوات الشعبية، وتشير تقديراته للمقاعد في الاستطلاع الموسَّع المنشور في 12 نوفمبر 2026 إلى حصول الاشتراكيين على ما بين 134 و143 مقعداً مقابل 98 إلى 106 مقاعد للحزب الشعبي و57 إلى 65 مقعداً لفوكس؛ ما يُبعد ثنائي اليمين عن الأغلبية المطلقة البالغة 176 مقعداً في مجلس النواب المكوَّن من 350 عضواً، فإن المشهد لا يزال محفوفاً بالتباينات.
إذ تضع غالبية استطلاعات الرأي التي أجرتها مؤسسات خاصة ونُشرت في 23 نوفمبر 2026 الحزب الشعبي في الصدارة؛ فاستطلاع مؤسسة «سيغما دوس» (Sigma Dos) يمنح الحزب الشعبي 31.7 في المائة (124 إلى 130 مقعداً) مقابل 28.3في المائة للاشتراكي (113 إلى 119 مقعداً)، كما يمنح استطلاع «سوسيوميتريكا» (SocioMétrica) الحزب الشعبي 134 مقعداً بفارق 3 نقاط عن الاشتراكي الذي ينال 114 مقعداً، فيما يشير استطلاع «40dB» إلى تقارب شديد بواقع 31.8 في المائة للشعبي مقابل 30.9في المائة للاشتراكي مع احتفاظ كتلة اليمين المكوَّنة من الحزب الشعبي وفوكس بأغلبية برلمانية مريحة.
وفي ظل إعلان 81.9 في المائة من المستطلعين عزمهم التوجه إلى صناديق الاقتراع «بكل تأكيد»، وبقاء شريحة حاسمة من المترددين لم تحسم قرارها بعد، حيث يقرر 12.7 في المائة وجهتهم في الأسبوع الأخير، و4.3 في المائة في يوم الصمت الانتخابي، و4.9 في المائة يوم الاقتراع نفسه وفق بيانات مركز الأبحاث الاجتماعية تبقى الساعات الأخيرة قبل الأحد القادم حاسمة في رسم ملامح الخريطة البرلمانية الإسبانية المقبلة.
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المرشّحون الرئيسيون لمنصب رئاسة الوزراء في إسبانيا خلال مناظتهم الانتخابية الأخيرة بمدريد يوم 26 نوفمبر (د.ب.أ)
يذهب الإسبان، الأحد، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات عامة مسبقة قد تشكّل منعطفاً تاريخياً في المشهد السياسي منذ عودة الديمقراطية في عام 1977 بعد وفاة الجنرال فرنكو وانهيار تركته الاستبدادية، التي أحكمت قبضتها على إسبانيا طيلة نصف قرن، وكانت آخر معاقل الديكتاتورية في أوروبا الغربية.
طيلة 5 عقود من الحكم الديمقراطي، تميّزت إسبانيا بدرجة عالية من الاستقرار في النظام السياسي، قام على تناوب شبه دوري في الحكم بين الحزب الاشتراكي العمالي وحزب «الشعب» المحافظ اللذين كانا يتقاسمان غالبية المقاعد في البرلمان. لكن في السنوات الأخيرة المنصرمة، بدأ المشهد السياسي يتعرّض لسلسلة من الاهتزازات بسبب من صعود الأحزاب الانفصالية في كاتالونيا وبلاد الباسك، وظهور تكتلات سياسية على يسار الحزب الاشتراكي، وعلى يمين حزب «الشعب»، وما أسفر عن ذلك من بعثرة في القوى البرلمانية دفعت الحزبين الكبيرين إلى الاعتماد على أحزاب صغيرة، غالباً متطرفة، لضمان الدعم البرلماني اللازم لتشكيل الحكومات مقابل الخضوع لشروطها، وأحياناً كثيرة لابتزازاتها.
صعود حزب «فوكس»
لكن التحوّل الأبرز في المشهد السياسي الإسباني تمثّل في صعود حزب «فوكس» اليميني المتطرف، بقيادة سانتياغو أباسكال، الذي سرعان ما أصبح ثالث أكبر قوة سياسية في البرلمان، وشريكاً أساسياً لحزب «الشعب»، بزعامة ألبرتو نونيز فيخو، في عدد من الحكومات الإقليمية، أبرزها حكومة الأندلس، المعقل التاريخي للحزب الاشتراكي وقوى اليسار في إسبانيا.
وترجح غالبية الاستطلاعات أن يحصل هذا الحزب على 19 في المائة من الأصوات في الانتخابات؛ ما يجعل من تحالفه الأكيد مع حزب «الشعب» لتأليف الحكومة المقبلة في حال فوز هذا الأخير بالمرتبة الأولى، مصدر قلق عميق.
ولا يقتصر هذا القلق على الداخل الإسباني نظراً لسياسته العنصرية العلنية وما أطلقه من وعود بإلغاء معظم التدابير الاجتماعية التي أقرتها حكومات سانشيز فحسب، بل أيضاً على الصعيد الأوروبي بسبب وقوفه في المعسكر اليميني الأكثر تطرفاً إزاء العديد من الركائز التي يقوم عليها الاتحاد، من سياسة الهجرة واللجوء، إلى الدفاع عن حقوق الأقليات، مروراً بالعلاقات مع الإدارة الأميركية الحالية إلى مواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا.
عندما أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز قرار حلّ البرلمان مطلع الشهر الماضي، والدعوة لإجراء انتخابات مسبقة، كان منسوب الضغوط التي يرزح تحتها قد بلغ حداً يجعل من الصعب جداً عليه أن يتحمله من غير ثمن سياسي باهظ، لا سيما أن مطلب الانتخابات المبكرة لم يكن مقتصراً على الأحزاب المعارضة فحسب، بل أصبح مطلباً ملحاً للعديد من قيادات حزبه، خشية انهيار مدمر في شعبية الحزب تحت وطأة الفضائح والكوارث المتراكمة.
فترة سانشيز
وكان سانشيز قد تولى رئاسة حكومته الأولى في صيف عام 2018، بعد أن فاز بمنصب الأمين العام للحزب الاشتراكي وسط معارضة شديدة من القيادات التقليدية، وفي طليعتها رئيس الوزراء الأسبق فيليبي غونزاليس الذي لا يخفي اعتراضاته الشديدة على سياسات سانشيز وأسلوبه، وقد أعلن منذ أيام أنه سيدلي بورقة بيضاء في هذه الانتخابات.
ويرى التيّار المعارض لسانشيز داخل الحزب، الذي يقوده غونزاليس، أنه قدّم تنازلات خطيرة جداً للانفصاليين في إقليم كاتالونيا مقابل الحصول على الدعم الكافي لحكومته في البرلمان، وأنه أخطأ في معالجة ملف العلاقات مع المغرب والجزائر، وذهب بعيداً في موضوع معالجة أزمة الهجرة عندما قرر تسوية أوضاع نحو مليون مهاجر غير شرعي يعملون في إسبانيا.
وفي عام 2020، فاز سانشيز في الانتخابات العامة، وعاد ليشكّل حكومته الثانية، مدعوماً من القوى التي على يساره وتنافسه على نفس الأصوات، ومن القوى الإقليمية التي لا تنفكّ عن المطالبة بالمزيد من التنازلات لعدم سحب تأييدها في البرلمان. وفي الانتخابات الأخيرة عام 2023، حلّ الحزب الاشتراكي في المرتبة الثانية بعد حزب «الشعب» الذي عجز عن تأمين الأغلبية البرلمانية الكافية لتشكيل الحكومة التي ذهبت رئاستها للمرة الثالثة على التوالي إلى بيدرو سانشيز، وكانت بداية موسم من السجال السياسي الذي انحدر إلى مستويات غير مسبوقة من التشهير والقدح والتهجم على سانشيز ومحيطه الشخصي.
وتفاقمت الحملات القضائية والإعلامية التي تعرّض لها في أعقاب المواقف التي اتخذتها حكومته أولاً من حزب غزة، وثانياً من حرب الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، ورفضها السماح للقوات الأميركية باستخدام القواعد المشتركة.
فرص الائتلاف اليميني
معظم الاستطلاعات الأخيرة يرجح حصول حزب «الشعب» و«فوكس» على الأغلبية المطلقة، أو ما يقارب 190 مقعداً من أصل 250 في البرلمان؛ ما يسمح لليمين بتشكيل حكومة من غير دعم الأحزاب الصغيرة أو التفاوض معها لتحييدها.
لكن الرهان الأساس أمام هذا التحالف المتوقع يكمن في مدى قدرته على الصمود أمام التوترات التي ستظهر بين الطرفين اللذين يسعى أحدهما إلى ترسيخ زعامته على المعسكر اليميني، بينما يهدف الآخر إلى انتزاع هذه الزعامة منه، وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء.
الحزب الاشتراكي من ناحيته يراهن على إقبال واسع للناخبين، تُرجّح استطلاعات أنه قد يتجاوز 75 في المائة، وعلى 40 مقعداً تفيد التحليلات بأنها ما زالت غير محسومة لأي من الطرفين. وقد عمدت حكومة سانشيز في الأسابيع الأخيرة إلى اتخاذ حزمة من المراسيم الاشتراعية لرفع أجور موظفي القطاع العام، ومساعدة المتقاعدين والفئات الاجتماعية الضعيفة، بينما ضمّن الحزب الاشتراكي برنامجه سلسلة من الوعود الهادفة إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من الناخبين المترددين في اختيار الجهة التي سيصوتون لها، أو في الذهاب إلى صناديق الاقتراع.
أما الأحزاب اليمينية، فقد بنت كامل استراتيجيتها الانتخابية على حملة شرسة ضد سانشيز، مستغلة فضائح الفساد المالي المتتالية التي طالت عدداً من أقرب مساعديه، وسلسلة الكوارث التي شهدتها إسبانيا في الفترة الأخيرة، من حوادث القطار التي خلّفت عشرات القتلى، وانقطاع التيار الكهربائي عن عموم الأراضي الإسبانية لما يزيد على أربع وعشرين ساعة، وأزمة تدفق المهاجرين غير القانونيين على مدينة سبتة وما نجم عنها من ضحايا.
لم يتوقف سانشيز طوال الحملة الانتخابية عن التحذير من العواقب الخطيرة التي سيحملها فوز اليمين على الصعيدين المحلي والأوروبي، مؤكداً قدرة حزبه على «الريمونتادا» في وجه النتائج المعاكسة للاستطلاعات. لكن في الدائرة الضيّقة المحيطة به، تكثر الأصوات الهامسة بضرورة الاستعداد لهزيمة مدوية قد تطوي صفحة آخر المعاقل الكبرى المتبقية لليسار الحاكم في أوروبا.
صربيا... حركة الطلاب ترشح أستاذ كيمياء للانتخابات الرئاسيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5346321-%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0-%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
صربيا... حركة الطلاب ترشح أستاذ كيمياء للانتخابات الرئاسية
مرشح حركة الطلاب الصربية للانتخابات الرئاسية أستاذ الكيمياء رادومير سايتيتش (أ.ف.ب)
أعلنت حركة الطلاب الصربية، اليوم الجمعة، ترشيح أستاذ الكيمياء رادومير سايتيتش، للانتخابات الرئاسية المقبلة التي سوف تُجرى في 27 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وتأتي الانتخابات الرئاسية بعدما تغلبت الحركة الطلابية على الحزب التقدمي الصربي اليميني، بزعامة الرئيس السابق ألكسندر فوتشيتش، في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».
واستقال فوتشيتش من رئاسة البلاد في سبتمبر (أيلول) الماضي، في محاولة لتولّي منصب رئيس الوزراء المقبل والتي باءت بالفشل، بعد أن حكم هو وحزبه دون منافسة تُذكر لمدة 14 عاماً. وشغل منصب الرئيس لفترتين شِبه كاملتين، وكان القانون يمنعه من الترشح لولاية ثالثة.
ويُعد منصب الرئيس شرفياً إلى حد كبير في صربيا. وبموجب الدستور، يتولى الرئيس قيادة الجيش وله دورٌ في السياسة الخارجية، لكن ليس له أي صلاحيات تنفيذية.
وقال سايتيتش، (65 عاماً): «لقد حان الوقت لإعادة الكرامة لمنصب الرئيس». وأضاف أن فوتشيتش تجاوز صلاحيته بينما كان في المنصب. وتعهّد سايتيتش قائلاً: «سوف أتمسك بالتفويض وسوف أوضح قراراتي علناً».
وفازت الحركة التي يقودها الشباب بانتخابات أكتوبر، بعد قيادة عامين من مظاهرات الشوارع التي بدأت كردّ فعل على انهيار مظلة خرسانية بمحطة قطار في مدينة نوفي ساد عام 2024، والتي أسفرت عن وفاة 16 شخصاً.