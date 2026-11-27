أثارت الاشتباكات العنيفة التي وقعت خلال مباراتين بالدوري الأوروبي لكرة القدم مخاوف بشأن عنف الجماهير، ودفعت قائدي فرنسا وبلغاريا إلى إدانة سلوك «لا مكان له في أوروبا المتحضرة».

وأظهرت صور لـ«رويترز» مشجعين بعضهم ملثمون وآخرون ملطخون بالدماء، يحملون أسلحة بدائية الصنع وأنابيب معدنية، خلال اشتباكات اندلعت، الخميس، على هامش مباراة في الدوري الأوروبي بين مرسيليا الفرنسي وليفسكي صوفيا. وقال النادي البلغاري إن الاشتباكات بدأت إثر تعرض مشجعيه لهجوم من قبل مشجعي الفريق الفرنسي.

وقال مصور لـ«رويترز» إن الاشتباكات في ملعب «فيلودروم» في مرسيليا بدأت بعد أن أدى أحد المشجعين من مدرجات الفريق الزائر التحية النازية.

كما اندلعت اشتباكات في مباراة أخرى بالدوري الأوروبي في مدينة باتومي الجورجية بين فريق بشكتاش التركي وفريق هابوعيل بئر سبع الإسرائيلي يوم الخميس أيضاً، ما دفع الحكم لإيقاف المباراة لمدة 30 دقيقة.

وأبلغ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) «رويترز» أن لجنته التأديبية «ستُقيم تقارير المباراة قبل النظر في أي خطوات محتملة مقبلة».

وقال رئيس الوزراء البلغاري، رومين راديف، إنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأدانا أعمال العنف التي وقعت خلال مباراة مرسيليا وليفسكي صوفيا، وهي الأحداث التي أفادت شرطة مرسيليا بأنها أسفرت عن إصابة 11 مشجعاً بلغارياً ونُقل 5 منهم إلى المستشفى.

وقال راديف على «فيسبوك»: «نتفق على أن العدوان والعنف لا مكان لهما في أوروبا المتحضرة. أشكر الرئيس ماكرون على التزامه الشخصي بهذه القضية، وعلى الرعاية الطبية التي قدمتها السلطات الفرنسية للمصابين، وعلى الإجراءات المتخذة لضمان سلامة المواطنين البلغاريين، وعلى خضوع الجناة للمساءلة».

وقال ماكرون إنه أدان «بأقوى العبارات» أعمال العنف التي استهدفت المشجعين البلغاريين، والتي وصفها بأنها «لا مكان لها في الرياضة أو في الأماكن العامة»، وأبلغ راديف بأن الجناة لن يفلتوا من العقاب.

ومن المقرر تنظيم احتجاج أمام السفارة الفرنسية في صوفيا في وقت لاحق يوم الجمعة.

وقال لوران نونييز، وزير الداخلية الفرنسي: «لا مكان للعنف والكراهية العنصرية والتحريض في ملاعبنا».

وقال نادي ليفسكي صوفيا، الذي خسر المباراة 1-صفر، إن مشجعين ملثمين هاجموا مشجعيه بالهراوات والمشاعل، وأطلق بعضهم مشاعل وحاولوا اختراق الحاجز بين المدرجات فيما كان أفراد الأمن يحاولون منعهم.

وأظهرت صور لـ«رويترز» مشجعين يهاجم بعضهم بعضاً عبر سياج مغطى بشبكة تفصل بين أقسام المدرجات في الملعب.

وقبل مباراة الخميس، قلّصت السلطات الفرنسية مبيعات التذاكر المخصصة لجماهير ليفسكي بمقدار 7 أضعاف، كما فرضت قيوداً إضافية على تحركاتهم في محيط الملعب وداخله، وذلك للحد من مخاطر وقوع أعمال عنف.

وقالت وزارة الخارجية البلغارية إنها ستطلب إجراء تحقيق شامل.

من جانبه، أعلن نادي مرسيليا أنه سيجري تحليله الخاص، وأنه يتعاون بشكل وثيق مع سلطات إنفاذ القانون.

ونُقلت مباراة بشكتاش وهابوعيل بئر سبع من إسطنبول لما وصفه «يويفا» بأنها أسباب تتعلق بالسلامة والأمن.

وأدت الاشتباكات في المدرجات إلى قيام الحكم مورتن كروج بإيقاف المباراة في الدقيقة 26، واستؤنفت بعد تأخير دام 30 دقيقة. ودخلت الشرطة الجورجية إلى المدرجات، وأظهرت لقطات تلفزيونية أحد المشجعين وهو يُنقل للخارج على محفة.

وذكرت محطة «إن تي في» التلفزيونية التركية أن الشرطة استخدمت رذاذ الفلفل. وأدان بشكتاش ما وصفه «بالاستخدام غير المناسب للقوة» من قبل أفراد الأمن، وقال إن بعض المشجعين مُنعوا من دخول الملعب. وفاز بشكتاش في النهاية 2-1.

ودافع إبراهيم حاجي عثمان أوغلو، رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم، عن قرار منع الأندية الإسرائيلية من دخول تركيا، وذلك في أعقاب الغزو الإسرائيلي قطاع غزة عام 2023، والذي جاء عقب الهجمات الدموية التي شنتها حركة «حماس» على جنوب إسرائيل.