جدد أوليفر كان، الرئيس التنفيذي السابق لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، انتقاداته لقيادة النادي بسبب أسلوب تعاملها العلني مع المشكلات الصحية التي يواجهها لاعب الفريق جمال موسيالا، بينما أشاد بجوشوا كيميتش لدفاعه عن زميله في الفريق.

وقال حارس مرمى بايرن السابق، في تصريحات لشبكتي «آر تي إل» و«سكاي»: «كثيراً ما كان جوشوا كيميتش شخصاً يعبر عن رأيه بصراحة».

وأكد كان أن وقوف كيميتش، قائد المنتخب الألماني، إلى جانب موسيالا كان أمراً مهماً، حيث بعث برسالة وحدة للفريق في ظل هذه الفترة الصعبة.

وأضاف: «لقد كانت إشارة هامة من جوشوا».

وكان أولي هونيس، الرئيس الفخري لبايرن ميونيخ، وكارل هاينز رومينيغه، عضو مجلس الرقابة، طرحا فكرة خفض راتب موسيالا في ظل المخاوف المتعلقة بحالته الصحية، كما تساءلا علناً عما إذا كان اللاعب الشاب (23 عاماً) قادراً على العودة لمستواه السابق.

وتساءل كان: «ما زلت لا أفهم لماذا صدرت مثل هذه التصريحات. ما الذي تحقق منها؟ لقد أُضعف موقف جمال، وتضرر إلى حد ما، بل ويمكن القول إنه لحق به ضرر مالي أيضاً».

وأشار كان، الذي سبق أن انتقد هونيس بسبب تصريحاته قبل نحو أسبوعين، إلى أن هذا الجدل العلني ربما يؤدي إلى زعزعة استقرار الفريق البافاري.

ورجح كان أن تكون تلك التصريحات تهدف لممارسة ضغوط على وكلاء أعمال موسيالا، مؤكدا في الوقت نفسه أن مثل هذه الأشياء ينبغي معالجتها في إطار خاص بعيداً عن العلن.

يذكر أن موسيالا يعاني منذ نحو 18 شهراً من مشكلات صحية، ويحاول خلال هذه الفترة استعادة مستواه المعهود.

وكان كيميتش قد انتقد طريقة تعامل بايرن مع هذا الموقف عقب خسارة الفريق المباغتة 1 - 2 أمام مضيّفه ليل الفرنسي، الأربعاء، ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث دافع علناً عن زميله في مواجهة التعليقات التي أدلى بها مسؤولون بارزون بالنادي.