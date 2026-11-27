أثنى توماس فرانك، المدير الفني لفريق كريستال بالاس الإنجليزي، بفوز ناديه الثمين على ضيفه ريال سوسييداد الإسباني، ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، معرباً عن أمله في أن يكون هذا الانتصار نقطة تحول للفريق.

وقلب كريستال بالاس تأخره 0 - 1 أمام سوسييداد، ليتغلب على الفريق الباسكي بنتيجة 2 - 1، الخميس، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بالمسابقة القارية.

وجاءت أهداف المباراة في الشوط الثاني، حيث بادر مامادو سار بالتسجيل لسوسييداد في الدقيقة 66، قبل أن يضطر الفريق الإسباني للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه جون مارتين في الدقيقة 71، ليستغل الفريق المضيف النقص العددي في صفوف منافسه، ويحرز هدفين بواسطة جون فيليب ماتيتا ودوايت ماكنيل في الدقيقتين 73 من ركلة جزاء و82 على الترتيب.

وقال فرانك لشبكة «تي إن تي سبورتس»، عقب المباراة: «إنه شعور رائع أن نحقق الفوز من جميع النواحي، شعور عظيم حقاً. في ظل موسم ربما لا تكون فيه الثقة في أعلى مستوياتها، يأتي هذا الانتصار ليكون أمراً رائعاً. لقد تحسن أداؤنا تدريجياً في الشوط الثاني».

وحول بث طاقة إيجابية في صفوف الفريق، أضاف المدرب الدنماركي: «من الجيد جلب الطاقة والثقة، لكن ما يحدث فارقاً حقيقياً هو تحقيق الفوز. في الدقائق الأخيرة، كدنا نصاب بنوبة قلبية بسبب توالي الهجمات الخطيرة على مرمانا».

وعما إذا كان هذا الفوز يمثل نقطة تحول لكريستال بالاس، الذي يقبع في مؤخرة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حالياً، أوضح فرانك: «آمل ذلك. لا ينبغي التقليل من تأثير الفوز على المجموعة، فقد كانت الإيجابيات أكثر من السلبيات، رغم وجود جوانب لا تزال بحاجة إلى عمل وتطوير».

وعن شعوره بعد الفوز على سوسييداد، أكد مدرب كريستال بالاس: «أشعر بحالة جيدة، رغم أن النهاية كانت صاخبة ومثيرة للأعصاب، إنني أشعر بإرهاق شديد الآن».

كما تحدث الجناح دوايت ماكنيل، لاعب الفريق لشبكة «تي إن تي سبورتس» قائلاً: «بعد أحداث عطلة نهاية الأسبوع، كان من الجيد تصحيح المسار. ينبغي لنا الاستمتاع بهذه الليلة، لكن يجب أن نركز على مباراة الأحد (ضد هال سيتي)».

وتحدث ماكنيل عن هدفه في اللقاء، الذي منح النقاط الثلاث للفريق الإنجليزي، حيث قال: «لقد حاولت فقط إيصال الكرة إلى منطقة الجزاء، فتهيأت أمامي بشكل مثالي، وسجلت منها».

وعن الإضافة التي قدمها توماس فرانك للفريق، قال ماكنيل: «لقد جلب الطاقة والثقة. وهذا ما أظهرناه الليلة، خصوصاً بعد التأخر بهدف نظيف، قبل أن يسجل لاعبنا القوي هدف التعادل، ويعيدنا لأجواء المباراة».

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد كريستال بالاس، الذي حقق فوزه الثاني في البطولة، هذا الموسم، مقابل تعادلين وخسارة وحيدة، إلى 8 نقاط في المركز الثاني عشر.