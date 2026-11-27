أشادت السلطات المصرية بتضامن جماهير النادي الأفريقي التونسي التي أطلقت حملات تبرع بالدم لمصابي حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة.

وبادرت روابط مشجعي الأفريقي بدعوة جماهير الفريق التي سافرت إلى القاهرة لحضور لقاء الزمالك المصري ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، إلى التبرع بالدم، حيث لاقت المبادرة تقديراً من السلطات المصرية وجماهير الفريق الأبيض.

وقال جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة المصري، في بيان رسمي: «هذه المبادرة تعكس عمق الروابط الأخوية والإنسانية بين الشعبين المصري والتونسي، وتجسد قيم التضامن والتكافل، وتؤكد أن الروابط الإنسانية تظل أسمى من أي منافسة رياضية».

وأضاف الوزير: «تقدم الجماهير التونسية نموذجاً مشرفاً في التضامن الإنساني، وتؤكد أن الرياضة رسالة تجمع الشعوب، وتتجاوز حدود المنافسة داخل الملاعب».

وأسفر الحادث، وفق حصيلة نهائية أعلنتها وزارة الصحة المصرية، عن وفاة 31 شخصاً وإصابة 26 آخرين، وتفحم27 سيارة ودراجة نارية، بينما تواصل الجهات المعنية متابعة تداعيات الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت إدارة النادي الأفريقي قد أرسلت تعازيها لعائلات الضحايا، الذين لقوا حتفهم في الحادث الأليم.

ويستضيف الزمالك نظيره الأفريقي الذي وصلت بعثته، الخميس، مصر، السبت، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى في المجموعة الثانية من دور المجموعات للمسابقة القارية، التي تضم أيضاً فريقي مولودية الجزائر ويانغ أفريكانز التنزاني.