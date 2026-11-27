انتقد ميتشيل سانشيز، المدير الفني لفريق أياكس أمستردام، قرار منع حضور جماهير الفريق الضيف في مباراة (الكلاسيكو الهولندي) المقررة، الأحد، ضد فينورد روتردام.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب فوز أياكس الكبير 4 - 0 على ضيفه ثون السويسري، مساء الخميس، ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

وحقق أياكس انتصاراً سهلاً على ثون بملعب «يوهان كرويف أرينا»، حيث افتتح ريان بونيدا التسجيل مبكراً، وأضاف كل من ماركوس ليوناردو، وبونيدا (بهدف ثانٍ له)، وستيفن بيرخويس بقية الأهداف.

وفي المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة، تلقى ميتشيل سؤالاً حول غياب جماهير الفريق الضيف عن مواجهة «دي كلاسيكر»، حيث قال: «لا تعجبني حقيقة أن المشجعين غير مسموح لهم بالظهور في مدرجات الفريق الضيف».

وأضاف المدرب الإسباني: «أعتقد أنه من المهم للغاية أن يتم السماح للجميع بحضور المباريات. إنه لأمر مؤسف حقاً، وهو أمر يصيبني بالصدمة».

وأكد ميتشيل: «أعلم أن جماهيرنا ستكون حاضرة في الحصة التدريبية الأخيرة، لكن يؤلمني حقاً ألا يسمح لهم بدخول الملعب. إن حقيقة عدم قدرتنا على الاستفادة من وجودهم هي أمر يصيبني بالصدمة فعلاً».

يُذْكر أنه تم حظر حضور جماهير الفريق الضيف في مباريات «دي كلاسيكر» منذ عام 2009، وهو قرار اتخذه آنذاك كل من يوب كوهين، عمدة العاصمة الهولندية أمستردام، وأحمد أبو طالب، عمدة مدينة روتردام في ذلك الوقت، وذلك عقب أحداث شغب شهدتها إحدى مواجهات «دي كلاسيكر»، وأدت لوقوع صدامات في أمستردام.

ويحل أياكس ضيفاً على فينورد في ملعب «دي كويب»، ضمن منافسات المرحلة الـ14 بالمسابقة.

ويحتل أياكس المركز الثاني في ترتيب الدوري الهولندي حالياً برصيد 28 نقطة، بفارق نقطة خلف منافسه العتيد أيندهوفن (المتصدر)، بينما يظهر فينورد في المركز الخامس برصيد 25 نقطة.