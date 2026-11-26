وافق مجلس مدينة كارديف الويلزية على إقامة النزال المرتقب بين الملاكمين البريطانيين أنتوني جوشوا وتايسون فيوري، في الساعات الأولى من صباح 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، على ملعب برينسيباليتي.

ومنحت اللجنة الفرعية للتراخيص في مجلس المدينة، صباح الأربعاء، ترخيصاً استثنائياً لبدء النزال عند الساعة الواحدة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي (الثامنة والنصف مساءً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة)، ليتزامن مع وقت ذروة المشاهدة التلفزيونية في الولايات المتحدة، على أن يدخل الملاكمون الحلبة عند الساعة الواحدة صباحاً.

وبحسب «The Athletic»، فإن الفعاليات التي تقام تحت السقف المغلق لملعب برينسيباليتي، الواقع في قلب كارديف، يُشترط عادة انتهاؤها عند الساعة الواحدة صباحاً، لكن النزال، الذي ستبثه منصة «نتفليكس»، سيقام في توقيت متأخر عن المعتاد في بريطانيا، لمراعاة الجمهور التلفزيوني العالمي.

واعترض بعض السكان على مقترح استمرار الفعالية حتى الساعة الثالثة والنصف صباحاً، بسبب مخاوف تتعلق بالضوضاء، والسلوكيات المخلة بالنظام العام، غير أن اللجنة وافقت على تمديد الموعد، وسمحت بتقديم المشروبات الكحولية للجماهير في مقصورات الضيافة حتى الساعة الثالثة صباحاً، على أن يغلق الملعب أبوابه بعد 30 دقيقة، فيما سيتوقف بيع المشروبات الكحولية في منافذ البيع بالممرات الداخلية عند الساعة الواحدة صباحاً.

وستُستخدم أجهزة قياس نسبة الكحول في هواء الزفير عند بوابات دخول الجماهير، رغم أن مارك ويليامز، مدير ملعب برينسيباليتي، أوضح للجنة أن استخدامها سيقتصر على الحاضرين الذين تبدو عليهم علامات الثمالة، وفق تصريحات نقلتها «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي).

كما ستُعزز إجراءات السلامة والأمن داخل المنشأة، بما في ذلك نشر وحدات أمنية إضافية، وزيادة أعداد أفراد التنظيم بصورة كبيرة مقارنة بالمعتاد، إذ يُتوقع وجود 1600 فرد تنظيم ليلة النزال، من بينهم 450 مخصصون للجماهير الموجودة في منطقة أرضية الملعب.

ورغم استمرار توفر تذاكر النزال المرتقب، فإن التوقعات تشير إلى حضور جماهيري يصل إلى السعة القصوى للملعب، البالغة 77 ألف متفرج، في العاصمة الويلزية.

وقال المحامي جوزيف كانون، ممثل الاتحاد الويلزي للرغبي، خلال اجتماع اللجنة، الأربعاء، إن النزال يمثل «حدثاً ضخماً» بالنسبة إلى كارديف، وسيحقق «فوائد هائلة» للمدينة.

وأضاف كانون، في تصريحات نقلتها شبكة «إي إس بي إن»: «ما أود تذكيركم به، رغم أنني أعلم أنني لست بحاجة إلى ذلك، هو أن الجهة المشغلة للملعب اعتادت استقبال أكثر من 70 ألف شخص».

وتابع: «نحن لا نطلب ترخيصاً جديداً، فهم ينظمون مثل هذه الفعاليات طوال الوقت. المطلوب هو تمديد محدود نسبياً، وإن كان إلى ساعات متأخرة، للقيام بأمر يجيدون القيام به بالفعل في أوقات أخرى».

وأضاف: «أنا متأكد من أنكم تدركون أن السبب وراء تأخير موعد دخول الملاكمين إلى الحلبة يعود بالأساس إلى الجمهور التلفزيوني الأميركي».

وقال: «لست بحاجة إلى إخباركم بمدى ضخامة هذا الحدث بالنسبة إلى مدينة كارديف، سواء من حيث الإيرادات المحتملة للمنطقة، أو تعزيز حضور المدينة، ومكانتها».

وواصل: «هناك فوائد هائلة من إقامة حدث كهذا في كارديف، ولهذا السبب تحديداً بُذل كل هذا القدر من التفكير، والتخطيط. إنه حدث ضخم للمدينة، وله فوائد ملموسة للغاية».

وكان فيوري (38 عاماً) وجوشوا (36 عاماً) قد وقّعا في أبريل (نيسان) الماضي عقوداً لخوض النزال خلال عام 2026، غير أن تحديد مكان إقامته وموعده شهد أشهراً من المفاوضات، والأخذ والرد، قبل تأكيد اختيار الملعب في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وجاء ذلك نتيجة اختلاف المواقع المحددة في العقود الفردية للملاكمين، إذ نص عقد جوشوا على ضرورة إقامة النزال في المملكة المتحدة، وكان ملعب ويمبلي الوجهة المتوقعة، فيما جرت أيضاً مناقشات بشأن إمكانية استضافة دبلن أو لاس فيغاس أو نيويورك للنزال.