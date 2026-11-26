حرمان بوتمان مدافع «نيوكاسل» من القيادة 6 أشهرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5345981-%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-6-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1
عوقب الهولندي سفين بوتمان، مدافع نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، بالحرمان من القيادة لمدة 6 أشهر، بعد ضبطه وهو يستخدم هاتفه المحمول أثناء قيادة سيارته، رغم توقفها وسط زحام مروري.
ورصد أحد راكبي الدراجات بوتمان، البالغ من العمر 26 عاماً، وهو يمسك هاتفه بكلتا يديه أثناء جلوسه داخل سيارته من طراز «رينج روفر»، التي تبلغ قيمتها 90 ألف جنيه إسترليني، في مدينة نيوكاسل يوم 17 سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.
وصوّر راكب الدراجة الواقعة وأرسل المقطع إلى الشرطة، ليُحال اللاعب الهولندي إلى المحكمة. حيث أقر بذنبه في التهمة الموجهة إليه؛ لتفادي المثول أمام المحكمة.
وكان في رصيد بوتمان، بالفعل، 9 نقاط على رخصة قيادته، قبل أن تقرر المحكمة إضافة 6 نقاط أخرى بعد إقراره بالمخالفة، وهو ما ترتب عليه منعه من القيادة لمدة 6 أشهر.
وقال ديفيد فورستر، محامي اللاعب، إن الواقعة تنطوي على مستوى محدود من الخطورة؛ نظراً لأن موكله كان متوقفاً وسط الزحام، مضيفاً أنه من المؤسف أن يرى البعض أن التلصص داخل السيارات أمر مقبول، لكنه شدد، في الوقت نفسه، على أن القانون يجب أن يطبَّق.
كما فرض القاضي بول كيرر على بوتمان غرامة قدرها 900 جنيه إسترليني، إلى جانب 360 جنيهاً إضافية ورسوم قضائية بقيمة 400 جنيه، ليصل إجمالي المبلغ المستحق إلى 1660 جنيهاً إسترلينياً.
هيمنة أوروبية وحضور عربي وأفريقي لافت... خريطة الجنسيات في الدوريات الخمسة الكبرى.
كوثر وكيل (لندن)
كارديف توافق على إقامة نزال فيوري وجوشوا بعد منتصف الليلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5346006-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%B4%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84
كارديف توافق على إقامة نزال فيوري وجوشوا بعد منتصف الليل
جوشوا ومايك فيوري وجهاً لوجه (أ.ف.ب)
وافق مجلس مدينة كارديف الويلزية على إقامة النزال المرتقب بين الملاكمين البريطانيين أنتوني جوشوا وتايسون فيوري، في الساعات الأولى من صباح 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، على ملعب برينسيباليتي.
ومنحت اللجنة الفرعية للتراخيص في مجلس المدينة، صباح الأربعاء، ترخيصاً استثنائياً لبدء النزال عند الساعة الواحدة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي (الثامنة والنصف مساءً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة)، ليتزامن مع وقت ذروة المشاهدة التلفزيونية في الولايات المتحدة، على أن يدخل الملاكمون الحلبة عند الساعة الواحدة صباحاً.
وبحسب «The Athletic»، فإن الفعاليات التي تقام تحت السقف المغلق لملعب برينسيباليتي، الواقع في قلب كارديف، يُشترط عادة انتهاؤها عند الساعة الواحدة صباحاً، لكن النزال، الذي ستبثه منصة «نتفليكس»، سيقام في توقيت متأخر عن المعتاد في بريطانيا، لمراعاة الجمهور التلفزيوني العالمي.
واعترض بعض السكان على مقترح استمرار الفعالية حتى الساعة الثالثة والنصف صباحاً، بسبب مخاوف تتعلق بالضوضاء، والسلوكيات المخلة بالنظام العام، غير أن اللجنة وافقت على تمديد الموعد، وسمحت بتقديم المشروبات الكحولية للجماهير في مقصورات الضيافة حتى الساعة الثالثة صباحاً، على أن يغلق الملعب أبوابه بعد 30 دقيقة، فيما سيتوقف بيع المشروبات الكحولية في منافذ البيع بالممرات الداخلية عند الساعة الواحدة صباحاً.
وستُستخدم أجهزة قياس نسبة الكحول في هواء الزفير عند بوابات دخول الجماهير، رغم أن مارك ويليامز، مدير ملعب برينسيباليتي، أوضح للجنة أن استخدامها سيقتصر على الحاضرين الذين تبدو عليهم علامات الثمالة، وفق تصريحات نقلتها «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي).
كما ستُعزز إجراءات السلامة والأمن داخل المنشأة، بما في ذلك نشر وحدات أمنية إضافية، وزيادة أعداد أفراد التنظيم بصورة كبيرة مقارنة بالمعتاد، إذ يُتوقع وجود 1600 فرد تنظيم ليلة النزال، من بينهم 450 مخصصون للجماهير الموجودة في منطقة أرضية الملعب.
ورغم استمرار توفر تذاكر النزال المرتقب، فإن التوقعات تشير إلى حضور جماهيري يصل إلى السعة القصوى للملعب، البالغة 77 ألف متفرج، في العاصمة الويلزية.
وقال المحامي جوزيف كانون، ممثل الاتحاد الويلزي للرغبي، خلال اجتماع اللجنة، الأربعاء، إن النزال يمثل «حدثاً ضخماً» بالنسبة إلى كارديف، وسيحقق «فوائد هائلة» للمدينة.
وأضاف كانون، في تصريحات نقلتها شبكة «إي إس بي إن»: «ما أود تذكيركم به، رغم أنني أعلم أنني لست بحاجة إلى ذلك، هو أن الجهة المشغلة للملعب اعتادت استقبال أكثر من 70 ألف شخص».
وتابع: «نحن لا نطلب ترخيصاً جديداً، فهم ينظمون مثل هذه الفعاليات طوال الوقت. المطلوب هو تمديد محدود نسبياً، وإن كان إلى ساعات متأخرة، للقيام بأمر يجيدون القيام به بالفعل في أوقات أخرى».
وأضاف: «أنا متأكد من أنكم تدركون أن السبب وراء تأخير موعد دخول الملاكمين إلى الحلبة يعود بالأساس إلى الجمهور التلفزيوني الأميركي».
وقال: «لست بحاجة إلى إخباركم بمدى ضخامة هذا الحدث بالنسبة إلى مدينة كارديف، سواء من حيث الإيرادات المحتملة للمنطقة، أو تعزيز حضور المدينة، ومكانتها».
وواصل: «هناك فوائد هائلة من إقامة حدث كهذا في كارديف، ولهذا السبب تحديداً بُذل كل هذا القدر من التفكير، والتخطيط. إنه حدث ضخم للمدينة، وله فوائد ملموسة للغاية».
وكان فيوري (38 عاماً) وجوشوا (36 عاماً) قد وقّعا في أبريل (نيسان) الماضي عقوداً لخوض النزال خلال عام 2026، غير أن تحديد مكان إقامته وموعده شهد أشهراً من المفاوضات، والأخذ والرد، قبل تأكيد اختيار الملعب في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وجاء ذلك نتيجة اختلاف المواقع المحددة في العقود الفردية للملاكمين، إذ نص عقد جوشوا على ضرورة إقامة النزال في المملكة المتحدة، وكان ملعب ويمبلي الوجهة المتوقعة، فيما جرت أيضاً مناقشات بشأن إمكانية استضافة دبلن أو لاس فيغاس أو نيويورك للنزال.
الألمانية لورا فريجانغ تغيب عن كأس العالم للسيدات بعد إيقافها بسبب المنشطاتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5345995-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%BA-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8
الألمانية لورا فريجانغ تغيب عن كأس العالم للسيدات بعد إيقافها بسبب المنشطات
أوضحت قائدة فريق آينتراخت فرانكفورت أن الاختبارات الفائتة لم تتفادها عمداً (حسابها في إنستغرام)
أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس، أن لورا فريجانغ، لاعبة المنتخب الأول، سوف تغيب عن منافسات بطولة كأس العالم للسيدات التي ستقام العام المقبل في البرازيل، بعد قرار إيقافها للغياب عن الخضوع لاختبارات الكشف عن المنشطات.
وأوضح الاتحاد الألماني، في بيان، أن فريجانغ ستظل موقوفة حتى السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2027، وذلك بعد التوصل إلى تسوية بينها وبين الاتحاد الألماني والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) والوكالة الألمانية لمكافحة المنشطات (نادا).
وكانت الإجراءات التأديبية بحق فريجانغ استمرت منذ عدة أشهر، بعدما اتهمت اللاعبة، البالغة من العمر 28 عاماً، بعدم الحضور في المكان الذي حددته لإجراء اختبارات الكشف عن المنشطات في ثلاث مناسبات، بين مارس (آذار) 2025 وفبراير (شباط) 2026.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، أوضحت قائدة فريق آينتراخت فرانكفورت أن الاختبارات الفائتة «لم تكن مواعيد جرى تفاديها عمداً، وإنما نتجت عن تناقضات أو سوء فهم في التفاصيل الشاملة التي يتعين تحديثها يومياً، والتي يتعين علينا نحن لاعبات المنتخب الوطني تحديثها في النظام بشكل يومي وعلى مدار الساعة».
وخاضت فريجانغ 45 مباراة دولية مع المنتخب الألماني، سجلت خلالها 17 هدفاً، لكنها لم تكن ضمن التشكيلة الأساسية بصورة منتظمة في الفترة الأخيرة.
نهائي كأس ليبرتادوريس: بالميراس وإستوديانتس سباق نحو فض الشراكةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5345990-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B3-%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9
نهائي كأس ليبرتادوريس: بالميراس وإستوديانتس سباق نحو فض الشراكة
إستوديانتس خلال التحضيرات للمباراة (إستوديانتس الأرجنتيني)
تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين بالميراس البرازيلي وإستوديانتس الأرجنتيني في نهائي بطولة كأس ليبرتادوريس لكرة القدم، بعد غد السبت، في لقاء تتجاوز أهميته التنافس على اللقب القاري، إذ سيحسم أيضاً صدارة البلدين في قائمة الأكثر تتويجاً بالبطولة عبر تاريخها.
ويتساوى رصيد الأندية البرازيلية والأرجنتينية في عدد ألقاب البطولة، بعدما حقق كل منهما 25 لقباً، وهو ما يجعل المباراة فرصة أمام أحد البلدين للانفراد بالصدارة، في ظل الفارق الكبير الذي يفصلهما عن بقية دول أميركا الجنوبية، حيث تحتل أوروغواي المركز الثالث بثمانية ألقاب فقط.
وتعكس هذه المواجهة امتداد التنافس التاريخي بين كرة القدم البرازيلية والأرجنتينية على الساحة القارية، بعدما تبادلت أندية البلدين السيطرة على البطولة منذ انطلاقها، وبرزت خلال عقود أسماء كبيرة تركت بصمتها في تاريخ المسابقة.
وكانت الأندية البرازيلية حاضرة بقوة في السنوات الأولى للبطولة، بفضل فريق سانتوس الأسطوري بقيادة بيليه، الذي توج بلقبين متتاليين عامي 1962 و1963، بمشاركة مجموعة من أبرز اللاعبين في تاريخ النادي، من بينهم كوتينيو وبيبي وليما. وقدم الفريق نموذجاً مميزاً لكرة القدم البرازيلية، وأسهم في تعزيز مكانة الأندية البرازيلية على مستوى القارة.
وفي المقابل، فرض إستوديانتس الأرجنتيني نفسه بقوة في نهاية الستينات، بعدما أصبح أول فريق يحرز اللقب ثلاث مرات متتالية أعوام 1968 و1969 و1970، تحت قيادة المدرب أوسفالدو زوبيلديا، الذي أسس هوية للفريق ارتكزت على العمل والانضباط والاهتمام بالتفاصيل. وضمت تلك المجموعة كارلوس بيلاردو، الذي أصبح لاحقاً أحد أبرز رموز النادي، إلى جانب خوان رامون فيرون، والد خوان سيباستيان فيرون، رئيس النادي الحالي، الذي توج بدوره بالبطولة عام 2009.
وشهدت الفترة من 1972 إلى 1975 هيمنة أرجنتينية أخرى، بعدما توج إنديبندينتي بالبطولة أربع مرات متتالية، ليعزز مكانته بصفته أحد أنجح أندية القارة، بفضل جيل ضم عدداً من أبرز نجومه، مثل ريكاردو بوخيني وريكاردو بافوني ودانييل بيرتوني.
وعادت الأندية البرازيلية إلى الواجهة خلال تسعينات القرن الماضي، مع فريق ساو باولو بقيادة المدرب تيلي سانتانا، الذي أحرز لقب ليبرتادوريس عامي 1992 و1993، كما توج بكأس الإنتركونتيننتال في العامين نفسيهما، بعد فوزه على برشلونة الإسباني 2 - 1 وميلان الإيطالي 3 - 2.
وضمت تشكيلة ساو باولو آنذاك أسماء بارزة مثل كافو ومولر وراي، وامتد تأثير هذا الجيل إلى المنتخب البرازيلي، حيث أسهم عدد من لاعبيه في تتويج منتخب بلادهم بكأس العالم عام 1994.
ومع بداية الألفية الجديدة، انتقلت بوصلة التفوق مجدداً إلى الأرجنتين، وتحديداً عبر بوكا جونيورز، الذي حقق ثلاثة ألقاب خلال أربعة أعوام تحت قيادة المدرب كارلوس بيانكي، في أعوام 2000 و2001 و2003، قبل أن يضيف لقباً رابعاً عام 2007 بقيادة ميجيل أنخيل روسو.
وكان خوان رومان ريكيلمي أبرز نجوم ذلك الجيل، الذي ضم أيضاً مجموعة من اللاعبين الذين تركوا بصمتهم مع منتخبات بلادهم، من بينهم الكولومبيون أوسكار كوردوبا وخورخي بيرموديز وموريسيو سيرنا، والأرجنتينيان والتر صامويل ومارتن باليرمو.
لكن السنوات الأخيرة شهدت تفوقاً واضحاً للأندية البرازيلية، التي احتكرت لقب البطولة في النسخ السبع بين عامي 2019 و2025، بعدما توج فلامنجو أعوام 2019 و2022 و2025، وبالميراس عامي 2020 و2021، وفلومينينسي عام 2023، وبوتافوجو عام 2024، وهو ما ساعد الأندية البرازيلية على تقليص الفارق التاريخي مع نظيرتها الأرجنتينية حتى الوصول إلى التعادل في عدد الألقاب.
وحسب الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يحمل نهائي السبت أهمية إضافية للفريقين، إذ يتطلع بالميراس إلى إحراز لقبه الرابع في البطولة، بعدما سبق له التتويج أعوام 1999 و2020 و2021، بينما يسعى إستوديانتس إلى إضافة لقبه الخامس، بعد ألقابه الأربعة أعوام 1968 و1969 و1970 و2009.
ولن تتوقف مكاسب بطل أميركا الجنوبية عند التتويج القاري، إذ سيحصل أيضاً على فرصة المشاركة في كأس القارات للأندية 2026، حيث يلتقي مع تولوكا المكسيكي، بطل كأس أبطال اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، في ديربي الأميركتين، على استاد جاسم بن حمد في الدوحة يوم 9 ديسمبر (كانون الأول).
وحال تجاوزه تولوكا، سوف يواجه بطل أفريقيا ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، على أن يتأهل الفائز إلى المباراة النهائية لملاقاة باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل دوري أبطال أوروبا، في إطار سعيه إلى إضافة إنجاز عالمي إلى تتويجه القاري.