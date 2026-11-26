أصبح الكشف عن نتائج تصويت لجنة تقييم الحالات التحكيمية الرئيسية في الدوري الإنجليزي الممتاز، في العاشرة من صباح كل أربعاء، أشبه بطقس أسبوعي لجماهير كرة القدم، غير أن أهمية هذه النتائج تتجاوز الجدل بشأن صحة القرارات التحكيمية؛ إذ تؤثر بصورة مباشرة على رواتب الحكام ومكافآتهم السنوية.

وبحسب «هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)»، فإن اللجنة التي ظلت تعمل بسرية طوال أربعة مواسم، وكانت نتائجها توزع على الأندية فقط قبل أن تتسرب إلى العلن، بدأت نشر تقييماتها للجمهور اعتباراً من الموسم الحالي.

وتحدد أصوات أعضاء اللجنة، التي تحكم على صحة قرارات الحكام أو خطئها، جدول ترتيب الحكام وفقاً لأدائهم، وهو ما ينعكس على دخلهم السنوي.

وقال غراهام سكوت، الحكم السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز: «الأمر يعتمد على موقعك في القائمة، لكن إذا كنت في منتصفها، فقد تمثل المكافأة 25 في المائة من إجمالي دخلك، وهو مبلغ كبير».

والمفارقة أن تقييم أداء الحكام لا يخضع بصورة مباشرة لمسؤوليهم، وإنما أوكل إلى مجموعة تضم لاعبين ومدربين سابقين، وسط نتائج تتسم أحياناً بالتناقض، وتثير إحباط الحكام بقدر ما تثير إحباط الجماهير.

يبلغ متوسط الدخل السنوي للحكم في الدوري الإنجليزي الممتاز نحو 175 ألف جنيه استرليني (أ.ف.ب)

كيف تُحتسب رواتب الحكام؟

يبلغ متوسط الدخل السنوي للحكم في الدوري الإنجليزي الممتاز نحو 175 ألف جنيه استرليني، فيما تتراوح الدخول بين 125 ألفاً و250 ألف جنيه استرليني.

ويُعَد حكام الدوري الإسباني الأعلى أجراً في العالم، وفقاً لصحيفة «ماركا»، بمتوسط سنوي يبلغ 221 ألف جنيه استرليني، بينما يتقاضى حكام الدوري الإنجليزي أجوراً مماثلة تقريباً لنظرائهم في الدوريين الألماني والإيطالي.

وفي إنجلترا، يتكوَّن دخل الحكم من راتب أساسي مضمون يمثل 50 في المائة، ويختلف وفقاً لأقدميته وخبرته؛ إذ يأتي مايكل أوليفر في أعلى سلم الرواتب، بينما يوجد حكم حديث العهد، مثل فاراي هالام في الطرف الآخر.

أما الـ50 في المائة المتبقية، فتخضع لمجموعة من المتغيرات، تشكل بدلات إدارة المباريات جزءاً رئيسياً منها؛ إذ يحصل حكم الساحة على ما يزيد قليلاً على ألف جنيه استرليني عن كل مباراة، بينما يحصل حكم الفيديو المساعد على مبلغ أقل قليلاً.

وخلال الموسم الماضي، تصدَّر أنتوني تايلور قائمة الحكام الأكثر إدارة للمباريات بـ31 مباراة، يليه كريس كافاناغ بـ30 مباراة، ثم مايكل أوليفر بـ29 مباراة.

وعمل كافاناغ وأوليفر حكمين للفيديو في عدد محدود من المباريات، فيما لم يتولَ تايلور هذه المهمة.

وكان ستيوارت أتويل الأكثر تكليفاً بإجمالي 52 مباراة، بواقع 25 مباراة حكم ساحة و27 مباراة حكم فيديو مساعداً.

ويبقى العنصر الأخير، والأكثر خضوعاً للتقديرات الشخصية، وهو تصويت لجنة تقييم الحالات التحكيمية، الذي يحدد المكافآت السنوية لجميع الحكام.

الهيئة المسؤولة عن الحكام المحترفين في إنجلترا تتولى تقييم قرارات حكامها بنفسها (أ.ف.ب)

لجنة تفتقر إلى المصداقية

حتى عام 2022، كانت الهيئة المسؤولة عن الحكام المحترفين في إنجلترا تتولى تقييم قرارات حكامها بنفسها، غير أن الأندية أبدت استياءها، معتبرة أن الحكام يقيمون أداءهم بأنفسهم، ما أدى إلى تأسيس اللجنة الحالية.

وتتألف اللجنة من خمسة أعضاء، ثلاثة منهم لاعبون ومدربون سابقون، إضافة إلى ممثل عن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز وآخر عن هيئة الحكام المحترفين.

وتظل هويات الأعضاء سرية، فيما يجري اختيار اللاعبين والمدربين السابقين بالتناوب من مجموعة محددة.

وتمنح اللجنة كل حالة تحكيمية درجة صعوبة تتراوح بين واحد وخمسة، وهي معلومة لا تظهر في النتائج المنشورة للجمهور، لكنها تؤخذ في الاعتبار عند إعداد جدول ترتيب الحكام.

وقال سكوت، الذي يعمل حالياً خبيراً تحكيمياً لدى «The Athletic»: «يشتكي الناس من عدم اتساق قرارات الحكام داخل الملعب أو تدخلات تقنية الفيديو، لكن إذا نظرت إلى نتائج اللجنة، فستجد أنها أيضاً تفتقر إلى الاتساق».

ويتفق معه آندي ديفيز، الذي اعتزل التحكيم في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي العام الماضي، قائلاً: «من الطبيعي أن تحظى هذه التقييمات باهتمام الحكام، لأنها تحدد جزءاً مهماً من دخلهم خلال الموسم، لكن اللجنة في نهاية المطاف تفتقر إلى أي مصداقية حقيقية في أوساط الحكام».

يُقيّم الحكام بناءً على قراراتهم داخل الملعب وحتى إذا صححت تقنية الفيديو قراراً خاطئاً فإنه يظل محسوباً خطأً على الحكم في جدول التقييم (إ.ب.أ)

صوت واحد يحدد المكافأة

يُقيَّم الحكام بناءً على قراراتهم داخل الملعب، وحتى إذا صححت تقنية الفيديو قراراً خاطئاً، فإنه يظل محسوباً خطأً على الحكم في جدول التقييم.

ويحصل أصحاب المراكز الأولى على مكافآت جيدة، بينما من غير المرجح أن يحصل أصحاب المراكز الأخيرة على مكافآت كبيرة.

وتصدر مايكل أوليفر ترتيب الحكام الموسم الماضي، بعدما بلغت نسبة صحة قراراته في الحالات الرئيسية 93.5 في المائة، وجاء خلفه بفوارق ضئيلة للغاية كل من جون بروكس ودارين إنغلاند وسيمون هوبر.

لكن القرارات الجدلية التي تقع في المناطق الرمادية من القانون تمثل مشكلة بالنسبة إلى حكام آخرين؛ إذ يمكن لصوت واحد داخل اللجنة أن يحدد ما إذا كان الحكم مصيباً أم مخطئاً، وبالتالي يؤثر على ترتيبه ومكافأته المالية.

وخلال الموسم الماضي، احتُسبت أربعة أخطاء على كل من سام باروت وجاريد غيليت، بناءً على تصويت ثلاثة أعضاء مقابل اثنين، بينما جاءت نتيجة التصويت في ثلاث حالات بارزة لمصلحة ستيوارت أتويل بالنسبة ذاتها.

وقال سكوت: «الحالات التي تقع في المناطق الرمادية يمكن أن تكون مثيرة للجدل وتفتقر إلى الاتساق. كيف يمكن اعتبار القرار صحيحاً أو خاطئاً بصورة قاطعة بينما كان من الممكن اتخاذ أي من القرارين؟».

وأضاف: «الاعتماد على مجموعة صغيرة من الأشخاص لإصدار أحكام قاطعة، خصوصاً عندما تكون نتيجة التصويت ثلاثة مقابل اثنين، أمر غير صحي وغير مفيد».

لا يقتصر تأثير اللجنة على المكافآت المالية بل يمتد إلى الطريقة التي يدير بها الحكام المباريات (رويترز)

قرارات متناقضة تربك الحكام

لا يقتصر تأثير اللجنة على المكافآت المالية، بل يمتد إلى الطريقة التي يدير بها الحكام المباريات.

وقد يتأثر أعضاء اللجنة بالرأي العام، فيما يدفع عدم اتساق التقييمات الحكام إلى تغيير أسلوبهم في إدارة المباريات، قبل أن يُبلغوا مجدداً بأن ما يفعلونه خاطئ.

وقال ديفيز: «تحدثت إلى كثير من الحكام، حتى خلال الموسم الحالي، وهم لا يعرفون أحياناً الاتجاه الذي ستتخذه اللجنة في تصويتها، أو كيف سيصوت ممثل هيئة الحكام، نظراً إلى مدى تأثر العملية بالاعتبارات السياسية».

واستشهد سكوت بحالتين تحكيميتين متشابهتين تتعلقان بجذب مهاجم في وضع تسلل.

ففي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تعرض دانغو واتارا، لاعب برينتفورد، للجذب أمام ليدز يونايتد، قبل أن تلغي تقنية الفيديو ركلة الجزاء بسبب التسلل، وهو قرار أيدته اللجنة بالإجماع بخمسة أصوات.

وفي الشهر الماضي، لم يحصل آرسنال على ركلة جزاء أمام هال سيتي، بعدما تعرض كاي هافرتز، الذي كان في وضع تسلل، للجذب من نوبل ميندي، غير أن اللجنة اعتبرت القرار خاطئاً بالإجماع أيضاً.

وقال سكوت: «في لحظة ما يُقال لنا إن كرة القدم تتوقع احتساب التسلل، فننفذ ذلك، وعندما نكرر الأمر نفسه يقولون العكس».

وأضاف: «يشعر الحكام بالارتباك نتيجة هذه التقييمات المتناقضة، وهو ما يكشف الخلل في النظام. كرة القدم قادرة مالياً على الاستثمار بصورة أكبر في هذه العملية، وتبني نهج مستقل بحق».

وحتى الآن، لا يملك حكام الدوري الإنجليزي خياراً سوى الاعتماد على تقييمات هذه اللجنة لتحديد جزء مهم من دخلهم السنوي.