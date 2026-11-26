يحل بايرن ميونيخ ضيفاً ثقيلاً على هامبورغ بعد غد السبت، في الجولة الحادية عشرة من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، في مواجهة يسعى من خلالها إلى استعادة نغمة الانتصارات بعدما تعرّض لأول هزيمة له على مستوى المسابقات كافة هذا الموسم.

وخسر النادي البافاري أمام مضيفه ليل الفرنسي 1 - 2 في دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء، ليتلقى هزيمته الأولى هذا الموسم، وهي الخسارة التي جاءت عقب التعثر بالتعادل مع كولن في الجولة الماضية للبوندسليغا.

وتلقى المدرب البلجيكي فينسنت كومباني ضربات متتالية بغياب عدد من أبرز لاعبيه، وفي مقدمتهم المهاجم الإنجليزي هاري كين والجناح الفرنسي ميكايل أوليسيه، إلى جانب الحارس المخضرم مانويل نوير، فيما ازدادت الضغوط على النادي بسبب الجدل الذي أثير حول الحالة الصحية لجمال موسيالا، بعد تصريحات علنية لمسؤولين بارزين بشأن مستقبله ومستواه.

ورغم هذه الظروف، يمتلك بايرن مجموعة من العناصر القادرة على تعويض الغيابات، كما يأمل الجهاز الفني في الاستفادة من عودة بعض اللاعبين إلى المشاركة، واستعادة الفريق توازنه الهجومي بعد تراجع مستواه في الشوط الثاني أمام ليل.

ويحتل بايرن المركز الثاني برصيد 22 نقطة، متأخراً بفارق نقطتين عن بوروسيا دورتموند المتصدر، بعدما سجل 30 هدفاً واستقبلت شباكه عشرة أهداف خلال عشر مباريات، بينما يأتي هامبورغ في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة، بعدما أحرز عشرة أهداف واستقبل 24.

ويدخل هامبورغ المواجهة بعد خسارة قاسية أمام فيردر بريمن برباعية نظيفة، لكنه يعول على دعم جماهيره في ملعب فولكسبارك، وعلى رغبته في استغلال حالة الإرهاق التي يعاني منها منافسه.

وتشير المواجهات الأخيرة بين الفريقين إلى أفضلية تاريخية لبايرن، الذي لم يخسر أمام هامبورغ في آخر 20 مباراة رسمية، لكن آخر مواجهة بينهما انتهت بالتعادل 2 - 2 في يناير (كانون الثاني) الماضي.

ويسعى كومباني، الذي سبق له تمثيل هامبورغ، إلى قيادة فريقه لتجاوز المرحلة الصعبة والتمسك بمطاردة الصدارة، بينما يطمح أصحاب الأرض إلى استثمار عاملي الملعب والجمهور لتحقيق مفاجأة أمام أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

يخوض بوروسيا دورتموند مواجهة قوية أمام ضيفه باير ليفركوزن يوم الأحد المقبل (إ.ب.أ)

من جانبه، يخوض بوروسيا دورتموند مواجهة قوية أمام ضيفه باير ليفركوزن، يوم الأحد المقبل، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في لقاء يسعى خلاله أصحاب الأرض إلى تعزيز صدارتهم للمسابقة، بينما يأمل الضيوف في تقليص الفارق مع فرق المقدمة.

ويتصدر دورتموند جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، جمعها من سبعة انتصارات وثلاثة تعادلات في عشر مباريات، متقدماً بفارق نقطتين أمام بايرن ميونيخ، أقرب ملاحقيه، فيما يحتل ليفركوزن المركز الخامس برصيد 19 نقطة.

ويخوض دورتموند، تحت قيادة المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حافظ على سجله خالياً من الهزائم في الدوري، كما خرج بتعادل ثمين 1 - 1 أمام آرسنال في لندن بدوري أبطال أوروبا، بعدما تأخر في بداية اللقاء وقدّم أداءً قوياً في الشوط الثاني.

ويعول كوفاتش على صلابة فريقه الدفاعية، إذ لم تستقبل شباكه سوى سبعة أهداف في عشر مباريات بالدوري، إلى جانب قدرته على استغلال الفرص في اللحظات الحاسمة. ويتصدر فيليكس نميشا قائمة هدافي دورتموند في المسابقة برصيد خمسة أهداف.

في المقابل، يدخل ليفركوزن اللقاء بعد فوزه الكبير على بادربورن برباعية نظيفة، ويملك الفريق قوة هجومية واضحة بعدما سجل 24 هدفاً في عشر مباريات، لكنه استقبل 17 هدفاً، وهو ما يعكس مشكلات دفاعية قد يستغلها أصحاب الأرض. ويتصدر باتريك شيك قائمة هدافي الفريق برصيد تسعة أهداف، بينما يتصدر ميجيل جوتيريز قائمة صانعي الأهداف بأربع تمريرات حاسمة.

وتشير المواجهات الأخيرة إلى تقارب الفريقين، إذ فاز دورتموند ثلاث مرات مقابل انتصارين لليفركوزن وتعادلين خلال آخر خمس سنوات، لكن ليفركوزن حسم آخر لقاء بينهما بالفوز 1 - صفر في دورتموند في أبريل (نيسان) الماضي.

وتنطلق الجولة الحادية عشرة للبوندسليغا غداً الجمعة بمباراة فيردر بريمن وبوروسيا مونشنغلادباخ، ويلتقي يوم السبت بادربورن مع شالكه، وكولن مع إيلفيرسبيرغ، وماينز مع يونيون برلين، وشتوتغارت مع آينتراخت فرنكفورت، فيما يلتقي الأحد فرايبورغ مع لايبزغ وهوفنهايم مع أوجسبورغ.