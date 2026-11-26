بينما تمر عدة مناطق بتوتّرات متصاعدة أصبح كثير من المفاهيم الأمنية والعسكرية محل تداول ونقاش بين الخبراء والمختصين الأمنيين والعسكريين، سجّل 5 مبتكرون سعوديين حضورهم من خلال تقديم مشروع وحدة ملاحة ذكية لطائرات المراقبة الأمنية، وذلك في معرض ومسابقة الأمن والابتكار العالمية «سيف»، في العاصمة السعودية.

«الشرق الأوسط» التقت على هامش الفعالية التي تعج بالمبتكرين والمسجّلين من نحو 80 دولة، بفريق مشروع «ApexNav» المكون من 5 من طلاب أقسام الهندسة في جامعات سعودية هم مصلح الجهني، وصالح السبيعي، وخالد الأحمري، وعبد العزيز الحربي، وعبد الله العود، أكدوا أنه مشروع للملاحة المتقدمة، ويمثل على وجه التحديد وحدة ملاحة ذكية لطائرات المراقبة الأمنية، بدأوا العمل عليه في يناير (كانون الثاني) من العام الحالي واستمر تطويره إلى الشهر الحالي.

الفريق قال إن الدافع وراء هذا المشروع الدفاعي، هو ما لاحظوه من تصاعد كبير في حوادث التشويش على أنظمة الملاحة في عدد من مناطق الصراع حول العالم، خاصةً عندما يُشوَّش على طائرة المراقبة فتفقد موقعها وتنحرف أو تسقط، وتبقى الحدود بلا مراقبة.

تابع فريق «ApexNav»، أنهم من هذا المنطلق طوّروا وحدة يتم تركيبها على طائرات المراقبة الحالية دون أي تعديل عليها، وتعتمد على الذكاء الاصطناعي لتبقي الطائرة في مسارها وتُكمل مهمتها حتى في أصعب ظروف التشويش.

من مشروع «ApexNav» الذي يطوّره مبتكرون سعوديون (الشرق الأوسط)

ويخدم المشروع بحسب الفريق، مراقبة الحدود على مدار الساعة، ويقلّل المخاطر على العنصر البشري، ويخفض التكاليف لأنه يطوّر الأسطول الحالي بدل استبداله، ويُسهم في توطين الصناعات العسكرية. وسبق للفريق أن حقّق المركز الثاني في «هاكاثون ديفنسثون» برعاية «الهيئة العامة للتطوير الدفاعي» في السعودية، ولكن بنسخة هجومية من المشروع، وبعد التطوير أصبح اليوم مشروعاً دفاعياً يخدم حماية الحدود.

المشروع الذي أكد المبتكرون الخمسة أنه يجري العمل على إجراءات طلب براءة الاختراع له، خضع لسلسلة من الاختبارات على برامج المحاكاة الهندسية، حيث صُمّمت الوحدة بنماذج ثلاثية الأبعاد، وحُلّل تأثيرها على انسيابية الطائرة وأدائها في الهواء، كما اختُبرت في محاكاة لمهام دوريات حدودية تحت التشويش، وأُعيدت التجربة مئات المرات في ظروف مختلفة، وأثبتت الوحدة قدرتها على إبقاء الطائرة في مسارها وإكمال مهمتها بدقة عالية.

وتتواصل فعاليات معرض ومسابقة الأمن والابتكار العالمية «سيف»، التي تستمر حتى الخميس، بتنظيم وزارة الداخلية السعودية بالشراكة مع «أكاديمية طويق» ضمن الأنشطة المصاحبة للقمة العالمية للأمن والتقنية «GSTS»، حيث يقدم «سيف» لزواره تجربة متكاملة تضم مناطق تفاعلية وأجنحة للشركاء، وتتيح لقاء المبتكرين والتعرّف على مشاريعهم عن قرب.