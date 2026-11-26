أكد عبد العزيز الحمادي، رئيس «أكاديمية طويق» ‏نائب رئيس اللجنة المنظمة للقمة العالمية للأمن والتقنية، أن معرض ومسابقة «سيف» يهدفان إلى تعزيز الابتكار في المجالات الأمنية والتقنية، واستقطاب المواهب من مختلف أنحاء العالم.

وفي حديث مع «الشرق الأوسط»، قال الحمّادي، إن المشاريع والبحوث المشاركة في فعاليات معرض ومسابقة الأمن والابتكار العالمية «سيف»، التي تستمر حتى الخميس المقبل بتنظيم وزارة الداخلية السعودية بالشراكة مع «أكاديمية طويق» ضمن الأنشطة المصاحبة للقمة العالمية للأمن والتقنية «GSTS»، تستعرض مجموعة متنوعة من الابتكارات والحلول التقنية ضمن 14 مجالاً تقنياً وابتكارياً، تستهدف تطوير حلول للتحديات في المجالات الأمنية والتقنية ومختلف القطاعات، بما يعكس تنوع الأفكار وتعدد مجالات الاستفادة منها.

120 ألف مشارك ومشاركة من عدد من الدول حول العالم (أكاديمية طويق)

وتابع الحمّادي، إن المشاركات تتميّز بتنوعها من حيث الفئات العمرية والخلفيات المعرفية للمبتكرين، حيث تضم طلبة وباحثين وخريجين ورواد أعمال، يقدمون مشاريع تعكس قدراتهم على توظيف المعرفة والتقنيات الحديثة في ابتكار حلول ذات قيمة تطبيقية، تسهم في تعزيز البحث والتطوير، وتفتح آفاقاً جديدة للاستفادة من الابتكارات في معالجة التحديات القائمة.

وعن عدد دول المشاركة، وأبرز مستهدفات المعرض والمسابقة والأثر المنتظر منها، لفت الحمادي خلال حديثه إلى أن مسابقة «سيف» تشهد مشاركة دولية واسعة، بلغت 1200 ابتكار من 55 دولة، وذلك بعد رحلة تنافسية استقطبت أكثر من 120 ألف مشارك ومشاركة، من مختلف أنحاء العالم، بدءاً من عمر 6 سنوات، تقدموا بأكثر من 30 ألف مشروع؛ وهو ما يعكس حجم الاهتمام العالمي بالابتكار والتقنية، وتنوع المواهب والقدرات المشاركة.

أما عن المستهدفات، يهدف المعرض والمسابقة إلى تعزيز الابتكار في المجالات الأمنية والتقنية، واستقطاب المواهب من مختلف أنحاء العالم، وإيجاد منصة تجمع المبتكرين والباحثين والخبراء والجهات المتخصصة لتبادل المعرفة والخبرات واستعراض الحلول الواعدة، وذلك وفقاً لرئيس أكاديمية طويق.

وأعرب الحمّادي عن تطلّعهم إلى أن تسهم مخرجات «سيف» في تحويل الأفكار الابتكارية إلى حلول قابلة للتطوير والاستفادة منها في مختلف القطاعات، وتعزيز فرص التعاون والشراكات، ودعم منظومة البحث والتطوير والابتكار، إلى جانب ترسيخ مكانة السعودية بوصفها وجهةً عالمية لاستقطاب المواهب وتمكين المبتكرين، وتعزيز حضورها في مجالات الأمن والتقنية والابتكار.

وشملت مجالات المشاريع المشاركة الأمن السيبراني والتقنيات الدفاعية، والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، والمدن الذكية وإنترنت الأشياء، والروبوتات والأتمتة، ويتيح المعرض للزوار التعرف على التقنيات الناشئة والتواصل مع الخبراء والمختصين، ويوفر للمبتكرين فرصة عرض مشاريعهم أمام الجهات المعنية والمستثمرين، مما يسهم في تطوير الحلول التقنية وتعزيز فرص تبنّيها.