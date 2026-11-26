مع اتساع طموحات الشركات السعودية للتمويل والاستحواذ ودخول أسواق جديدة، وازدياد اهتمام المستثمرين الدوليين بالفرص المتاحة في المملكة، يراهن «باركليز» على مكتبه في الرياض لتوسيع أعماله في الاتجاهين.

وتتطلع المجموعة المالية البريطانية إلى ربط الشركات السعودية بشبكتها العالمية، وفي الوقت نفسه تسهيل وصول رؤوس الأموال الدولية إلى الفرص التي يتيحها التحول الاقتصادي في المملكة.

وقال محمد السرحان، رئيس مجلس إدارة «باركليز كابيتال السعودية»، إن افتتاح المكتب يعكس التزام المجموعة طويل الأمد تجاه السعودية وثقتها بالفرص التي تتيحها مسيرة التحول الاقتصادي.

وأضاف السرحان في حديث إلى «الشرق الأوسط» أن الحضور المباشر في الرياض يتيح للمجموعة العمل عن قرب مع عملائها وفهم أولوياتهم، في وقت يتوقع فيه أن تؤدي أسواق رأس المال دوراً أكبر في تمويل نمو الشركات السعودية ودعم توسعها خارج المملكة.

وكان بنك «باركليز» البريطاني قد أعلن عن عودته إلى السوق السعودية بعد أكثر من عقد على انسحابه منها، بعد أن أعلن في بداية نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي افتتاح مكتب في مركز الملك عبد الله المالي بالرياض، عقب حصوله على ترخيص لمزاولة أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية والأسواق العالمية، واستكمال إجراءات ترخيص مقره الإقليمي في الرياض عام 2025.

حضور مباشر في الرياض

وأوضح السرحان أن افتتاح المكتب يمثل من منظور مجلس الإدارة، خطوة محورية في استراتيجية «باركليز» لتعزيز حضوره في السعودية وبناء أعمال مستدامة فيها على المدى الطويل. ومع مواصلة المملكة تنفيذ خططها التنموية، قال إن وجود فريق في الرياض يتيح للمجموعة تعميق علاقاتها مع العملاء، وفهم احتياجاتهم عن قرب، وربطهم بخبرات «باركليز» وقدراته في الأسواق العالمية.

وعزا رئيس مجلس إدارة «باركليز كابيتال السعودية» ثقة المجموعة بآفاق الاقتصاد السعودي إلى طموحات «رؤية 2030»، وما قال إنه تقدم ملموس في عدد من القطاعات، مشيراً إلى تنامي دور القطاع الخاص، وتطور قطاعات وصناعات جديدة، وزيادة عمق الأسواق المالية.

ويرى أن هذه التطورات توسّع نطاق الفرص أمام الشركات السعودية للنمو محلياً والتوسع خارج المملكة، بالتزامن مع ارتفاع اهتمام المستثمرين الدوليين بالسوق السعودية.

وفي هذا السياق، قال إن «باركليز» يسعى إلى مساندة الشركات المحلية في الوصول إلى الأسواق العالمية، وتسهيل وصول المستثمرين الدوليين إلى الفرص المتاحة في المملكة.

التمويل والاستحواذ ودخول أسواق جديدة

وتوقّع السرحان أن يزداد دور أسواق رأس المال في المرحلة المقبلة من التنمية الاقتصادية في السعودية، مع استمرار توسع الاقتصاد ونمو الشركات المحلية وسعيها إلى تعزيز حضورها في الأسواق الدولية.

وأوضح أن الشركات ستحتاج، مع اتساع أعمالها، إلى خيارات تمويل أكثر تنوعاً، وإلى الوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين الدوليين. كما ستزداد حاجتها إلى المشورة المالية المتخصصة عند دراسة عمليات الاستحواذ أو تقييم فرص دخول أسواق جديدة، وهي قرارات يرى أن الحضور المحلي يتيح لـ«باركليز» مواكبتها عن قرب.

وفي الاتجاه المقابل، أشار إلى أن تنامي اهتمام المستثمرين العالميين بالسوق السعودية يعزز دور المؤسسات المالية الدولية في ربط رؤوس الأموال بالفرص الاستثمارية عبر الأسواق. ووضع السرحان هذا الدور ضمن أولويات المجموعة في المملكة، حيث تسعى إلى توظيف شبكتها الدولية لخدمة العملاء السعوديين الراغبين في التوسع، والمستثمرين الدوليين الباحثين عن فرص في السوق المحلية.

محمد السرحان رئيس مجلس إدارة «باركليز كابيتال السعودية»

فريق محلي

وقال السرحان إن المجموعة تعمل، بقيادة ماجد الحسون، على بناء فريق محلي يجمع بين معرفة السوق السعودية وفهم أولويات العملاء والاستفادة من خبرات «باركليز» العالمية، مشيراً إلى أن المجموعة تستند في ذلك إلى حضور في الشرق الأوسط يمتد لأكثر من 150 عاماً.

وأضاف أن قرب الفريق من العملاء يساعده على فهم متطلباتهم ومواكبة قراراتهم الاستراتيجية، ويتيح لهم الاستفادة مباشرة من قدرات المجموعة وشبكة علاقاتها الدولية. ويرى أن الجمع بين الخبرة المحلية والإمكانات العالمية يكتسب أهمية مع توجه مزيد من الشركات السعودية إلى الأسواق الخارجية بحثاً عن التمويل والشراكات وفرص التوسع والنمو.

رهان على مرونة الاقتصاد السعودي

وفي تقييمه لآفاق المملكة في ظل التقلبات الإقليمية والعالمية، قال السرحان إن المشهد الجيوسياسي والاقتصادي يزداد تعقيداً، مشيراً إلى التداعيات الإنسانية للصراعات في المنطقة، وما تفرضه من حالة عدم يقين على الشركات والمستثمرين.

وأوضح أن تقييم «باركليز» لآفاق الاقتصاد السعودي على المدى الطويل يستند إلى استمرار جهود التنويع الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، وقدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.

وعدّ هذه المقومات ركائز لاستمرار التنمية في المملكة، مشيراً إلى أن المجموعة تتبنى منظوراً طويل الأمد في شراكاتها مع العملاء، وتساندهم في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية وتقلبات الأسواق بما يساعدهم على اتخاذ قرارات مدروسة في ظروف مختلفة.

واستشهد السرحان بقدرة السعودية على تجاوز تحديات واجهتها على مدى عقود، من الصراعات الإقليمية السابقة إلى التراجعات الحادة في أسعار النفط وتداعيات جائحة «كوفيد - 19». وقال إن المملكة أظهرت في كل مرحلة قدرة على التعافي وتعزيز مرونتها، عازياً ذلك إلى دور القيادة ومتانة الاقتصاد وعزيمة المجتمع السعودي.

وأضاف أن هذه التجارب تعزز ثقة «باركليز» بقدرة المملكة على تجاوز التحديات الراهنة ومواصلة مسيرتها الاقتصادية.