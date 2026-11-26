أعلنت فيتنام، الخميس، أنها تعمل مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق تجاري في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد ساعات من تهديد إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بفرض رسوم جمركية جديدة قد تلحق الضرر بصناعات تصديرية رئيسية، تشمل الملابس والأحذية والإلكترونيات.

وتواجه فيتنام، التي تُعد مركزاً صناعياً وتحقق أكبر فائض تجاري مع الولايات المتحدة بين شركائها التجاريين، احتمال فرض رسوم جمركية تصل إلى 35 في المائة، على خلفية اتهامات بوجود طاقة إنتاجية صناعية فائضة. وتُعدّ هذه النسبة الأعلى بين دول جنوب شرقي آسيا المستهدفة، والثانية بعد الصين ضمن قائمة تضم 14 دولة، وفق «رويترز».

وبعد الإعلان عن الرسوم، قالت وزارة التجارة الفيتنامية إن البلدين يعملان على إبرام اتفاق تجاري «في أقرب وقت ممكن»، مؤكدة استعداد هانوي للتعاون مع التحقيق الأميركي بشأن الطاقة الإنتاجية الفائضة.

وتستضيف فيتنام عمليات تصنيع وتصدير رئيسية لشركات متعددة الجنسية، من بينها «سامسونغ إلكترونيكس» و«أبل»، وقد أمضت أكثر من عام في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن.

وكان مسؤولون في قطاع الصناعة يتوقعون التوصل إلى اتفاق في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بالتزامن مع مشاركة الزعيم الفيتنامي، تو لام، في قمة «مجموعة العشرين» المقرر عقدها في ولاية فلوريدا لأميركية، ويرون أن التهديدات الجمركية الجديدة قد تشكل حافزاً للتوصل إلى اتفاق.

وقال برونو جاسبارت، رئيس شبكة المناطق الصناعية «ديب سي»، التي تدير مجموعة من المناطق الصناعية في شمال فيتنام وتضم مصانع لشركات متعددة الجنسية موجهة للتصدير: «لن أستبعد التوصل إلى اتفاق خلال الأشهر المقبلة».

ووفق مسؤولين أميركيين، فقد يؤدي الاتفاق التجاري إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 20 في المائة على فيتنام، وهي نسبة أعلى من الرسوم العامة الحالية البالغة 12.5 في المائة، وأعلى قليلاً من تلك المفروضة على بعض المنافسين الإقليميين، لكنها تقل كثيراً عن نسبة 35 في المائة التي هددت واشنطن بفرضها.

ومن شأن ذلك أن يُبقي الرسوم على المنتجات الفيتنامية أقل بكثير من نظيرتها المفروضة على الصين، بما يحافظ على جاذبية فيتنام للمستثمرين الأجانب بوصفها قاعدة تصنيع بديلة وقريبة من الأسواق الإقليمية.

ضغوط على قطاعي الأحذية والملابس

وقال جاسبارت إن أشهُر عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية ربما ألحقت أضراراً بالفعل ببعض القطاعات، بعدما انتقل الإنتاج إلى دول أخرى مع تراجع الطلبات.

وأضاف: «ربما يكون معظم الصناعات الأكبر تعرضاً للتهديدات قد وضع بالفعل خططاً ونفذ إجراءات احترازية لمواجهة المخاطر».

من جهته، قال جون كامبل، رئيس الخدمات الصناعية في فيتنام لدى شركة «سافيلز» العقارية، إن الرسوم الأميركية الجديدة المقترحة «تضيف مزيداً من عدم اليقين أمام الشركات المصنعة التي تخدم السوق الأميركية، وقد تؤخر قرارات التوريد والتوسع».

وأضاف أن «منتجي الملابس والمنسوجات والأحذية الذين يعتمدون بدرجة كبيرة على السوق الأميركية سيكونون الأكبر تأثراً بارتفاع التكاليف والضغوط على هوامش الأرباح».

وكان مسؤولون في قطاع صناعة الأحذية قد أشاروا إلى أن إندونيسيا نجحت في جذب استثمارات جديدة، في حين تعثر التوسع في فيتنام، التي تستضيف عمليات إنتاج واسعة لشركات «نايكي» و«أديداس» وغيرهما من كبرى شركات صناعة الأحذية.

وقد توصلت دول منافسة في قطاعي الملابس والأحذية، مثل بنغلاديش وكمبوديا وإندونيسيا، إلى اتفاقات مع واشنطن تقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 18 في المائة.

تحديات تواجه قطاع الإلكترونيات

وتواجه فيتنام أيضاً تحقيقاً أميركياً بشأن اتهامات بانتهاك حقوق الملكية الفكرية، ومن المقرر أن تنتهي المهلة المحددة له في 28 فبراير (شباط) المقبل. كما اتهمتها واشنطن بالعمل محطة عبور للسلع الصينية المتجهة إلى الولايات المتحدة.

وتكتسب هذه الاتهامات أهمية خاصة بالنسبة إلى قطاع الإلكترونيات الفيتنامي، الذي يعتمد على كميات كبيرة من المكونات المصنعة في الصين لتجميع أجهزة مثل الكومبيوترات والأجهزة اللوحية ومنصات ألعاب الفيديو.

وكانت شركتا «سامسونغ» و«تسلا» من بين الشركات التي دعت الحكومة الأميركية إلى عدم زيادة الرسوم الجمركية على فيتنام بسبب قضايا الملكية الفكرية، محذرتين بأن هذه الخطوة ستلحق الضرر بسلاسل الإمداد.

وتعهدت فيتنام بمعالجة القضايا التي أثارتها التحقيقات التجارية الأميركية، في قرار حكومي نُشر قبل ساعات قليلة من إعلان واشنطن الرسوم الجمركية الجديدة.

وقالت الحكومة إنها ستراجع مدى اعتماد الصناعات المحلية على المدخلات المستوردة، وتعمل على تطوير مصادر إمداد محلية، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات لمراقبة سلاسل الإمداد لدى الشركات المصنعة. كما تعهدت بإنشاء آلية إنذار مبكر لإدارة الفوائض التجارية.