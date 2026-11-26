الرئيس الصيني شي جينبينغ يستقبل نظيره الأميركي دونالد ترمب لدى وصوله إلى شنجن للمشاركة في قمة «أبيك» 18 نوفمبر 2026 الحالي (رويترز)

من المتوقع أن تؤدي الزيادات الأخيرة في الرسوم الجمركية الأميركية إلى تأجيج التوترات التجارية مع بكين، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى إعادة ترتيب قواعد التجارة العالمية، عبر استهداف الصين، باعتبارها مصنع العالم، وممارسة ضغوط على الدول الأخرى.

وتبقى الرسوم الجمركية الجديدة ضمن الحدود التي تسمح بها الهدنة التجارية مع الصين، غير أن الولايات المتحدة أبقت الباب مفتوحاً أمام فرض مزيد من الرسوم، مما يرفع سقف التوتر قبيل القمة الرابعة بين زعيمي البلدين هذا العام، والمقرر عقدها في ميامي الشهر المقبل، وكذلك قبيل انتهاء الاتفاق التجاري في 10 يناير (كانون الثاني).

وقال مارك ويليامز، كبير اقتصاديي آسيا في شركة «كابيتال إيكونوميكس»: «إذا اندلعت الحرب التجارية مجدداً، فإن الإجراءات الأخيرة توفر للولايات المتحدة بعض أوراق الضغط».

وأضاف: «إن التركيز على الصين في التقارير المتعلقة بالدول الأخرى يعكس تكراراً لجهود شهدتها المراحل الأولى من إدارة ترمب الثانية، لاستخدام النفوذ الاقتصادي لدفع الدول الأخرى إلى تعزيز دفاعاتها التجارية وفك ارتباطها بالصين».

وقالت إدارة ترمب إنها تعتزم رفع الرسوم الجمركية على الصين بنسبة 20 في المائة، إضافة إلى الرسوم البالغة 25 في المائة المفروضة منذ الولاية الرئاسية الأولى لترمب، وهو الحد الذي اتفق عليه الرئيسان ضمن الهدنة التجارية. وقد يؤدي انهيار هذه الهدنة إلى رفع الرسوم المفروضة خلال الولاية الثانية إلى 40 في المائة.

ورفضت وزارة الخارجية الصينية، رداً على الرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة، الاتهامات المتعلقة بالممارسات الصناعية غير العادلة، لكنها لم تصل إلى حد التهديد باتخاذ إجراءات انتقامية.

وتأتي الرسوم الجديدة عقب تحقيق استمر ثمانية أشهر بشأن الممارسات التجارية غير العادلة، تناول الطاقة الإنتاجية الصناعية الفائضة على مستوى العالم.

وتُمارس الولايات المتحدة ضغوطاً مماثلة على اقتصادات أخرى تربطها بها اتفاقات تجارية أو تجري معها مفاوضات بهذا الشأن، من الاتحاد الأوروبي إلى اليابان وعدد من دول جنوب شرقي آسيا.

لكن الصين تظل في صدارة المستهدفين، إذ تنتقد واشنطن عدم بذل شركائها جهوداً كافية للحد من الواردات والاستثمارات من قوة عالمية منافسة، تتجه إلى تجاوز فائضها التجاري حاجز تريليون دولار للعام الثاني على التوالي.

فعلى سبيل المثال، ورد اسم الصين أكثر من 250 مرة في تقرير الممثل التجاري الأميركي بشأن فيتنام، وأكثر من 300 مرة في النتائج المتعلقة بالاتحاد الأوروبي.

هل تتدهور العلاقات الأميركية - الصينية مجدداً؟

تأتي المحاولة الثانية لترمب لإعادة تشكيل التجارة العالمية عقب إعلان المحكمة العليا عدم قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها تحت اسم «يوم التحرير» في أبريل (نيسان) 2025.

وكانت تلك الخطوة قد أدت إلى رفع الرسوم الجمركية على جميع الشركاء التجاريين تقريباً، لكن الصين كانت الدولة الوحيدة التي ردت بقوة كاملة.

وتصاعدت الرسوم الجمركية المتبادلة لفترة وجيزة إلى مستويات تجاوزت 100 في المائة، بينما استخدمت الصين هيمنتها على عمليات تكرير المعادن الأرضية النادرة لإظهار قدرتها على شل قطاعات صناعية عالمية، من السيارات إلى الصناعات الدفاعية، عبر فرض قيود على الصادرات.

وساهمت القمم اللاحقة بين الولايات المتحدة والصين في تحقيق قدر من الاستقرار في العلاقات بين البلدين.

كما أن الاستقبال الحافل الذي أعدته الصين لترمب هذا الشهر، عندما خالف الرئيس شي جينبينغ الأعراف المتبعة واستقبله بعناق في المطار، خلال مراسم تضمنت عروضاً راقصة وجنوداً يحملون البنادق، وهو مشهد من النوع الذي يفضله الرئيس الأميركي، يشير إلى أن تكرار تصعيد مماثل لما شهدته العلاقات في عام 2025 ليس وشيكاً.

وفي هذا الأسبوع، مددت بكين تعليق القيود المفروضة على صادرات المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة، بينما أعلنت شركة «تشاينا ساوثرن إيرلاينز» أن شركتها التابعة «شيامن إيرلاينز» وافقت على شراء 50 طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس 8»، في مؤشرين إلى استمرار صمود الهدنة التجارية.

وفي حين أن احتفاظ واشنطن بخيار زيادة الرسوم الجمركية يوفر لها مزيداً من أوراق الضغط، فإنها ستأخذ في الحسبان التأثير التضخمي لهذه الرسوم.

فقد تصدرت تكاليف المعيشة قائمة الشكاوى لدى الناخبين، عندما ألحقوا هزيمة كبيرة بالحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترمب، خلال انتخابات التجديد النصفي للكونغرس هذا الشهر.

وقال تشن بو، من الجامعة الوطنية في سنغافورة: «الصين بالتأكيد لا تريد خوض حرب تجارية أخرى مع الولايات المتحدة، والولايات المتحدة على الأرجح لا تريد ذلك أيضاً».

وأضاف بو، وهو باحث أول في معهد شرق آسيا التابع للجامعة: «كلا الجانبين يريد التوصل إلى اتفاق».

مزيد من التوتر بين الصين وشركائها التجاريين؟

كما حدث عقب «يوم التحرير»، عندما ترفع واشنطن الرسوم الجمركية على الصين، فإن عجزها التجاري مع بكين يتقلص، بينما تتسع العجوزات التجارية لدول أخرى مع الصين. وقد ارتفعت الرسوم في الخطوة الأخيرة بنحو 7.5 نقطة مئوية.

ويضع ذلك ضغوطاً على الحكومات لحماية صناعاتها المحلية ووظائفها من المنافسة الصينية، في ظل اقتصاد يسهم في الطلب العالمي بدرجة أقل مما يسهم في المعروض العالمي من السلع.

ويرى منتقدو بكين أن ضعف الاستهلاك الأسري في الصين وتزايد اعتماد اقتصادها على الصادرات يعنيان أن نموها الاقتصادي يأتي على حساب اقتصادات الدول الأخرى.

وقال فيكتور شفيتس، الاستراتيجي العالمي في «ماكواري كابيتال»: «إن عجز الصين عن إعادة هيكلة اقتصادها سيكون عاملاً أكثر تأثيراً في تصاعد التوترات التجارية من التقلبات الناجمة عن عدم اتساق السياسات التجارية الأميركية».

وأضاف أنه في حين يتحمل الاتحاد الأوروبي حالياً العبء الأكبر من الاختلالات التجارية الصينية، فإن المصير نفسه سيكون حتمياً بالنسبة إلى بقية الدول.

وتابع: «لذلك نتوقع تزايداً في الإجراءات الجمركية وغير الجمركية».

وفي بروكسل، التي أقنعت بكين هذا العام بقبول فرض حصص على بعض واردات السيارات الصينية إلى الاتحاد الأوروبي، يجري التخطيط لاتخاذ مزيد من التدابير التجارية.

وقال بو تشنغ يوان، الشريك في شركة «بلينوم» للاستشارات البحثية، إن الاتفاق الأوروبي مع الصين يظهر أن بكين لا تستطيع الإبقاء على موقف تجاري متشدد في جميع الجبهات وفي كل الأوقات، مضيفاً أن مزيداً من التسويات المماثلة بات متوقعاً.

وقال بو، المقيم في المركز التجاري شنغهاي: «لم تحصل الصين دائماً على ما تريده في التجارة»، مضيفاً أن بكين «ستظل بحاجة إلى تقديم تنازلات» للتوصل إلى حلول وسط مع شركائها التجاريين.