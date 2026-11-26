قال رئيس ميانمار مين أونغ هلاينغ إن حكومته لن تلتزم بالجوانب التي تعتبرها «غير مناسبة» من الحكم الصادر عن أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، والذي خلص إلى أن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية، الخميس.

وتعليقاً على قرار محكمة العدل الدولية، أضاف هلاينغ، خلال اجتماع الأربعاء، أن «ميانمار ستتخذ الإجراءات المناسبة التي تليق بدولة مسؤولة، لكنها لن تمتثل لمتطلبات تعتبرها غير مناسبة»، وفقاً لصحيفة «غلوبال نيو لايت أوف ميانمار» الرسمية.

كذلك، وصف القضية التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار بأنها «اتهام أحادي الجانب»، معتبراً أن مصطلح «الإبادة الجماعية ألحق ضرراً بالغاً بسمعة البلاد»، وفق الصحيفة.

حضر «كو كو هلاينغ» وزير الاتحاد في مكتب رئيس ميانمار الذي يمثل بلاده أمام محكمة العدل الدولية جلسة علنية في المحكمة وذلك قبيل النطق بالحكم في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار بمشاركة 11 دولة أخرى كأطراف متدخلة في لاهاي (أ.ف.ب)

وأضاف مين أونغ هلاينغ: «بصفتي قائد البلاد، أعتبر نفسي المسؤول الأول عن جميع القضايا التي تحدث فيها، ولن أقبل بأي إجراءات تقوض الدولة».

وعرضت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، الخميس، أدلة على الفظائع التي ارتكبتها ميانمار بحق أقلية الروهينغا ذات الغالبية المسلمة، خلال حملة القمع عام 2017 في ولاية راخين الواقعة غرب البلاد.

وقال رئيس هيئة المحكمة إن قوات أمن ميانمار قتلت آلاف المدنيين الروهينغا، وارتكبت «أعمال عنف جنسي واسعة النطاق، فضلاً عن ممارسات من العنف المفرط بحق أطفال، كما هاجمت أفراداً من الروهينغا أثناء محاولتهم الفرار بأعداد كبيرة إلى بنغلاديش».

مسلّحون من مجموعة معارضة مع عربة مدرّعة غنموها من الجيش في شمال بورما (أ.ب)

وكان الجنرال السابق مين أونغ هلاينغ قائداً للجيش خلال الحملة على الروهينغا، قبل أن يطيح بالحكومة المنتخبة بقيادة أونغ سان سو تشي في انقلاب نفذه عام 2021. ونُصّب هذا العام رئيساً مدنياً للبلاد عقب انتخابات فُرضت عليها قيود مشددة.

وهذه المرة الأولى في تاريخ محكمة العدل الدولية الممتد على 80 عاماً التي يخلص فيها قضاتها إلى أن دولة ارتكبت إبادة جماعية.

وقالت المحكمة إن مئات آلاف الروهينغا أُجبروا على الفرار إلى بنغلاديش المجاورة خلال حملة القمع التي شنتها ميانمار ضد هذه الأقلية.

لاجئون من الروهينغا بمخيم في بنغلاديش (إ.ب.أ)

وأفادت بأن قرى الروهينغا «دُمّرت بشكل ممنهج» واستُبدل بسكانها آخرون من غير الروهينغا، وقضت بأن «الاستنتاج المنطقي الوحيد» هو أن ميانمار سعت للقضاء على هذه الفئة، وهو معيار أساسي لإثبات جريمة الإبادة الجماعية.

كذلك، أمرت المحكمة بضمان عودة اللاجئين بأمان إلى ديارهم ومنحهم تعويضات تُحدّد قيمتها لاحقاً.

ورغم أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة وغير قابلة للاستئناف، فإن المحكمة لا تملك أي وسيلة لفرض تنفيذ أحكامها، ويبقى من غير الواضح ما إذا كانت سلطات ميانمار ستمتثل لأوامرها.