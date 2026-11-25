أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أن قدرة بلاده على إنتاج المواد النووية تشهد توسعاً على نحو منهجي، مطالباً بالتركيز على نشر أسلحة نووية تكتيكية على أصعدة متعددة.

وخلال جولة لتفقد منشآت إنتاج المواد النووية وأبحاث الأسلحة، قال كيم، بحسب وكالة الأنباء المركزية، إن مكانة كوريا الشمالية كدولة حائزة للأسلحة النووية «مصونة تماماً».

ولم تحدد وكالة الأنباء تلك المنشآت أو مواقعها. ونقلت عن كيم قوله: «قدراتنا النووية أصبحت الآن واقعاً».

وقال كيم إن كوريا الشمالية يجب أن «تركز على استخدام الأسلحة النووية التكتيكية في مجالات متعددة لمهام مختلفة»، ووصف أحدث الإنجازات في إنتاج الأسلحة النووية بأنها نجاح كبير في تنفيذ سياسة القوة النووية للبلاد.

كما قال إن أي محاولة لحرمان كوريا الشمالية من الوضع النووي، الذي كرسته في دستورها عام 2023، ستعد «إعلاناً صريحاً للحرب». وأضاف أن بيونغ يانغ لن تتخلى أبداً عما وصفته بالضمانة الأساسية للسيادة والأمن الوطنيين.

وقال كيم: «حيازتنا للأسلحة النووية خيار لا رجعة فيه على الإطلاق ما دامت هناك قوى خبيثة تستخدم الأسلحة النووية وسيلة لتحقيق الهيمنة».

وأجرت كوريا الشمالية ست تجارب نووية منذ عام 2006، كان آخرها وأكثرها قوة في عام 2017.

وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي، في أغسطس (آب)، إن هناك اعتقاداً سائداً بأن بيونغ يانغ تمتلك ما بين 80 و120 رأساً نووياً، لكنه أشار إلى أن هذا التقدير مستمد من مؤسسات بحثية خاصة ولا يمكن تأكيده رسمياً.