جدّدت منظمات حقوقية وقوى سياسية سورية، الأربعاء، مطالبها بضرورة إدراج ضمانات دستورية وقانونية لحماية النساء وضمان مشاركتهن الفاعلة في إدارة المرحلة الانتقالية، محذرةً من أن استمرار التهميش السياسي وضعف المساءلة يقوِّضان جهود إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي.

جاءت هذه الدعوات بالتزامن مع إحياء اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، في وقت تشهد فيه البلاد نقاشات مكثفة حول شكل العقد الاجتماعي الجديد وآليات إعادة بناء مؤسسات الدولة، بعد نحو عامين من التحول السياسي الذي شهدته دمشق بسقوط نظام آل الأسد الذي حكم البلاد لنحو نصف قرن.

في هذا السياق، أصدرت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» تقريرها السنوي الذي وثّق مقتل ما لا يقل عن 29403 نساء وفتيات خارج نطاق القانون منذ مارس (آذار) 2011 حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، محمِّلةً قوات النظام السابق المسؤولية عن نحو 75.26 في المائة من هذه الحصيلة.

غرافيك لتقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن العنف ضد المرأة

كما وثّق التقرير وقوع ما لا يقل عن 11583 حالة عنف جنسي ضد الإناث، إلى جانب آلاف حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري.

وأكدت الشبكة في توصياتها أن حماية النساء في المرحلة الراهنة لا تقتصر على منع العنف المباشر، بل تتطلب معالجة إرث الانتهاكات، وإصلاح التشريعات التمييزية، وتفعيل آليات العدالة والانتصاف وجبر الضرر، بوصفها شروطاً أساسية لتمكين النساء من المشاركة المتساوية في الحياة العامة.

ولا يزال تمثيل النساء في مواقع اتخاذ القرار في سوريا محدوداً؛ إذ تشير بيانات الرصد لعام 2026 إلى أن نسبة حضورهن في المناصب القيادية والإدارية لم تتجاوز 5.56 في المائة، حيث استقر تمثيلهن في مجلس الوزراء عند حدود 4.6 في المائة، وتراجع في الإدارة المحلية إلى 3.83 في المائة. أما في مجلس الشعب، فلم تتجاوز حصة النساء 10.48 في المائة (بواقع 22 مقعداً من أصل 210)، وهو ما يقل عن النسبة المستهدفة في النظام الانتخابي المؤقت البالغة 20 في المائة.

تأتي هذه المعطيات في ظل استمرار المخاطر الأمنية التي تقيد حركة النساء ومشاركتهن في المجال العام، فضلاً عن تعثّر ملف العدالة الانتقالية الذي يشكّل عائقاً أساسياً أمام تمكين المرأة.

كان تقرير سابق لـ«الشبكة السورية لحقوق الإنسان» قد أشار إلى أن سقوط نظام الأسد لم يؤدِّ تلقائياً إلى استعادة النساء لحقوقهن المسلوبة في الملكية والسكن والأراضي، نظراً إلى تعقيد الإجراءات القانونية وارتفاع تكلفتها وغياب آليات واضحة للرد وجبر الضرر، إلى جانب استمرار معاناة آلاف النساء في ملف المفقودين والمعتقلين.

بازار «نساء داريا» بريف دمشق 15 نوفمبر الذي نظمته مجموعة منهن فقدن معيل أسرهن وصنعن سلعاً يدوية في المنزل (رويترز)

وأطلقت «هيئة الأمم المتحدة للمرأة» (UN Women)، بالشراكة مع كيانات أممية ومنظمات دولية، حملة «الـ16 يوماً من النشاط» بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، تحت شعار: «اتحدوا لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات: ضمان العدالة، وحماية الناجيات، وإنهاء الإفلات من العقاب».

وشدّدت الهيئة الأممية على أن النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية تضاعف من مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، وتؤدي إلى تفكك منظومات الحماية والعدالة. وفي السياق الإقليمي المرتبط بسوريا ودول الجوار، ركزت الفعاليات الأممية المرافقة للحملة، ومنها فعالية «العودة الآمنة بعد النزاع» التي نظمتها لجنة «الإسكوا»، على ضرورة توفير بيئة آمنة للنساء والفتيات العائدات أو المتأثرات بالحروب، وربط ملف الحماية بمسار التعافي المبكر والعدالة الانتقالية.

ودولياً كشفت الهيئة في بيانها، عن اتساع فجوة الحماية والوصول إلى العدالة استناداً إلى بيانات شملت 54 دولة، مشيرةً إلى أن نحو 840 مليون امرأة وفتاة حول العالم (أي واحدة من كل ثلاث) تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي في مرحلة ما من حياتهن. كما لفتت إلى مقتل 47 ألف امرأة وفتاة عمداً خلال عام 2025 على أيدي شركائهن أو أحد أفراد أسرهن، بمعدل 5 نساء كل ساعة (129 امرأة يومياً).

ونوّه البيان بأن واحدة فقط من كل أربع ناجيات تطلب المساعدة، بينما لا تتجاوز نسبة من يلجأن إلى الشرطة 7 في المائة، نتيجة القوانين التمييزية، والوصمة الاجتماعية، وضعف ثقة الضحايا بقدرة المؤسسات القضائية على إنصافهن.