مقتل 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مدينة غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5345759-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-3-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
قبور في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة لضحايا هجوم إسرائيلي سابق (أرشيفية ـ أ.ف.ب)
قُتل ثلاثة فلسطينيين، مساء الأربعاء، في قصف إسرائيلي على حي التفاح شرقي مدينة غزة، بحسب مصادر طبية فلسطينية.
وقالت مصادر في مجمع الشفاء الطبي إن جثامين ثلاثة قتلى وصلت إلى المجمع عقب استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين عند مفترق السحباني، بالقرب من مطبخ جنيد في حي التفاح.
وأوضحت المصادر أن القتلى وصلوا مجهولي الهوية، مشيرة إلى صعوبة كبيرة في التعرف على جثامينهم، إذ أمكن التعرف على ملامح أحدهم فقط، بينما تعرض الآخران لإصابات بالغة أدت إلى تشوه ملامحهما وتحولهما إلى أشلاء.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة بأن حصيلة القتلى الفلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة وشمال القطاع ارتفعت منذ فجر الأربعاء إلى 11 شخصاً، بينهم طفلتان.
مقتل 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مدينة غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5345759-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-3-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
قبور في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة لضحايا هجوم إسرائيلي سابق (أرشيفية ـ أ.ف.ب)
قُتل ثلاثة فلسطينيين، مساء الأربعاء، في قصف إسرائيلي على حي التفاح شرقي مدينة غزة، بحسب مصادر طبية فلسطينية.
وقالت مصادر في مجمع الشفاء الطبي إن جثامين ثلاثة قتلى وصلت إلى المجمع عقب استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين عند مفترق السحباني، بالقرب من مطبخ جنيد في حي التفاح.
وأوضحت المصادر أن القتلى وصلوا مجهولي الهوية، مشيرة إلى صعوبة كبيرة في التعرف على جثامينهم، إذ أمكن التعرف على ملامح أحدهم فقط، بينما تعرض الآخران لإصابات بالغة أدت إلى تشوه ملامحهما وتحولهما إلى أشلاء.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة بأن حصيلة القتلى الفلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة وشمال القطاع ارتفعت منذ فجر الأربعاء إلى 11 شخصاً، بينهم طفلتان.
مقتل عنصرين أمنيين في هجوم لـ«داعش» شمال شرقي سورياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5345734-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%80%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
مقتل عنصرين أمنيين في هجوم لـ«داعش» شمال شرقي سوريا
صورة عامة للعاصمة دمشق (أرشيفية - رويترز)
قتل عنصران أمنيان وجرح خمسة آخرون في انفجار دراجة نارية مفخخة قرب مركز لقوى الأمن الداخلي في شمال شرقي سوريا، اليوم الأربعاء، نسبته السلطات إلى تنظيم «داعش»، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وأشارت الوكالة إلى «استشهاد عنصرين من قوى الأمن الداخلي وإصابة خمسة نتيجة انفجار دراجة نارية مفخخة قرب مركز لقوى الأمن الداخلي في مدينة الحسكة».
بدوره، نقل التلفزيون الرسمي عن قائد الأمن الداخلي في محافظة الحسكة مروان العلي قوله إن الهجوم الذي وقع في حي مشيرفة، نفّذه «تنظيم داعش».
ومنذ وصولها إلى الحكم عقب إطاحة حكم بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، تعلن السلطات السورية بصورة متكرّرة توقيف قياديين أو عناصر في تنظيم «داعش».
في العام الماضي، انضمت سوريا إلى تحالف تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم.
وأعلنت السلطات مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) توقيف عنصرين من التنظيم في شرق البلاد بتهمة تنفيذ عمليات اغتيال آخرها بحق عنصر في وزارة الدفاع.
كما أعلنت وزارة الداخلية في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) توقيف قيادي في التنظيم اتهمته بالمسؤولية عن تفجير مسجد في حي ذي غالبية علوية في مدينة حمص في ديسمبر 2025.
وفي سبتمبر (أيلول)، أعلنت تفكيك خلية تابعة للتنظيم كانت تخطط لهجمات.
وبعد سيطرته عام 2014 على مساحات شاسعة في سوريا والعراق، مُني تنظيم «داعش» بهزيمة ميدانية في سوريا عام 2019، لكن خلايا تابعة له لا تزال تنشط فيها، ولا سيما في البادية.
وهو لا يزال يتبنّى بين الحين والآخر هجمات تستهدف بشكل خاص قوات الأمن.
وحسب تقرير رفعه الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن في يوليو (تموز) 2026، احتفظ التنظيم «بما يصل إلى 3000 مقاتل» في سوريا عام 2026.
اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة: تحديات التمثيل تتصدر المطالب السوريةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5345677-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1
مديرة إدارة المغتربين وشؤون اللاجئين في الخارجية السورية نهلة عثمان تُجري عدة لقاءات على هامش مشاركتها بأعمال الدورة الـ77 للجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمدينة جنيف السويسرية (سانا)
اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة: تحديات التمثيل تتصدر المطالب السورية
مديرة إدارة المغتربين وشؤون اللاجئين في الخارجية السورية نهلة عثمان تُجري عدة لقاءات على هامش مشاركتها بأعمال الدورة الـ77 للجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمدينة جنيف السويسرية (سانا)
جدّدت منظمات حقوقية وقوى سياسية سورية، الأربعاء، مطالبها بضرورة إدراج ضمانات دستورية وقانونية لحماية النساء وضمان مشاركتهن الفاعلة في إدارة المرحلة الانتقالية، محذرةً من أن استمرار التهميش السياسي وضعف المساءلة يقوِّضان جهود إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي.
جاءت هذه الدعوات بالتزامن مع إحياء اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، في وقت تشهد فيه البلاد نقاشات مكثفة حول شكل العقد الاجتماعي الجديد وآليات إعادة بناء مؤسسات الدولة، بعد نحو عامين من التحول السياسي الذي شهدته دمشق بسقوط نظام آل الأسد الذي حكم البلاد لنحو نصف قرن.
في هذا السياق، أصدرت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» تقريرها السنوي الذي وثّق مقتل ما لا يقل عن 29403 نساء وفتيات خارج نطاق القانون منذ مارس (آذار) 2011 حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، محمِّلةً قوات النظام السابق المسؤولية عن نحو 75.26 في المائة من هذه الحصيلة.
كما وثّق التقرير وقوع ما لا يقل عن 11583 حالة عنف جنسي ضد الإناث، إلى جانب آلاف حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري.
وأكدت الشبكة في توصياتها أن حماية النساء في المرحلة الراهنة لا تقتصر على منع العنف المباشر، بل تتطلب معالجة إرث الانتهاكات، وإصلاح التشريعات التمييزية، وتفعيل آليات العدالة والانتصاف وجبر الضرر، بوصفها شروطاً أساسية لتمكين النساء من المشاركة المتساوية في الحياة العامة.
ولا يزال تمثيل النساء في مواقع اتخاذ القرار في سوريا محدوداً؛ إذ تشير بيانات الرصد لعام 2026 إلى أن نسبة حضورهن في المناصب القيادية والإدارية لم تتجاوز 5.56 في المائة، حيث استقر تمثيلهن في مجلس الوزراء عند حدود 4.6 في المائة، وتراجع في الإدارة المحلية إلى 3.83 في المائة. أما في مجلس الشعب، فلم تتجاوز حصة النساء 10.48 في المائة (بواقع 22 مقعداً من أصل 210)، وهو ما يقل عن النسبة المستهدفة في النظام الانتخابي المؤقت البالغة 20 في المائة.
تأتي هذه المعطيات في ظل استمرار المخاطر الأمنية التي تقيد حركة النساء ومشاركتهن في المجال العام، فضلاً عن تعثّر ملف العدالة الانتقالية الذي يشكّل عائقاً أساسياً أمام تمكين المرأة.
كان تقرير سابق لـ«الشبكة السورية لحقوق الإنسان» قد أشار إلى أن سقوط نظام الأسد لم يؤدِّ تلقائياً إلى استعادة النساء لحقوقهن المسلوبة في الملكية والسكن والأراضي، نظراً إلى تعقيد الإجراءات القانونية وارتفاع تكلفتها وغياب آليات واضحة للرد وجبر الضرر، إلى جانب استمرار معاناة آلاف النساء في ملف المفقودين والمعتقلين.
وأطلقت «هيئة الأمم المتحدة للمرأة» (UN Women)، بالشراكة مع كيانات أممية ومنظمات دولية، حملة «الـ16 يوماً من النشاط» بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، تحت شعار: «اتحدوا لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات: ضمان العدالة، وحماية الناجيات، وإنهاء الإفلات من العقاب».
وشدّدت الهيئة الأممية على أن النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية تضاعف من مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، وتؤدي إلى تفكك منظومات الحماية والعدالة. وفي السياق الإقليمي المرتبط بسوريا ودول الجوار، ركزت الفعاليات الأممية المرافقة للحملة، ومنها فعالية «العودة الآمنة بعد النزاع» التي نظمتها لجنة «الإسكوا»، على ضرورة توفير بيئة آمنة للنساء والفتيات العائدات أو المتأثرات بالحروب، وربط ملف الحماية بمسار التعافي المبكر والعدالة الانتقالية.
ودولياً كشفت الهيئة في بيانها، عن اتساع فجوة الحماية والوصول إلى العدالة استناداً إلى بيانات شملت 54 دولة، مشيرةً إلى أن نحو 840 مليون امرأة وفتاة حول العالم (أي واحدة من كل ثلاث) تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي في مرحلة ما من حياتهن. كما لفتت إلى مقتل 47 ألف امرأة وفتاة عمداً خلال عام 2025 على أيدي شركائهن أو أحد أفراد أسرهن، بمعدل 5 نساء كل ساعة (129 امرأة يومياً).
ونوّه البيان بأن واحدة فقط من كل أربع ناجيات تطلب المساعدة، بينما لا تتجاوز نسبة من يلجأن إلى الشرطة 7 في المائة، نتيجة القوانين التمييزية، والوصمة الاجتماعية، وضعف ثقة الضحايا بقدرة المؤسسات القضائية على إنصافهن.