أوقف قاضٍ أميركي، اليوم الأربعاء، تنفيذ الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس دونالد ترمب، الساعي للحد من عدد المؤهلين للحصول على الجنسية بحكم الولادة، والذي وقّعه بعد أن رفضت المحكمة العليا محاولته الأولى لفرض تلك القيود.

وأصدر القاضي الاتحادي كريستوفر كوبر، في واشنطن، أمراً قضائياً في دعوى جماعية رُفعت نيابة عن أطفال سيُحرمون من الجنسية بموجب الأمر التنفيذي الصادر في أغسطس (آب).

الرئيس الأميركي دونالد ترمب بُعيد توقيعه قراراً تنفيذياً حول الجنسية بالولادة في البيت الأبيض يوم 6 أغسطس (رويترز)

وسيعوق هذا الحكم جهود ترمب لتنفيذ أحد أبرز إجراءات الحملة المتشددة لإدارته ضد الهجرة. كما منع قاضٍ اتحادي آخر في ولاية ماريلاند، في سبتمبر (أيلول)، تنفيذ أمر ترمب، وستضطر الإدارة الآن إلى السعي إلى إلغاء الحكمين عبر السبل القانونية حتى تتمكن من تنفيذه.

وقال كوبر: «حيثيات هذه القضية واضحة تماماً. فقد أكدت المحكمة العليا مرتين أن جميع الأطفال المولودين في هذا البلد هم مواطنون أميركيون، باستثناء حفنة صغيرة منهم لا يخضعون للقانون الأميركي».

وقال كودي وفسي، المحامي في «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية» وممثل المدعين، في بيان، إن ترمب «يتعين عليه أن يدرك أن الجنسية بحكم الولادة هي قانون البلاد».

وأضاف: «طفح الكيل... المحكمة العليا رفضت مرتين محاولات تقويض حق المواطنة بالولادة، الأولى في عام 1898 والثانية في وقت سابق من هذا العام. المرة الثالثة لن تكون أوفر حظاً».

ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، لورين بيس، القرار في بيان بأنه «مجرد حكم آخر صادر عن قاضٍ من النشطاء عيّنه (الرئيس السابق باراك) أوباما في محاولة لإحباط أجندة الرئيس ترمب المنطقية». وأضافت أن أمر ترمب «يتوافق مع الأحكام والتحليلات التي وضعتها المحكمة العليا».

ووقّع ترمب الأمر التنفيذي المثير للجدل بعد رفض المحكمة العليا، في يونيو (حزيران)، محاولته الأولى التي تعود إلى عام 2025 لإنهاء حق المواطنة بالولادة للأطفال الذين لا يكون والداهم مواطنين أميركيين أو مقيمين دائمين بصورة قانونية، المعروفين بحاملي البطاقة الخضراء.

وخلص حكم المحكمة العليا إلى أن الأمر التنفيذي الأولي لترمب ينتهك بند الجنسية الوارد في التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي، الذي يمنح الجنسية لمن يولدون في الولايات المتحدة ويخضعون لولايتها القضائية.

وبعد فترة وجيزة من صدور حكم المحكمة العليا، حاول ترمب مرة أخرى تقييد حق المواطنة بالولادة بأمر جديد يستهدف «سياحة الولادة»، وتعني سفر النساء إلى الولايات المتحدة للولادة حتى يتمكن أطفالهن من الحصول على الجنسية تلقائياً.

كما استهدف الأمر الأطفال الذين يعمل آباؤهم لدى حكومات أجنبية أو منظمات دولية لكنهم يفتقرون إلى الحصانة الدبلوماسية، وأولئك الذين يُصنف أحد والديهم على أنه «أجنبي معادٍ».

لكن كوبر قال إن المحكمة العليا أوضحت بالفعل أن «الرئيس لا يمكنه استحداث استثناءات جديدة من حق المواطنة بالولادة للأطفال المولودين داخل الولايات المتحدة والخاضعين لقوانينها».

ويمنع الأمر القضائي المؤقت الذي أصدره كوبر وزارتي الخارجية والأمن الداخلي وإدارة الضمان الاجتماعي من تنفيذ أمر ترمب ضد أي أطفال مشمولين بالدعوى الجماعية.