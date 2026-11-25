أثار وزير الأمن الداخلي الأميركي ماركواين مولين سلسلة انتقادات من داخل البيت الأبيض وخارجه، لغيابه المفاجئ عن الولايات المتحدة خلال أسبوع شهد انقطاعات متكررة في اتصالات مؤسسات عدة، بما فيها حركة الطيران لأسباب نسبت إلى أعطال تقنية، من دون استبعاد تعرضها لهجمات سيبرانية من خصوم واشنطن.

وكان مولين في جولة استمرت خمسة أيام شملت الأردن وأذربيجان والإمارات، حين غاب عن مؤتمر صحافي عقده الرئيس دونالد ترمب الجمعة الماضي، بحضور نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو وكبير موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر وعدد من المسؤولين الآخرين.

وبحسب صور نشرها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ظهر مولين برفقة زوجته كريستي. وقال مسؤول كبير في إدارة ترمب إن مولين «لم يكن لديه سبب» للقيام بهذه الرحلة.

وأفاد مسؤول في وزارة الأمن الداخلي بأن مساعدي مولين نصحوه بإعادة النظر فيها لكنه رفض. غير أنها أعلنت لاحقاً أن الجولة، المخطط لها منذ أشهر، تهدف إلى تعزيز الشراكات الدولية، مضيفة أن مولين يلتزم قواعد السفر الفيدرالية، وأنه ملزم باستخدام طائرة حكومية لضمان الاتصالات الآمنة، ويسدد نفقات سفره غير الرسمي ونفقات زوجته وضيوفه. وقال ناطق باسمها إن مولين «يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتأمين الوطن».

وجاءت الرحلة بعد أيام من توبيخ البيت الأبيض لمولين بسبب رده المتردد على سلسلة أعطال تقنية في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، أوقفت الطائرات وعطلت أنظمة البريد الإلكتروني لشركات وشبكات مصرفية، رغم تأكيد السلطات أن لا صلة لها بجهات «خبيثة». كما انتُقد لسفره مع عائلته على متن طائرة حكومية لحضور مباراة كرة قدم جامعية في لويزيانا في خضم الأزمة.

ولذلك، استبعده ميلر عن واجهة الاستجابة ومنعه من الظهور التلفزيوني، بحسب شخص مطلع أكد تقريراً لموقع «بوليتيكو». وقال مسؤول في الوزارة إن ميلر رأى فيه «عبئاً». واستاء ترمب وموظفوه أيضاً من دفاع مولين الحماسي عن رحلة المباراة أمام لجنة في مجلس النواب، حين أفاد بأن إلغاءها كان سيوحي للجمهور بأن الطيران غير آمن. وزاد من الحيرة تلميحه في مقابلة تلفزيونية إلى أن الذكاء الاصطناعي ربما يقف وراء الاضطرابات، وظهوره مع وزير النقل شون دافي في البيت الأبيض بشكل بدا فيه كأنه يلقي اللوم عليه.

ووسط نقاشات في البيت الأبيض حول إمكان إقالة مولين، بدأ بعض الموظفين يراهنون على المدة المتبقية له في منصبه. غير أن ترمب دافع عنه في مقابلة مع صحيفة «نيويورك بوست» قائلاً إنه «يقوم بعمل جيد».

ويرى مطلعون أن موقعه بات أكثر أماناً، لأن تثبيت خلف له في مجلس الشيوخ مستبعد قبل تولي الديمقراطيين السلطة في 3 يناير (كانون الثاني) المقبل.

ويصف مسؤولون مولين بأنه شخص ودود أرسى بيئة عمل أكثر استقراراً من سلفته كريستي نويم، التي أقالها ترمب في مارس (آذار) الماضي بعد مقتل مواطنَين أميركيين برصاص عناصر دائرة الهجرة في مينيابوليس. وألغى مولين توجيهاً لنويم كان يشترط موافقة الوزير على العقود التي تتجاوز مائة ألف دولار. لكن المسؤولين أنفسهم يرون أنه يواجه صعوبة في إدارة جهاز يضم 260 ألف موظف.

ومع ذلك، هاجمه معلقون مؤيدون لترمب، إذ وصفته ميغان كيلي بأنه «أحمق». وطالبه السيناتور الديمقراطي غاري بيترز بأن يكون «أكثر حزماً في إيصال الحقيقة إلى الشعب الأميركي».

وفي ملف الهجرة، يقول مولين إنه يفضل التركيز على ترحيل المجرمين، لكنه واصل تنفيذ حملة الترحيل الجماعي. وأعلنت وزارته ترحيل 483 ألف شخص من داخل البلاد خلال السنة المالية 2026، وهو أعلى رقم في سنوات ترمب الست في البيت الأبيض. وفي يوليو (تموز) الماضي، نقض ترمب توجيهاً أصدره مولين بحظر مطاردات السيارات مؤقتاً بعد حوادث إطلاق نار مميتة.