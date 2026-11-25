عودة هوانغ تثير تساؤلات حول استقلالية مجلس إدارة «إنفيديا»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5345602-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%BA-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7
عودة هوانغ تثير تساؤلات حول استقلالية مجلس إدارة «إنفيديا»
جنسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» خلال فعالية في واشنطن يوم 19 نوفمبر 2025 (رويترز)
أثارت إعادة جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، بعد قبول استقالته بأيام، تساؤلات بشأن استقلالية مجلس إدارتها وقدرته على محاسبة مؤسس تربطه ببعض أعضائه علاقات تمتد ثلاثة عقود، وفق تقرير لشبكة «سي إن إن».
وجاءت عودته رغم مخاوف مسؤولين أميركيين من احتمال ارتباط امرأة أقام معها علاقة بالاستخبارات الصينية، وتقارير عن علاقة خارج الزواج مع موظفة مرؤوسة. كما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تدخله لدفع المجلس إلى إعادته.
ويضم المجلس 11 عضواً، بينهم هوانغ، ويرتبط نحو نصفهم بالشركة منذ سنواتها الأولى. ويشغل هارفي جونز وتينش كوكس ومارك ستيفنز عضويته منذ عام 1993، مع انقطاع ستيفنز عامين، فيما انضم بروك سيويل عام 1997.
وشبّهت أستاذة الإدارة بجامعة سانتا كلارا، جو إلين بوزنر، هذه الروابط بعلاقات مجالس إدارة الشركات العائلية المدرجة بالبورصة. ووصف أستاذ جامعة ييل جيفري سوننفيلد قرار إعادة هوانغ بأنه «فشل كامل في حوكمة الشركات»، داعياً أعضاء المجلس إلى الاستقالة.
علاقات طويلة ومصالح مالية
قال أستاذ القانون بجامعة كولومبيا، إريك تالي، إن العضوية الطويلة تعزز وحدة الرؤية، لكنها قد تجعل المديرين مترددين في ممارسة رقابة فعلية على صديق قديم. وأضاف أن المجلس واجه خياراً صعباً بين الاستمرار دون هوانغ، والمخاطرة بإغضاب عملاء كبار والرئيس الأميركي، أو التراجع وإضعاف صورته.
وتزامنت العودة مع مكاسب مالية لأعضاء بارزين؛ إذ ارتفعت القيمة الإجمالية لحصص جونز وكوكس وستيفنز بنحو 2.5 مليار دولار بين الجمعة والاثنين، مع صعود السهم بأكثر من 30 في المائة، عقب إعلان عودة هوانغ.
ورغم أن امتلاك الأسهم يربط مصالح أعضاء المجلس بالمساهمين، حذّر خبراء من أن الحصص الكبيرة قد تشجع قرارات قصيرة الأجل وتضعف المسافة اللازمة للرقابة المستقلة.
وعيّن المجلس سوزان نورا جونسون، المنضمة إليه في مايو (أيار)، لقيادة لجنة جديدة للإشراف على الأمن القومي وضوابط التصدير. ولم تستجب «إنفيديا» فوراً لطلب الشبكة التعليق.
هاجمت الصين، أميركا؛ بسبب ما وصفته بـ«قمع» الشركات الصينية، وذلك بعدما دانت هيئة محلفين أميركية شركة التكنولوجيا العملاقة «هواوي» بتهمة سرقة أسرار تجارية.
«الشرق الأوسط» (بكين)
عودة هوانغ تثير تساؤلات حول استقلالية مجلس إدارة «إنفيديا»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5345602-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%BA-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7
عودة هوانغ تثير تساؤلات حول استقلالية مجلس إدارة «إنفيديا»
جنسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» خلال فعالية في واشنطن يوم 19 نوفمبر 2025 (رويترز)
أثارت إعادة جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، بعد قبول استقالته بأيام، تساؤلات بشأن استقلالية مجلس إدارتها وقدرته على محاسبة مؤسس تربطه ببعض أعضائه علاقات تمتد ثلاثة عقود، وفق تقرير لشبكة «سي إن إن».
وجاءت عودته رغم مخاوف مسؤولين أميركيين من احتمال ارتباط امرأة أقام معها علاقة بالاستخبارات الصينية، وتقارير عن علاقة خارج الزواج مع موظفة مرؤوسة. كما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تدخله لدفع المجلس إلى إعادته.
ويضم المجلس 11 عضواً، بينهم هوانغ، ويرتبط نحو نصفهم بالشركة منذ سنواتها الأولى. ويشغل هارفي جونز وتينش كوكس ومارك ستيفنز عضويته منذ عام 1993، مع انقطاع ستيفنز عامين، فيما انضم بروك سيويل عام 1997.
وشبّهت أستاذة الإدارة بجامعة سانتا كلارا، جو إلين بوزنر، هذه الروابط بعلاقات مجالس إدارة الشركات العائلية المدرجة بالبورصة. ووصف أستاذ جامعة ييل جيفري سوننفيلد قرار إعادة هوانغ بأنه «فشل كامل في حوكمة الشركات»، داعياً أعضاء المجلس إلى الاستقالة.
علاقات طويلة ومصالح مالية
قال أستاذ القانون بجامعة كولومبيا، إريك تالي، إن العضوية الطويلة تعزز وحدة الرؤية، لكنها قد تجعل المديرين مترددين في ممارسة رقابة فعلية على صديق قديم. وأضاف أن المجلس واجه خياراً صعباً بين الاستمرار دون هوانغ، والمخاطرة بإغضاب عملاء كبار والرئيس الأميركي، أو التراجع وإضعاف صورته.
وتزامنت العودة مع مكاسب مالية لأعضاء بارزين؛ إذ ارتفعت القيمة الإجمالية لحصص جونز وكوكس وستيفنز بنحو 2.5 مليار دولار بين الجمعة والاثنين، مع صعود السهم بأكثر من 30 في المائة، عقب إعلان عودة هوانغ.
ورغم أن امتلاك الأسهم يربط مصالح أعضاء المجلس بالمساهمين، حذّر خبراء من أن الحصص الكبيرة قد تشجع قرارات قصيرة الأجل وتضعف المسافة اللازمة للرقابة المستقلة.
وعيّن المجلس سوزان نورا جونسون، المنضمة إليه في مايو (أيار)، لقيادة لجنة جديدة للإشراف على الأمن القومي وضوابط التصدير. ولم تستجب «إنفيديا» فوراً لطلب الشبكة التعليق.
ترمب: حصار إيران بحرياً هو الأعظم في التاريخhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5345576-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
الرئيس دونالد ترمب أقر في تصريحات لصحيفة «نيويورك بوست» بمحدودية الفترة التي يغطيها التمويل الحالي للحرب مع اقتراب تسلم الديمقراطيين السيطرة على الكونغرس (أ.ب)
دخل عاملا الوقت والتمويل بقوة في حسابات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الحرب مع إيران، بعدما كشف عن أن التمويل المتاح لمواصلة العمليات العسكرية يكفي حتى نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل تقريباً، في وقت تجدَّدت فيه المناقشات داخل إدارته بشأن استهداف قيادات إيرانية بارزة، وسط تحذيرات من مخاطر التصعيد وتقويض الجهود الدبلوماسية التي تقودها قطر لإنهاء المواجهة المستمرة منذ 9 أشهر.
وفي مقابلة مع صحيفة «نيويورك بوست»، الثلاثاء، من المكتب البيضاوي، أقرَّ ترمب بمحدودية الفترة التي يغطيها التمويل الحالي للحرب، مع اقتراب تسلم الديمقراطيين السيطرة على الكونغرس.
وأعرب ترمب عن أمله في ألا يعمل الديمقراطيون على إنهاء الحرب. وأشار إلى تراجع قدرات إيران قائلاً: «بَحريتهم انتهت، وقواتهم الجوية انتهت، ودفاعاتهم المضادة للطائرات، كل شيء انتهى. قادتهم رحلوا. إذا قام الديمقراطيون بذلك، فإنهم ببساطة سيحوّلون النصر إلى هزيمة».
وفي إشارة لافتة إلى تباين الأهداف الأميركية والإسرائيلية، عدَّ ترمب أن إسقاط النظام الإيراني، الذي تسعى إليه إسرائيل، ربما يكون قابلاً للتحقيق، لكنه لم يكن معياراً بالنسبة إليه لنجاح الحرب، مشدداً على أن هدفه الأساسي هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وقال: «أنا فقط لا أريدهم أن يمتلكوا سلاحاً نووياً. لم أكن يوماً مع أو ضد تغيير النظام؛ فهذا لم يكن معياراً بالنسبة لي».
ورداً على سؤال بشأن تقلص الفترة التي يستطيع خلالها شنَّ ضربات عسكرية جديدة، قال ترمب إن التمويل متاح حتى نهاية يناير تقريباً، مستبعداً أن يجازف الديمقراطيون بتحمل المسؤولية السياسية عن وقف الحرب. وأضاف: «يمكننا إنهاء هذه الحرب في أي وقت نريد».
ولا يعني حديث ترمب عن التمويل أنه حدَّد موعداً نهائياً لإنهاء الحرب، لكنه يكشف عن إدراكه لاحتمالات تقلص هامش المناورة العسكرية أمامه مع انتقال السلطة التشريعية إلى الديمقراطيين.
أعظم حصار
وخلال احتفال البيت الأبيض بعيد الشكر، ظهر الثلاثاء، وجَّه الرئيس ترمب الشُّكر لأفراد القوات المسلحة الأميركية الذين يفرضون حصاراً بحرياً في مضيق «هرمز»، مؤكداً أنه لم تتمكَّن أي سفينة إيرانية من العبور، واصفاً الحصار بأنه «أعظم حصار بحري في التاريخ»، ومتعهداً بأن طهران لن تحصل أبداً على سلاح نووي.
وقال ترمب: «لم تتمكَّن أي سفينة إيرانية من اختراق الحصار منذ أن فرضناه، باستثناء فترة توقف وجيزة. وقد تعلمنا حينها أنه لا يمكن الوثوق بهم. لكن لم تمر أي سفينة من إيران؛ فحصارنا البحري هو الأكثر فاعلية، وربما يكون الأروع في تاريخ العالم بأسره. إنه أمر مذهل».
وتكشف تصريحات ترمب عن معضلة جديدة تواجه البيت الأبيض؛ ففي حين تراهن الإدارة على أن الوقت يعمل لمصلحة واشنطن في ظل الحصار وتدهور الاقتصاد الإيراني، فإن التحولات السياسية في الكونغرس قد تجعل الوقت نفسه عاملاً ضاغطاً على الرئيس الأميركي، وتحد من قدرته على إطالة أمد المواجهة دون تسوية سياسية.
وفي موازاة هذه التصريحات، كشفت شبكة «إن بي سي نيوز»، يوم الثلاثاء، نقلاً عن مسؤول أميركي ومصدر آخر مطلع على المناقشات، عن تجدُّد الجدل داخل الإدارة بشأن استهداف قيادات إيرانية بارزة، في خطوة يعتقد مؤيدوها أنها قد تدفع طهران إلى إنهاء الحرب.
وأوضح المصدران أن هذا الخيار، الذي سبق عرضه على الرئيس، عاد إلى دائرة البحث خلال الأسابيع الأخيرة، في حين حذر مسؤولون معارضون للمقترح من أن يؤدي تنفيذه إلى تعزيز مواقف المتشددين داخل النظام الإيراني، وتقويض فرص التوصل إلى اتفاق، وتعريض مسؤولين أميركيين لهجمات انتقامية.
ولم تحدد الشبكة أسماء القيادات التي قد تشملها العمليات المقترحة، كما لم تشر إلى اتخاذ ترمب قراراً نهائياً بهذا الشأن.
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد كشفت، عن دراسة ترمب خيارات عسكرية جديدة، في ظلِّ ضغوط إسرائيلية ومعلومات بشأن مساعي إيران لإعادة بناء قدراتها العسكرية.
وأشارت إلى خلافات عميقة داخل الإدارة حول قوة المعلومات الاستخباراتية وجدوى استئناف الحرب، خصوصاً بعد الخسائر الجمهورية في الانتخابات النصفية. وتكتسب هذه المناقشات أهميةً إضافيةً في ضوء تصريحات ترمب بشأن التمويل، إذ باتت الإدارة أمام حسابات تتعلق ليس فقط بجدوى العمليات العسكرية، وإنما أيضاً بالتوقيت السياسي لاتخاذ القرار.
تفاؤل حذر
ورغم عودة الخيارات العسكرية إلى طاولة النقاش، فإن سايمون هندرسون، مدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، يرى أن المؤشرات الراهنة تعكس استمرار انخراط واشنطن وطهران في مسار دبلوماسي جدي، وإن كان الطرفان لا يرغبان في الاعتراف باستعدادهما لتقديم تنازلات.
وقال هندرسون، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «أنا أكثر تفاؤلاً مما كنت عليه في الآونة الأخيرة، لكنه تفاؤل حذر للغاية»، عاداً أن التحركات الحالية ربما تمثل «أقرب ما وصلنا إليه من دبلوماسية حقيقية خلال الأسابيع الأخيرة، إن لم يكن خلال الأشهر الأخيرة». ووصف جانباً من التصريحات الإيرانية الرافضة للتفاوض بأنه «ضجيج دبلوماسي»، مشيراً إلى أن طهران تفضِّل تأكيد أنها تتحدث مع قطر، دون الاعتراف بأنها تتفاوض فعلياً مع الولايات المتحدة.
وأضاف: «ترمب لا يريد الإقرار بأنه يقدم تنازلات، والموقف الرسمي الإيراني هو أن طهران لا ينبغي أن تقدم تنازلات. لكن الدبلوماسية تقوم على التسويات واللغة المستخدمة في صياغتها». ويرى هندرسون أن واشنطن وطهران تبحثان عن صيغة يستطيع كل منهما تقديمها بوصفها تقدماً سياسياً، دون الحاجة إلى تصويرها على أنها هزيمة للطرف الآخر.
ولا ينفصل الجدل بشأن استهداف القيادات الإيرانية عن خلاف أوسع داخل إدارة ترمب حول المسار الذي ينبغي اتباعه لإنهاء الحرب، بين أنصار التسوية الدبلوماسية، ومؤيدي استئناف العمليات العسكرية، والداعين إلى مواصلة الاستنزاف الاقتصادي.
نضال حسن المُدان بقتل عسكريين أميركيين يطلب تأجيل تنفيذ حكم إعدامهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5345554-%D9%86%D8%B6%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87
نضال حسن المُدان بقتل عسكريين أميركيين يطلب تأجيل تنفيذ حكم إعدامه
صورة لم يُحدد تاريخها تظهر الرائد نضال حسن الطبيب النفسي السابق في الجيش الأميركي (أ.ب)
طلب، الثلاثاء، نضال حسن المُدان بقتل 13 شخصاً بهجوم في قاعدة عسكرية أميركية في عام 2009 والمقرّر تنفيذ الحكم الصادر بإعدامه رمياً بالرصاص، الشهر المقبل، من المحكمة تأجيل التنفيذ، وفق وثائق حصلت عليها «وكالة الصحافة الفرنسية».
وتقدّم حسن، وهو طبيب عسكري وضابط سابق في الجيش الأميركي، بطلب من المحكمة لتأجيل تنفيذ حكم إعدامه المقرّر في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، لتمكينه من تحضير طعن بدستورية الحكم.
في حال المضي قدماً بتنفيذ الحكم، سيكون حسن أول مدان ينفّذ حكم إعدامه رمياً بالرصاص على يد فرقة عسكرية أميركية منذ عام 1945.
في الشهر الماضي، أثارت خطة البث المباشر لعملية الإعدام معارضة واسعة داخل الولايات المتحدة وخارجها، وانتقادات من سياسيين ديمقراطيين وجمهوريين أميركيين والكنيسة الكاثوليكية والأمم المتحدة.
وكان وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث قال في بادئ الأمر إن تنفيذ حكم الإعدام سيكون «علنياً»، قبل أن يشير متحدث باسم البنتاغون إلى أن الإعدام سيُبث على الإنترنت.
وحذّر عشرات الضباط المتقاعدين في الجيش الأميركي أيضاً من بث الإعدام.
وقال الضباط، وبينهم أكثر من 40 جنرالاً وأميرالاً، في رسالة مفتوحة إن بث الإعدام من شأنه «تحويل حسن إلى شهيد بسبب مهاجمته رفاقه الجنود وقتلهم».
وبعد سجال استمر أياماً وإدانات كثيرة، قرّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب عدم المضي قدماً في بث تنفيذ حكم الإعدام، موضحاً أن ذوي الضحايا سيتمكنون من حضور عملية الإعدام شخصياً إذا رغبوا في ذلك.
ومن المقرّر تنفيذ حكم إعدام حسن البالغ 56 عاماً في قاعدة فورت هود بولاية تكساس (جنوب البلاد)، حيث قتل 13 شخصاً بينهم 12 عسكرياً، وأصاب أكثر من 30 آخرين في هجوم نفّذه في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) 2009 واستلهمه من تنظيم «القاعدة».
وأُصيب برصاص شرطي مدني في موقع الهجوم، ما أدى إلى إصابته بشلل في النصف السفلي من جسده.
واختار حسن الدفاع عن نفسه خلال محاكمته، لكنه لم يستدع شهوداً أو يدل بإفادته أو يحاول نفي التهم الموجهة إليه، قبل أن تصدر هيئة محلفين عسكرية حكماً بإعدامه عام 2013.