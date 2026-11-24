قبل أسابيع من تدخله لإعادة جنسن هوانغ إلى قيادة «إنفيديا»، جمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب رؤساء شركات الذكاء الاصطناعي لتوقيع ميثاق طوعي، يترك لكل منها مسؤولية تطوير تقنياتها بأمان. لكن حين استقال مؤسس الشركة التي تزود تلك الصناعة بأهم رقائقها، لم يترك ترمب لمجلس إدارتها حسم مسألة خلافته بعيداً عن البيت الأبيض. استعان بنائبه، جي دي فانس، وتحدث بنفسه مع أعضاء المجلس، فعاد هوانغ إلى منصبه بعد 11 يوماً من استقالته. ما الذي يدفع رئيساً يفضل أن تراقب الشركات نفسها إلى التدخل شخصياً في اختيار من يدير إحداها؟ في تحليل سابق عن طفرة الذكاء الاصطناعي، طُرح سؤال بدا يومها أقرب إلى الفرضية: هل نحن أمام نظام اقتصادي وسياسي جديد «لا يسمح بالانفجار أصلاً؟». يومها، كان مبعث السؤال ضخامة الأموال التي راهنت بها الشركات على هذه التكنولوجيا. أما اليوم، فقد أضاف ترمب إلى تلك الأموال الرصيد السياسي للرئاسة نفسها. وحين سُئل عن أثر هبوط البورصة في قراره، أقر بأنه أثر فيه على الأرجح، ثم قال إن ما يعنيه أكثر هو المدى البعيد. وفي هذا الجواب ما يستحق التوقف عنده، حتى بعد أن تهدأ الأسواق.

حدود الرقابة الذاتية

يقوم ميثاق ترمب على توزيع واضح للمسؤوليات. تتولى الشركات مراقبة نماذجها، وتستعين بمدققين من خارجها، وتكلف لجنة مستقلة في مجلس الإدارة بالإشراف على سلامتها، فيما تحتفظ الحكومة بسلطة الملاحقة عند وقوع مخالفة. ودافعت تحليلات سبقت أزمة هوانغ عن هذا الخيار، انطلاقاً من أن القواعد التي تفرضها واشنطن على مختبراتها لن تُلزم مطوري النماذج الصينية مفتوحة الأوزان، التي يستطيع المستخدم تنزيلها وتشغيلها بنفسه. ومن هذا المنظور، يصبح تطوير نماذج أميركية قادرة على كشف إساءة استخدام تلك التقنيات والتصدي لها جزءاً من الحماية التي تسعى إليها الدولة. لكن قضية «إنفيديا» كشفت حدود هذا الترتيب. فمجلس الإدارة، الذي صوّت بالإجماع على إعادة هوانغ، قال صراحة إن ثقته بأن عودته لا تمثل خطراً أمنياً استندت إلى إفادات من مسؤولين كبار في الحكومة. وبذلك، دخل البيت الأبيض في صلب القرار الذي يُفترض أن يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية عنه. والتقطت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن هذه النقطة، حين طالبت بمعرفة هوية المسؤولين الذين قدموا ذلك التقييم. فللرئاسة أن تطّلع على معلومات أمنية يتعذر على أعضاء مجلس الإدارة الوصول إليها، لكن من حق الكونغرس أيضاً أن يعرف أين انتهى التقييم الأمني، وأين بدأت رغبة الرئيس في عودة هوانغ.

مصالح تتجاوز حدود «إنفيديا»

يبيع هوانغ رقائق تشتريها شركات تراهن بمليارات الدولارات على إيرادات مستقبلية، فيما تستثمر «إنفيديا» بدورها في بعض تلك الشركات. وحين يلتزم أحد عملائها ببناء مركز بيانات، يحتاج ممولوه إلى تقدير موعد وصول الجيل المقبل من الرقائق، وقدرته على تشغيل النماذج التي يعدهم بها. وهكذا، صار لما يقوله هوانغ عن مستقبل الصناعة أثر في قرارات استثمارية تتجاوز حدود شركته. ومن هنا، يمكن فهم انضمام إيلون ماسك إلى المطالبين بعودته، وترحيب سام ألتمان بها، رغم المنافسة بين الرجلين. غير أن للمستثمر الذي ينتظر وصول الرقائق، وللأسرة التي تتلقى فاتورة الكهرباء، سؤالين مختلفين عن جدوى مركز البيانات نفسه. وقد ظهر هذا التباين في الجدل حول مشروع قانون أقرّه مجلس النواب بأغلبية 417 صوتاً مقابل ثلاثة أصوات، وكان من شأنه مطالبة الهيئات المنظمة للمرافق العامة في الولايات بالنظر في اعتماد معيار يُحمّل مراكز البيانات تكلفة توسيع شبكات الكهرباء لتلبية طلبها الإضافي. وطالب زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، بجعل تحمّل تلك التكلفة إلزامياً. وهنا، يكتسب الحديث عن استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي معنى سياسياً ملموساً؛ فقبول الناخب بإنفاق المليارات على منافسة الصين قد يتوقف على مَن يدفع تكلفة خط الكهرباء الذي يصل مركز البيانات ببلدته.

رهانان أميركيان على الصين

تتفق إدارة ترمب ومنتقدو هوانغ على أن التفوق في الذكاء الاصطناعي مسألة أمن قومي. لكن الاتفاق ينتهي عند السؤال عما ينبغي لأميركا أن تبيعه للصين. فترمب ووزير التجارة هوارد لوتنيك يريان فائدة في إتاحة نسخ أقل تقدماً من الرقائق الأميركية للسوق الصينية. وما دام المطورون هناك يبنون تطبيقاتهم على تقنيات أميركية، فستبقى لديهم مصلحة في استمرار الحصول عليها، وسيكون الانتقال إلى مورد صيني أكثر تكلفة. ويتقاطع ذلك مع دفاع هوانغ عن النماذج المفتوحة، التي تمنح المطورين حرية أكبر في اختيار الأدوات التي يستخدمونها.

على الضفة الأخرى، حذرت شركة «أنثروبيك» الإدارة الأميركية من أن رقائق «إنفيديا» تساعد مطوري النماذج الصينية المفتوحة على اللحاق بمنافسيهم الأميركيين. وبين الحجتين فارق يغيب أحياناً عن النقاش في واشنطن؛ فقد تحافظ شركة أميركية على تفوقها في بيع الرقائق، فيما يختار المطورون حول العالم نموذجاً صينياً يعمل عليها. عندئذٍ، تستطيع «إنفيديا» أن تكسب عملاء جدداً، في الوقت الذي تخسر فيه المختبرات الأميركية جانباً من نفوذها. ومن هنا أيضاً، تأتي صعوبة اختزال نتيجة السباق التكنولوجي في سعر سهم الشركة أو عودة مؤسسها إلى منصبه.

من يتحمل المخاطرة؟

قال ترمب إن وزير العدل أكد له أن الحكومة لا تملك دليلاً على ارتكاب هوانغ مخالفة. في المقابل، لا يزال التحقيق مستمراً في احتمال تحويل شركة «ميغاسبيد» السنغافورية رقائق متقدمة إلى الصين، فيما تواصل «إنفيديا» تحقيقها المستقل في التقارير المتعلقة باستهداف هوانغ استخباراتياً.

ونبّه السيناتور الجمهوري توم كوتون، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، إلى أن استعادة هوانغ منصبه لا تزال تترك أمام الكونغرس كثيراً من المسائل التي يتعين التحقيق فيها. وهذا يعيدنا إلى السؤال عما إذا كنا أمام نظام سياسي واقتصادي جديد. فما أظهرته الأيام الأحد عشر هو أن الرئاسة الأميركية مستعدة للتدخل حين تخشى أن يؤدي اضطراب في شركة واحدة إلى تعطيل استثمارات تعوّل عليها البلاد. أما ما لم يُختبر بعد، فهو قدرة تلك الاستثمارات على تحقيق عائد يبرر تكلفتها، وقدرة واشنطن على إبقاء الصين معتمدة على رقائقها، من دون مساعدتها على انتزاع الصدارة في استخدام تلك الرقائق. لقد استعاد هوانغ منصبه بقرار من مجلس الإدارة. لكن منذ أن وضع ترمب ثقله السياسي خلف ذلك القرار، بات على الرئيس أن يجيب أمام الأميركيين عن الرهانين معاً.