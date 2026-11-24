تخلفت الأسهم الصينية عن موجة الصعود القوية التي اجتاحت الأسواق العالمية، الثلاثاء، عقب إعادة تعيين جنسن هوانغ رئيساً تنفيذياً لشركة «إنفيديا» الأميركية، وسط اعتقاد المستثمرين بأن قدرته على أداء دور الوسيط بين الصين والولايات المتحدة في قطاع التكنولوجيا قد تراجعت، مع استمرار القيود الأميركية على تصدير الرقائق المتقدمة.

وفي المقابل، ارتفع اليوان الصيني إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار، مدعوماً بتثبيت البنك المركزي سعراً مرجعياً قوياً للعملة المحلية، واستمرار طلب الشركات عليها، رغم تحليق العملة الأميركية قرب أعلى مستوياتها في 20 شهراً.

وبينما أسهمت عودة هوانغ في تعويض جانب من خسائر الأسهم العالمية الأسبوع الماضي، ظل تأثيرها على الأسواق الصينية محدوداً مقارنة بالمكاسب الكبيرة التي سجلتها بورصات اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

واستقر مؤشرا «سي إس آي 300» للأسهم القيادية و«شنغهاي المركب» قرب مستويات إغلاقهما السابق خلال تعاملات بعد الظهر، ليظلا بالقرب من أدنى مستوياتهما في 16 شهراً، وفق «رويترز».

وجاء ذلك في مقابل ارتفاع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بأكثر من 6 في المائة، وصعود مؤشر «نيكي» الياباني بنحو 4 في المائة.

وواجهت حتى الشركات الصينية المستفيدة من طفرة الذكاء الاصطناعي صعوبات في الاحتفاظ بمكاسبها المبكرة؛ إذ ارتفع مؤشر اتصالات الجيل الخامس بما يصل إلى 7 في المائة، قبل أن يقلص مكاسبه إلى 2 في المائة.

وقفز سهم شركة «تشونغجي إينولايت»، التي تزوّد «إنفيديا» بوحدات الإرسال والاستقبال الضوئية، بما يصل إلى 12 في المائة، قبل أن يتخلى عن جميع مكاسبه تقريباً.

كما ارتفع مؤشر «ستار 50»، الذي يركز على شركات التكنولوجيا، بنسبة 1.6 في المائة فقط، في حين صعد سهم شركة رقائق الذاكرة «سي إكس إم تي» بنسبة واحد في المائة.

وفي هونغ كونغ، تراجع مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 0.8 في المائة، ليبلغ أدنى مستوياته منذ أبريل (نيسان) 2025، في حين تحول مؤشر الذكاء الاصطناعي من مكاسب بلغت 6 في المائة عند الافتتاح إلى خسائر بنسبة 1.3 في المائة.

الرهان على تدخل المستثمرين الحكوميين

قال تسنغ وينكاي، كبير مسؤولي الاستثمار لدى «شنغتشي كابيتال» في هونغ كونغ، إن عودة هوانغ شكلت دفعة إيجابية للأسواق، لكن الأسهم الصينية وأسهم هونغ كونغ تتحرك وفق عواملها الخاصة.

وأضاف أن أداء السوق سيعتمد على مدى قوة تدخل ما يُعرف بـ«الفريق الوطني»، في إشارة إلى المؤسسات الاستثمارية المدعومة من الدولة التي تتدخل لشراء الأسهم وتحقيق الاستقرار في الأسواق.

وكان مؤشر «شنغهاي المركب» قد سجل، الاثنين، أدنى مستوياته منذ يوليو (تموز) 2025، قبل أن يقلص خسائره، وسط إفادات متعاملين بأن مستثمرين حكوميين اشتروا وحدات في صناديق المؤشرات المتداولة الرئيسية لدعم السوق.

وخسرت الأسهم الصينية أكثر من 10 في المائة منذ بداية العام، منهية موجة صعود استمرت عامين، بدأت عقب تعهدات حكومية بتقديم حوافز اقتصادية.

ويهدد هذا التراجع جهود بكين الرامية إلى تجاوز دورات الصعود والهبوط الحادة التي لطالما اتسمت بها أسواقها المالية، والتحول نحو سوق صاعدة تدريجياً تحقق عوائد أكثر استقراراً.

وأعلنت البورصات الصينية الثلاث الرئيسية، الأحد، حزمة إجراءات لدعم السوق، تضمنت تخفيف قواعد التمويل بالهامش.

القيود الأميركية عقبة هيكلية

رأى تسنغ وانبينغ، مدير الصناديق لدى «بكين مونوليث لإدارة الصناديق»، أن عودة هوانغ ستفيد الشركات الصينية المرتبطة بسلاسل توريد «إنفيديا»، لكنها لن تدفع واشنطن إلى تخفيف القيود على تصدير الرقائق إلى الصين.

وقال: «عودة هوانغ جاءت جزئياً نتيجة تراجع (وول ستريت)، ولم تكن مصممة لإنقاذ سوق الأسهم الصينية».

من جانبها، قالت تشارو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار لدى «ساكسو» في سنغافورة، إن عودة هوانغ قد تحيي الآمال في تبني نهج أكثر واقعية تجاه العلاقات التكنولوجية الأميركية الصينية، خصوصاً في ضوء دعمه السابق للوصول إلى السوق الصينية.

لكنها حذرت من أن الجدل السياسي المحيط بإعادة تعيينه قد يؤدي إلى تشديد التدقيق في انكشاف «إنفيديا» على الصين، مؤكدة أن قيود التصدير تظل عقبة هيكلية بغض النظر عن هوية الرئيس التنفيذي للشركة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن الأسبوع الماضي أن بلاده ستفرض عقوبات على الشركات الأميركية التي تبني مراكز بيانات في الخارج، ضمن أحدث التحركات الرامية إلى تقييد وصول الصين إلى الرقائق المتقدمة.

اليوان يصعد رغم قوة الدولار

وفي سوق الصرف، ارتفع اليوان المحلي إلى 6.6611 للدولار، مسجلاً أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع.

وحدد «بنك الشعب» الصيني السعر المرجعي اليومي عند 6.7111 يوان للدولار، وهو أقوى مستوى منذ 20 أبريل 2022. ويُسمح للعملة المحلية بالتحرك ضمن نطاق يبلغ 2 في المائة صعوداً أو هبوطاً حول السعر المرجعي.

وقال متعاملون إن قوة السعر المرجعي تعكس عدم رغبة السلطات في إضعاف العملة، في حين يدعم استمرار تحويل الشركات حيازاتها الدولارية إلى اليوان أداءه.

وارتفع اليوان بنحو 5 في المائة منذ بداية العام، رغم تراجعه بنسبة 0.1 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني).

وتوقع محللو «سيتيك سيكيوريتيز» استمرار المكاسب التدريجية للعملة الصينية خلال 2027، لتتراوح بين 6.4 و6.5 يوان للدولار بنهاية العام.

وفي المقابل، استقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوياته في 20 شهراً، عند 104.25 نقطة، وسط توقعات بمواصلة «الاحتياطي الفيدرالي» رفع أسعار الفائدة.

ويعكس التباين بين أداء الأسهم واليوان اختلاف العوامل المحركة للسوقين؛ ففي حين تستفيد العملة من دعم البنك المركزي وتدفقات النقد الأجنبي للشركات، تظل الأسهم رهينة ضعف الثقة والقيود التكنولوجية الأميركية والمخاوف بشأن آفاق النمو الاقتصادي المحلي.