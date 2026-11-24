وقّعت شركة «إكوينور» النرويجية، يوم الثلاثاء، اتفاقاً يمتد 18 عاماً لتوريد 15.3 تيراواط/ساعة من الغاز الطبيعي سنوياً إلى شركة «في إن جي» الألمانية، في مؤشر إضافي على استمرار الطلب طويل الأجل على الغاز في أكبر اقتصاد أوروبي.

وقالت «إكوينور» إن الاتفاق يُعد الأطول من نوعه لتوريد الغاز النرويجي منذ عام 1986، حين أبرمت النرويج عقداً لتوريد الغاز من حقل «ترول» في بحر الشمال، وفق «رويترز».

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إكوينور»، أندرس أوبيدال، في بيان: «يعكس هذا الاتفاق المهم استمرار الطلب على إمدادات الغاز طويلة الأجل في أوروبا».

وكانت النرويج قد وفّرت 44 في المائة من احتياجات ألمانيا من الغاز خلال عام 2025، بعدما حلت محل روسيا بوصفها أكبر مورّد للغاز إلى البلاد، في أعقاب التراجع الواسع للعلاقات في مجال الطاقة بين أوروبا وموسكو، إثر الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «في إن جي»، أولف هايت مولر، خلال مراسم توقيع الاتفاق في أوسلو: «يمثّل هذا الاتفاق محطة استراتيجية مهمة لشركتنا؛ إذ يعزّز محفظة الإمدادات وينوعها، ويوفر لنا قدراً أكبر من اليقين في التخطيط لتأمين احتياجات عملائنا على المدى الطويل في ألمانيا».

ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم بموجب الاتفاق في الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل، وتستمر حتى نهاية عام 2044، بمعدل يعادل نحو 1.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً. وأوضحت «إكوينور» أن التسليمات ستتم عبر «مركز تداول الطاقة الأوروبي»، وهو منطقة سوق الغاز الألمانية.

وأضافت الشركة أن شروط البيع تستند إلى «أسعار السوق»، فيما اتفق الطرفان على إبقاء التفاصيل التجارية الأخرى سرية.

مستويات تخزين الغاز الأوروبية عند أدنى مستوياتها تاريخياً

وقال هايت مولر إن بدء الإمدادات خلال فصل الشتاء الحالي يحظى بأهمية خاصة، في ظل انخفاض مستويات مخزونات الغاز الأوروبية عن معدلاتها المعتادة.

وحسب بيانات «البنية التحتية للغاز في أوروبا»، بلغت نسبة امتلاء مخزونات الغاز الأوروبية 69 في المائة فقط، وهو أدنى مستوى لهذا الوقت من العام، وأقل بنحو 10 نقاط مئوية من مستواها قبل عام. وفي ألمانيا، لم تتجاوز نسبة امتلاء المخزونات 56.5 في المائة، مقارنة بـ71.2 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال هايت مولر لـ«رويترز»، على هامش مراسم توقيع الاتفاق: «ما دمنا لا نشهد أي انقطاعات إضافية خطيرة في الإمدادات، فستكون الأمور على ما يرام».

وتتخذ شركة «في إن جي»، التي يقع مقرها في مدينة لايبزيغ، من شركة المرافق الألمانية «إي إن بي دبليو» المساهم الأكبر فيها. وقد اشترت الشركة 409 تيراواط/ساعة من الغاز خلال عام 2025، لتصبح واحدة من أكبر مستوردي الغاز في ألمانيا، كما تدير شبكات لأنابيب الغاز ومنشآت للتخزين.

واستوردت ألمانيا 1031 تيراواط/ساعة من الغاز خلال عام 2025، وفقاً لبيانات الوكالة الاتحادية للشبكات.

وفي أغسطس (آب) الماضي، وقّعت «إكوينور» اتفاقاً آخر لتوريد الغاز إلى شركة المرافق الألمانية «يونيبر»، يمتد 15 عاماً، وبكميات سنوية تبلغ 30 تيراواط/ساعة.