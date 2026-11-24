تتجه الشركات الأوروبية المدرجة في الأسواق المالية إلى تحقيق أقوى موسم لإعلان النتائج منذ أربع سنوات، مع توقعات بارتفاع أرباحها خلال الربع الثالث بنسبة 25 في المائة، مدفوعة بالقفزة الكبيرة في أرباح قطاعَي الطاقة والمصارف، فيما يرجح المحللون تسارع وتيرة النمو خلال الربع الرابع.

وقال كبير مديري المحافظ الاستثمارية لدى شركة «إيفلي»، توماس هيلدبرانت، إن العام الحالي يشهد نمواً استثنائياً في الأرباح على مستوى العالم، ولا سيما في أوروبا.

ومع اقتراب موسم إعلان النتائج من نهايته، يتباين تقييم المستثمرين بشأن قدرة هذه الوتيرة على الاستمرار، في وقت تواجه فيه الأسواق اضطرابات جديدة. وتبرز، وفقاً لمقابلات أجرتها «رويترز» مع مديري صناديق واستراتيجيين مصرفيين، خمسة محاور رئيسية ترسم ملامح المشهد.

تقلص الفجوة مع «وول ستريت»

رغم استمرار التوقعات بأن يسجل مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي نمواً في الأرباح دون نظيره الأميركي «ستاندرد آند بورز 500»، فإن الفجوة بينهما باتت أضيق مما كان متوقعاً، عقب سلسلة من المراجعات بالزيادة لتقديرات الأرباح.

وقال رئيس قسم الأسهم عالية القناعة الاستثمارية لدى «فونتوبل»، جان لوي ناكامورا، إن الأسواق ربما قلّلت من وتيرة التعافي الصناعي التي شهدتها أوروبا، مشيراً إلى شركات تصنيع المعدات والمؤسسات العاملة في مجالات شبكات الكهرباء والتحول نحو الطاقة الكهربائية.

لكنه حذر من أن تقلص الفجوة قد يكون مؤقتاً، إذا عاودت أرباح شركات التكنولوجيا الأميركية تسارعها.

وتُظهر بيانات «إل إس إي جي آي بي إي إس» أن نمو أرباح الشركات الأوروبية مرشح لبلوغ 40 في المائة خلال الربع الرابع، متجاوزاً نظيره الأميركي للمرة الأولى منذ عام 2023، قبل أن تعود أوروبا إلى التخلف عن الولايات المتحدة في الفترات اللاحقة.

النمو لا يقتصر على قطاع الطاقة

كان قطاع الطاقة المحرك الأكبر لطفرة الأرباح، إذ قفزت أرباحه بأكثر من 150 في المائة، مع ارتفاع أسعار النفط والغاز بفعل الحرب في إيران.

غير أن هذا الإسهام الاستثنائي يُستبعد أن يتكرر، ما يضع بقية القطاعات أمام اختبار تعويض الزخم الذي وفّره قطاع الطاقة.

وقال هيلدبرانت إن استدامة تعافي أرباح الشركات الأوروبية ستعتمد على قدرة الاستثمارات المرتبطة بالتحول في قطاع الطاقة، ومراكز البيانات، والبنية التحتية، على توليد نمو أوسع نطاقاً.

ويتوقع «دويتشه بنك» نمواً واسع النطاق في الأرباح بنسبة 10 في المائة خلال عام 2027، حتى مع تراجع أرباح قطاع الطاقة.

وخلال الربع الثالث، استحوذ قطاع الطاقة على نحو 63 في المائة من إجمالي نمو أرباح الشركات المدرجة على مؤشر «ستوكس»، فيما أسهم قطاعا المصارف والتكنولوجيا معاً بنسبة 27 في المائة. كما دعّمت قطاعات الرعاية الصحية والصناعة نمو الأرباح.

المصارف محرك رئيسي للنمو

كانت المصارف من أبرز المساهمين في نمو الأرباح، إذ تشير تقديرات «إل إس إي جي» إلى ارتفاع أرباح القطاع المالي بنسبة 30 في المائة.

لكن المستثمرين يرون أن الأرقام الإجمالية القوية تخفي تفاوتاً ملحوظاً في أداء المؤسسات المصرفية.

وقال كبير مديري المحافظ الاستثمارية لدى «ليمانيك»، أندريا سكوري، إن شركته لا تزال تتبنى نهجاً انتقائياً للغاية في الاستثمار بالأسهم المصرفية، مشيراً إلى أن العديد من المصارف استفادت بالفعل من إعادة تقييم أسهمها وارتفاع أسعارها، مع تعزيز أسعار الفائدة المرتفعة لمستويات ربحيتها.

وقد يشكّل تسطح منحنى العائد ضغطاً على ربحية المصارف، من خلال تقليص هوامش الفائدة على الإقراض.

من جانبه، أشار ناكامورا إلى أن ضعف إنفاق الأسر والاستثمار العقاري لا يوفران مجالاً يُذكر لنمو الإقراض، ما يجعل تمويل الإنفاق الرأسمالي للشركات أحد المحركات القليلة المتاحة أمام المصارف.

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، تحولت مراجعات تقديرات أرباح القطاع المصرفي إلى النطاق السلبي.

هوامش الأرباح عند مستويات قياسية

بلغت هوامش أرباح الشركات الأوروبية الكبرى مستوى قياسياً عند 13.5 في المائة، وفقاً لبيانات «دويتشه بنك».

وقال استراتيجي الأسهم لدى «غولدمان ساكس»، غيوم جيسون، إن هذا التوسع يعكس قدرة الشركات على تمرير زيادات الأسعار والانضباط في ضبط التكاليف، أكثر مما يعكس تحسناً في الإنتاجية، مشيراً إلى أن نحو 2 في المائة فقط من الشركات الأوروبية حددت حتى الآن حجم الزيادة في أرباحها المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأظهرت الشركات أيضاً قدرة على تحمل ارتفاع تكاليف الطاقة تفوق ما كان يخشاه كثيرون.

لكن جيسون حذر من أن الأثر السلبي لارتفاع تكاليف الطاقة قد يظهر مع تأخر زمني، مشيراً إلى أن هوامش الأرباح قد تنكمش بصورة ملموسة إذا لم تتراجع أسعار السلع الأولية بعد فصل الشتاء.

وأضاف أن السؤال المطروح يتمثّل في مدى قدرة هذه الهوامش على مواصلة الارتفاع انطلاقاً من مستويات تقترب بالفعل من أرقامها القياسية، معرباً عن شكوكه في إمكانية تحقيق مزيد من الارتفاع على المدى القصير.

وتشير تقديرات «إل إس إي جي» إلى أن الفجوة بين نمو الأرباح ونمو الإيرادات ستبلغ ذروتها في أواخر عام 2026، قبل أن تبدأ التقلّص خلال عام 2027.

ما القطاعات الأكثر عرضة للخسائر؟

لم تدفع قوة نتائج الشركات الأوروبية المستثمرين إلى الإقبال على جميع قطاعات السوق.

وقال رئيس قطاعَي الشؤون المالية والخزانة لدى «بانكا إيفيغيست»، كارلو فرانشيني، إن أوروبا تستحق زيادة الوزن النسبي في المحافظ الاستثمارية، نظراً إلى ما لا يزال يتوافر فيها من فرص للنمو. لكنه حذر من أن استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة قد يقوض القدرة التنافسية لقطاعات مثل الكيماويات والسيارات، فضلاً عن تأجيج التضخم وزيادة أسعار الفائدة.

كما أشار إلى أنه يفضّل تجنب الاستثمار في قطاع السلع الفاخرة، الذي يواجه بالفعل ضعف الطلب الصيني وتراجعاً في إنفاق المستهلكين.

وكتب محللو «باركليز» أن قطاع السلع الاستهلاكية الأوسع نطاقاً لا يزال يشهد مراجعات بالخفض لصافي تقديرات الأرباح.