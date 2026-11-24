رفعت سنغافورة، يوم الثلاثاء، توقعاتها لنمو اقتصادها خلال عام 2026 إلى نحو 6 في المائة، بعدما سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 6.1 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث، مدفوعاً بانتعاش قطاعَي تجارة الجملة والصناعات التحويلية بفعل طفرة الذكاء الاصطناعي، وفقاً لبيانات حكومية.

وقالت وزارة التجارة والصناعة، في بيان، إن الإنتاج والصادرات المرتبطَين بالذكاء الاصطناعي واصلا تسارع وتيرتهما منذ أغسطس (آب)، مدفوعين بالتوسع في إنشاء مراكز البيانات بوتيرة تجاوزت التوقعات، وفق «رويترز».

وأوضحت الوزارة أن مراجعة توقعات النمو جاءت في ضوء الأداء الاقتصادي المسجل خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام.

وقال الخبير الاقتصادي لدى «مايبنك»، تشوا هاك بن، إن الاقتصاد السنغافوري يواصل العمل بوتيرة قوية، مشيراً إلى أن رفع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 6 في المائة خلال عام 2026 يعود إلى حد كبير إلى مراجعة فنية تعكس الأداء القوي للاقتصاد خلال الأرباع الثلاثة الأولى.

وجاء نمو الاقتصاد خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) أعلى من التقديرات الأولية الرسمية البالغة 5.4 في المائة، وكذلك من توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز»، التي بلغت 5.6 في المائة.

وعلى أساس فصلي، وبعد التعديل وفقاً للعوامل الموسمية، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5 في المائة خلال الربع الثالث، مقارنة بتقديرات أولية أشارت إلى نمو بنسبة 1.1 في المائة.

وفي المقابل، توقعت وزارة التجارة والصناعة أن يتراوح نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2027 بين 2.5 و4.5 في المائة.

وقال الأمين الدائم لوزارة التجارة والصناعة، بيه سوان جين، إن سنغافورة تتوقع استمرار الزخم القوي للاستثمارات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي خلال الفترة المتبقية من عام 2026، مع تباطؤ وتيرة نمو الاستثمارات الجديدة مقارنة بالمستويات المرتفعة التي سجلتها خلال العام الحالي.

وأضاف أن الوزارة تتوقع أيضاً تباطؤ النمو الاقتصادي لدى معظم الشركاء التجاريين الرئيسيين لسنغافورة، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين، خلال عام 2027.

من جانبه، أشار تشوا إلى أن التحديات الرئيسية أمام الاقتصاد تتمثل في التعافي غير المتوازن بين القطاعات، مع استمرار ضعف أداء تجارة التجزئة وخدمات الأغذية والمشروبات، إلى جانب تباطؤ نمو الوظائف في قطاعات الخدمات الحديثة.

وفي بيان منفصل، رفعت هيئة «إنتربرايز سنغافورة» الحكومية توقعاتها لنمو الصادرات المحلية غير النفطية خلال عام 2026 إلى ما بين 30 و32 في المائة، مقارنة بتوقعات سابقة تراوحت بين 14 و16 في المائة.

وكانت سنغافورة قد رفعت في أغسطس (آب) الماضي توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال العام الحالي إلى نطاق يتراوح بين 4.5 و5.5 في المائة، مقارنة بتقديرات سابقة تراوحت بين 2 و4 في المائة.

وعلى صعيد الأسعار، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني تكاليف السكن الخاص والنقل البري الخاص، بنسبة 1.5 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) على أساس سنوي.

وكان البنك المركزي السنغافوري قد أبقى، خلال الشهر الماضي، سياسته النقدية دون تغيير، في خطوة فاجأت المحللين، وسط توقعات بتراجع طفيف في مخاطر التضخم مع انحسار زخم طفرة الذكاء الاصطناعي وتخفيف قيود الإمدادات.

وقالت الخبيرة الاقتصادية لدى بنك «أو سي بي سي»، سيلينا لينغ، إن البنك المركزي يُرجح أن يُبقي سياسته النقدية دون تغيير في مراجعته المقبلة خلال يناير (كانون الثاني)، في ضوء استقرار التضخم الأساسي عند مستوى 1.5 في المائة، وتوقعات بارتفاعه مجدداً خلال الربع الأول من عام 2027، قبل أن يبدأ التراجع تدريجياً بدءاً من منتصف العام.

تأثير القيود الأميركية على صادرات الرقائق «قابل للإدارة»

وفي سياق متصل، قال مسؤول تجاري سنغافوري إن التأثير الأولي للقيود الأميركية الجديدة على صادرات الرقائق الإلكترونية المتقدمة إلى سنغافورة يبدو قابلاً للإدارة، رغم التداعيات المحتملة لهذه الإجراءات على سلاسل إمداد التكنولوجيا ومراكز البيانات في جنوب شرقي آسيا.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الأسبوع الماضي قواعد جديدة تقيد شحنات الرقائق المتقدمة إلى عدد من الاقتصادات الرئيسية في المنطقة، بينها ماليزيا وسنغافورة وتايلاند، بعدما استخدمت بعض الشركات الصينية هذه الدول للوصول إلى قدرات حوسبة تُوظّف في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

كما فرضت واشنطن متطلبات جديدة على مراكز البيانات الموجودة خارج الصين، التي توفّر «أحجاماً كبيرة» من قدرات الحوسبة لشركات مقرها الصين، في خطوة قد تؤثر على شركات مراكز البيانات وسلاسل توريد الرقائق في جنوب شرقي آسيا.

وقال بيه إن التقييم الأولي لسنغافورة يشير إلى أن تأثير القواعد الجديدة المتعلقة بالوصول عن بُعد إلى الرقائق سيكون قابلاً للإدارة.

وأوضح أن سنغافورة فرضت وقفاً مؤقتاً على الاستثمارات الجديدة في مراكز البيانات منذ عدة سنوات، ولا تسمح باستئناف هذه الاستثمارات إلا من خلال مناقصات، مضيفاً أن أحجام المشروعات التي توافق عليها الحكومة تظل محدودة نسبياً مقارنة بالاستثمارات الجديدة في مراكز البيانات بمناطق أخرى من العالم.

وأشار إلى أن طبيعة الشركات المشغلة لمراكز البيانات في سنغافورة تحدّ أيضاً من التأثير المحتمل، موضحاً أن الغالبية العظمى منها لا تقدم خدمات الوصول عن بُعد إلى قدرات الحوسبة.