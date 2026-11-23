ارتفع الجنيه الإسترليني قليلاً أمام الدولار الأميركي الاثنين، لكنه قلّص بعض مكاسبه المبكرة مع استقرار العملة الأميركية، في وقت يقيّم فيه المستثمرون مؤشرات جديدة بشأن آفاق الاقتصاد.

وأظهر مسح أن نمو نشاط القطاع الخاص البريطاني تباطأ بشكل طفيف خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ عوّض تراجع الطلب الخارجي على الخدمات وضعف الطلب في سوق العقارات إلى حد كبير التوسع في البنية التحتية اللازمة لتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي، وفق «رويترز».

وسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» المركب لمديري المشتريات تراجعاً طفيفاً في نوفمبر مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول)، الذي شهد بلوغه أعلى مستوى في ثمانية أشهر. وجاءت القراءة أقل بقليل من متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته الوكالة، لكنها بقيت ضمن النطاق الذي يتحرك فيه المؤشر منذ يوليو (تموز).

وقال آشلي ويب، كبير الاقتصاديين المعنيين بالمملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، إن تراجع المؤشر المركب لنشاط الأعمال في نوفمبر يشير إلى أن الصمود الذي أظهره الاقتصاد مؤخراً بدأ يفقد زخمه خلال الربع الرابع. لكنه أضاف أن استمرار ضغوط الأسعار عند مستويات مرتفعة من المرجح ألا يحول دون رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي في ديسمبر (كانون الأول).

وسجل الجنيه الإسترليني في أحدث التداولات ارتفاعاً بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.3096 دولار، بعدما صعد في وقت سابق من الجلسة إلى 1.3144 دولار. وكان الجنيه قد تراجع أمام الدولار لثلاثة أسابيع متتالية، وخسر أكثر من 2 في المائة منذ بداية نوفمبر.

وكان بنك إنجلترا قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، في أول زيادة يقرّها منذ بداية العام. وجاء ذلك بعدما سارعت بنوك مركزية رئيسية أخرى إلى رفع الفائدة في وقت مبكر، في محاولة لاحتواء التضخم الناجم عن الحرب في إيران وصدمة أسعار الطاقة، في حين ظل صناع السياسة النقدية في بنك إنجلترا يميلون منذ فترة طويلة إلى اتباع نهج التريث وترقب التطورات.

وأظهرت تسعيرات أسواق المال أن المستثمرين يرجّحون بنسبة تقارب 83 في المائة تنفيذ زيادة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس في منتصف ديسمبر، كما يتوقعون ما لا يقل عن ثلاث زيادات مماثلة بحلول يوليو 2027.

غير أن بعض المحللين والاقتصاديين يرون أن توقعات الأسواق بشأن مسار الفائدة مبالغ فيها. وقال ويب إن «كابيتال إيكونوميكس» لا تتوقع سوى زيادة إضافية واحدة من جانب بنك إنجلترا، مرجّحة أن تتم في ديسمبر.

وفي مقابل اليورو، ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 في المائة إلى 83.7 بنس لليورو، بعدما أظهرت بيانات مؤشرات مديري المشتريات أن زخم النمو في منطقة اليورو حافظ على استقراره خلال نوفمبر، رغم التباين في الأداء بين دول المنطقة، وتراجع ثقة الشركات حيال الآفاق الاقتصادية للفترة المقبلة.