تراجعت أسعار النحاس إلى ما دون مستوى 12 ألف دولار للطن، للمرة الأولى منذ مارس (آذار) الماضي، خلال تعاملات يوم الاثنين، قبل أن تعاود التعافي جزئياً، في ظل تصاعد قلق المستثمرين حيال آفاق قطاع الذكاء الاصطناعي واحتمالات مواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة، رغم استمرار شُح المعروض الفعلي من المعدن.

وارتفع سعر العقود القياسية للنحاس، تسليم ثلاثة أشهر، في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.66 في المائة إلى 12.240.50 دولار للطن، بحلول الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش، بعدما هبط، في وقت سابق من الجلسة، إلى 11948 دولاراً.

في المقابل، تراجع عقد النحاس الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 0.82 في المائة إلى 95.250 يوان (14.265.39 دولار) للطن، وفق «رويترز».

يأتي هذا التراجع في سياق موجة بيع حادة بدأت الأسبوع الماضي، بعدما تصاعدت شكوك المستثمرين بشأن قدرة الاستثمارات الضخمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي على تحقيق عوائد سريعة تبرر حجم الإنفاق عليها.

ويكتسب هذا التطور أهمية خاصة بالنسبة إلى النحاس، الذي يُعد من المعادن الأساسية المستخدمة في إنشاء مراكز البيانات والبنية التحتية اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتعززت الضغوط على الأسواق بفعل الأداء السلبي لأسهم التكنولوجيا، إذ تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 10 في المائة، خلال الأسبوع الماضي، مسجلاً أكبر خسارة أسبوعية له منذ مارس 2020، في انعكاس لتراجع شهية المستثمرين تجاه الأصول المرتبطة بقطاع التكنولوجيا.

إلى جانب ذلك، ازدادت رهانات الأسواق على احتمال رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مع توقعات بمواصلة التشديد النقدي خلال العام المقبل. وأبقى ذلك الدولارَ الأميركي قرب أعلى مستوياته في 19 شهراً، ما يزيد تكلفة المعادن المقوَّمة بالدولار بالنسبة إلى المشترين الذين يستخدمون عملات أخرى، ويضغط بدوره على الطلب العالمي.

شح المعروض يحدّ من خسائر النحاس

على الرغم من الضغوط المالية والاستثمارية، فلا تزال مؤشرات نقص المعروض الفعلي من النحاس واضحة، ولا سيما في السوق الصينية، ما يوفر دعماً أساسياً للأسعار ويحدّ من هوة التراجع.

ففي بورصة لندن للمعادن، تحولت الفجوة السعرية بين النحاس الفوري والعقود الآجلة لثلاثة أشهر إلى حالة «كونتانغو»، حيث أصبح سعر التسليم الفوري أقل من سعر العقود الآجلة، وهو ما يعكس تراجعاً نسبياً في ضغوط الإمدادات الفورية.

في المقابل، لا تزال العقود المتداولة في بورصة شنغهاي تسجل حالة «باكوارديشن» حادة، حيث تتجاوز أسعار التسليم الفوري أسعار العقود المستقبلية؛ في إشارة إلى استمرار قوة الطلب على الإمدادات المتاحة حالياً.

كما تعكس العلاوات السعرية في الصين استمرار محدودية المعروض، فقد واصلت علاوة يانغشان، التي تُستخدم مؤشراً لمدى إقبال المشترين الصينيين على استيراد النحاس، تسجيل مستويات قياسية. كذلك حافظت العلاوة السعرية المحلية على مستويات مرتفعة، إذ بلغت 5800 يوان للطن يوم الجمعة، مقارنة بمستواها القياسي البالغ 7250 يواناً يوم الخميس.

وفي المقابل، سجلت المخزونات في المستودعات الخاضعة لمراقبة بورصة شنغهاي أول زيادة في الإمدادات منذ أكثر من شهر، إلا أن هذه الزيادة لم تكن كافية لتهدئة العلاوات السعرية أو إزالة مؤشرات شح المعروض بالسوق.

وعلى صعيد المعادن الأخرى، ارتفعت أسعار الألمنيوم في بورصة لندن بنسبة 0.65 في المائة، والنيكل بنسبة 0.78 في المائة، والقصدير بنسبة 1.07 في المائة، في حين تراجع الزنك بنسبة 0.04 في المائة، والرصاص بنسبة 0.05 في المائة.

أما في بورصة شنغهاي فارتفع الألمنيوم بنسبة 1.69 في المائة، مقابل تراجع الزنك بنسبة 0.97 في المائة، والرصاص بنسبة 0.38 في المائة، والنيكل بنسبة 0.23 في المائة، والقصدير بنسبة 0.20 في المائة.