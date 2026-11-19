فاز تحالف أميركي، الخميس، بعقد مشروع للتنقيب عن المعادن الاستراتيجية في منطقة «مريما هيل» في كينيا، بعد منافسة مع شركات صينية وأسترالية.

ويضم المشروع المقترح منجماً ومجمعاً لمعالجة المعادن في مقاطعة كوالي، على الساحل الكيني، ويُنظر إليه باعتباره مصدراً محتملاً ضخماً لمعدن النيوبيوم، المستخدم في صناعات الطيران والطاقة والإلكترونيات، إلى جانب العناصر الأرضية النادرة، وفق «رويترز».

وجعل الرئيس الأميركي دونالد ترمب من تأمين إمدادات المعادن الاستراتيجية أحد المحاور الرئيسية لسياسة واشنطن في أفريقيا، مع بروز كينيا بوصفها إحدى الدول ذات الأولوية. وشارك مسؤولون أميركيون خلال الأشهر الأخيرة في محادثات رفيعة المستوى بشأن التعدين في الدولة الواقعة شرق أفريقيا.

لكن المشروع أثار مخاوف بشأن تأثيره على منطقة «مريما هيل»، وهي غابة خضراء تمتد على مساحة 390 فداناً، وتضم مزارات مقدسة لأفراد مجتمع الديغو المحلي.

وأعلنت وزارة التعدين الكينية، في بيان، فوز تحالف «فرونتير مينيرالز» بالعقد، ووصفت منح المشروع بأنه «بوابة لشراكة محلية مجدية والالتزام الصارم بالمتطلبات التنظيمية».

وكانت القضية قد أثارت جدلاً في وقت سابق من العام الحالي، بعدما أعلن الرئيس الكيني ويليام روتو أن اتفاقاً للتعدين مع الولايات المتحدة بات قريباً من الاكتمال، ما دفع منظمة كينية معنية بالمناصرة القانونية إلى مقاضاة الحكومة، احتجاجاً على ما وصفته بغياب الشفافية وعدم التشاور مع الجمهور.

وقالت شركة «ريير إكس» الأسترالية، التي كانت من بين الشركات المتنافسة على العقد، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنها ستطعن في القرار، مشيرة إلى وجود مخالفات في عملية تقديم العطاءات.

مخاوف محلية

لطالما كانت «مريما هيل» محور نزاعات بشأن ثرواتها المعدنية غير المستغلة. وتشير تقارير إلى أن المنطقة تضم رواسب تتجاوز قيمتها 60 مليار دولار، لكن خبراء شاركوا في عملية المناقصة أكدوا أن هذه التقديرات لم تتأكد بعد، مشيرين إلى التكاليف الباهظة لاستخراج المعادن ومعالجتها.

واعتمد السكان طويلاً على الغابة في الزراعة وتأمين سبل عيشهم، رغم أن أكثر من نصف السكان يعيشون حالياً في فقر مدقع، وفقاً لبيانات حكومية.

وأثار الاهتمام بالموقع قلق كثير من السكان المحليين، الذين يخشون تهجيرهم أو حرمانهم من نصيبهم في العائدات المحتملة لعمليات التعدين مستقبلاً.

وكان المسؤول الأميركي مارك ديلارد قد زار المنطقة في منتصف عام 2025، عندما كان يشغل منصب القائم بالأعمال في السفارة الأميركية لدى كينيا.

وبعد بضعة أشهر، مُنع مواطنون صينيون من دخول المنطقة، وفقاً لما أفاد به سكان محليون تحدثوا إلى «وكالة الصحافة الفرنسية»، خلال زيارة أجرتها في أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

خلافات سابقة

ألغت كينيا في عام 2013 رخصة تعدين مُنحت لشركة «كورتك ماينينغ كينيا»، مستندة إلى مخالفات بيئية وتجاوزات في إجراءات الترخيص.

وادعت الشركة أمام المحكمة أن إلغاء الرخصة جاء بعدما رفضت دفع رشوة لوزير التعدين آنذاك نجيب بالالا، وهو ما نفاه الأخير.

وقُتل رئيس الشركة، جاكوب جوما، بالرصاص داخل سيارته في مايو (أيار) 2016، في اليوم الذي قدم فيه مستندات قانونية رسمية بشأن مزاعم الرشوة. وخسرت الشركة لاحقاً عدداً من الدعاوى القضائية التي رفعتها للمطالبة بالتعويض.

وفي عام 2019، فرضت كينيا حظراً مؤقتاً على إصدار رخص تعدين جديدة، على خلفية مخاوف من الفساد والتدهور البيئي.

لكن البلاد ترى اليوم فرصة كبيرة في ظل التنافس بين الصين والولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى للسيطرة على المعادن الاستراتيجية اللازمة لتشغيل الجيل المقبل من الصناعات وتقنيات الحوسبة.

وبدأت كينيا إصدار رخص تعدين جديدة العام الماضي، متعهدة بإجراء «إصلاحات جريئة»، وقدمت إعفاءات ضريبية وتحسينات على مستوى الشفافية بهدف جذب المستثمرين وتعزيز مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد من 0.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي حالياً إلى 10 في المائة بحلول عام 2030.