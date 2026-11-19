ارتفعت أسعار النحاس في بورصة لندن للمعادن بشكل طفيف، الخميس، بعدما سجَّلت أدنى مستوى لها في 7 أشهر خلال الجلسة السابقة، في حين واصلت الأسعار في بورصة شنغهاي تراجعها.

وارتفع سعر النحاس القياسي لأجل 3 أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.8 في المائة إلى 12562.50 دولار للطن، بحلول الساعة 06:05 بتوقيت غرينتش، بعدما سجَّل في الجلسة السابقة أدنى مستوياته منذ 7 أبريل (نيسان)، وفق «رويترز».

وكان النحاس، المُستخدَم في قطاعي الطاقة والبناء، قد تكبَّد الأربعاء أكبر خسارة يومية من حيث النسبة المئوية منذ أبريل 2025، عندما كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعلن فرض رسوم جمركية عالمية.

في المقابل، تراجع عقد النحاس الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 4.7 في المائة إلى 95130 يواناً (14270.71 دولار) للطن.

وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى شركة «كيه سي إم تريد»، إن الارتفاع الحالي في أسعار النحاس في بورصة لندن يبدو أقرب إلى حركة تصحيحية عقب التراجع، وليس تحولاً حاسماً في اتجاه السوق.

وأوضح أن الانخفاض الحاد في الأسعار جاء مدفوعاً بارتفاع الدولار الأميركي وازدياد الشكوك بشأن وتيرة التَّوسُّع في بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، التي يُعدُّ النحاس أحد المدخلات الأساسية في بنيتها التحتية.

وأضاف أن العوامل الرئيسية التي ينبغي مراقبتها تتمثل في مسار الدولار، وأي مؤشرات إضافية بشأن الإنفاق الرأسمالي المرتبط بالذكاء الاصطناعي، فضلاً عن مؤشرات الطلب في الصين.

وحام الدولار قرب أعلى مستوى له في 19 شهراً، بعدما أشار محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي وتصريحات متشددة لمسؤولين فيه إلى احتمال إجراء مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة الأميركية.

ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة المعادن المقومة به بالنسبة إلى حائزي العملات الأخرى، في حين يمكن لارتفاع أسعار الفائدة أن يضغط على السلع المرتبطة بالنمو الاقتصادي، مثل النحاس، من خلال إبطاء النشاط الاقتصادي.

وفي أسواق الأسهم، تراجعت الأسهم الآسيوية مع استمرار هشاشة معنويات المستثمرين، قبيل الطرح المرتقب لأسهم شركة «أنثروبيك»، المطورة لروبوت الدردشة «كلود»، بعدما سجَّلت الشركة أكبر اكتتاب عام أولي على الإطلاق.

تباين أسعار المعادن الأخرى

وفي أسواق المعادن الأخرى، ارتفع الألمنيوم في بورصة لندن بنسبة 1 في المائة، بعدما سجَّل أدنى مستوى له في نحو عام يوم الثلاثاء، في حين تراجع في بورصة شنغهاي بنسبة 1.5 في المائة.

وقال محللون في بنك «إيه إن زد» إن أسعار الألمنيوم تراجعت بفعل تحسُّن الإمدادات وضعف الطلب، مشيرين إلى أن الخسائر في الإنتاج بالشرق الأوسط جرى تعويض جزء منها بفضل قوة الإنتاج في الصين وزيادة الإمدادات من إندونيسيا. وأضافوا أن الصادرات الصينية القوية تعوِّض تراجع الشحنات المقبلة من الشرق الأوسط.

ومن بين المعادن الأخرى المتداولة في بورصة لندن، ارتفع الزنك بنسبة 1.3 في المائة، بينما تراجع الرصاص بنسبة 0.1 في المائة، والنيكل بنسبة 0.4 في المائة، والقصدير بنسبة 1.8 في المائة.

وفي بورصة شنغهاي، انخفض الزنك بنسبة 3 في المائة، والرصاص بنسبة 0.7 في المائة، والنيكل بنسبة 3.4 في المائة، والقصدير بنسبة 4.2 في المائة.