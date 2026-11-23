ذكرت صحيفة أميركية أن أليس هوانغ، الصينية التي تدور حولها الفضيحة التي هزت شركة إنفيديا، ظلت على اتصال بمسؤول من أعلى أجهزة المخابرات الصينية لمدة تزيد على عام خلال علاقتها الغرامية مع الرئيس التنفيذي السابق للشركة جنسن هوانغ.

وأشار التقرير الصادر أمس الأحد من صحيفة «نيويورك تايمز» نقلاً عن مصادر مطلعة على تقارير مخابرات حول تلك الصلة، إلى أن أليس هوانغ كانت على اتصال بمسؤول من وزارة أمن الدولة الصينية منذ ربيع عام 2025 وحتى خريف هذا العام.

وأحجم متحدث باسم جنسن هوانغ عن التعليق. ولم يرد متحدثون باسم «إنفيديا» والسفارة الصينية في واشنطن بعد على طلبات للتعليق. ولم يتسنَّ لـ«رويترز» الوصول إلى أليس هوانغ للتعليق، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقادت أليس هوانغ سابقاً شركة «ميغاسبيد إنترناشيونال» في سنغافورة، وهي عميل مهم لـ«إنفيديا» إذ كانت مسؤولة في وقت ما عن مبيعات لرقائق «إنفيديا» تُقدر بمليارات الدولارات.

وتحقق السلطات الأميركية في شركة «ميغاسبيد» منذ عام 2024 بسبب مخاوف من تهريبها لرقائق «إنفيديا» المتطورة للذكاء الاصطناعي إلى الصين.

ونشرت الصحيفة تقريرها في وقت شكك فيه مسؤولون أميركيون في التكهنات الأولية التي أشارت إلى أن أليس هوانغ جاسوسة، كما ذكرت الصحيفة الشهر الماضي.

وأثار ذلك التقرير المنشور يوم 29 أكتوبر (تشرين الأول) فضيحة أدَّت إلى استقالة جنسن هوانج بعد أسبوعين، وإلى انخفاض حاد في سعر سهم «إنفيديا».

وذكر مسؤولو إدارة دونالد ترمب مراراً أنهم لم يتوصلوا إلى استنتاج مفاده أن أليس هوانغ تجسست لصالح الصين.

وقال وزير العدل الأميركي تود بلانش هذا الشهر إن الوزارة لم تتوصل بعد إلى استنتاج بشأن ما إذا كانت أليس جاسوسة أم لا.

وكرر مدير المخابرات الوطنية الأميركية جاي كلايتون هذا الحديث أمس الأحد.

وقال لبرنامج «حالة الاتحاد» على شبكة «سي إن إن»: «وزير العدل بلانش أكد أن هذه المسألة قيد التحقيق، سواء فيما يتعلق بالسيدة هوانغ أو بشركتها، بشأن أمور مختلفة. وسأترك هذا التحقيق يأخذ مجراه».