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العالم

لماذا تحظر بعض الدول تطبيق «تلغرام»؟

شعار تطبيق «تلغرام» على شاشة هاتف محمول (رويترز)
شعار تطبيق «تلغرام» على شاشة هاتف محمول (رويترز)
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لماذا تحظر بعض الدول تطبيق «تلغرام»؟

شعار تطبيق «تلغرام» على شاشة هاتف محمول (رويترز)
شعار تطبيق «تلغرام» على شاشة هاتف محمول (رويترز)

أعلنت السلطات العراقية، اليوم (الاثنين)، حجب تطبيق «تلغرام» لإلزام الشركة المشغّلة بمراجعة المحتوى العراقي المنشور عبره. وفي وقت سابق من اليوم نفسه، أعلنت السلطات الأردنية، في بيان منفصل، حجب التطبيق في أنحاء المملكة للحدّ من محاولات نشر التطرف.

ويتيح «تلغرام» تبادل الرسائل الخاصة ونشر الأخبار والمقاطع عبر قنوات عامة. ويحظى التطبيق بانتشار واسع في العراق، حيث تستخدمه مؤسسات حكومية ووسائل إعلام وفصائل مسلّحة موالية لإيران.

وقالت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية إن الحجب جاء بتوجيه من رئيس الوزراء علي الزيدي بسبب ما وصفته بعدم التزام الشركة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية. وأمهلت الهيئة الشركة 30 يوماً لمراجعة المحتوى واتخاذ تدابير للحدّ من نشر خطاب التطرف والتحريض على العنف والكراهية.

وتزامن القرار مع تصاعد التوتر بين الحكومة و«كتائب حزب الله» المدعومة من إيران، التي تدير قنوات نشطة على التطبيق. وكان العراق قد حجب «تلغرام» لنحو أسبوع في أغسطس (آب) 2023 قبل أن يرفع الحجب.

وفي الأردن، قالت مديرية الأمن العام إن الحجب يأتي في إطار جهود حماية الأمن الوطني والحدّ من محاولات نشر التطرف. وجاء القرار بعد هجوم على كنيسة في أكتوبر (تشرين الأول) أودى بحياة تسعة أشخاص، وفق «رويترز»، التي أشارت إلى أن تنظيم «داعش» استخدم التطبيق على مدى سنوات لنشر بياناته.

عناصر من الشرطة العسكرية الأردنية يقفون خارج محكمة أمن الدولة في العاصمة الأردنية عمّان يوم 15 نوفمبر 2026 (رويترز)

وتتفاوت القيود التي فرضتها دول على «تلغرام» بين حجب التطبيق وتعطيل بعض خصائصه ومنع استخدامه على أجهزة العمل. فما الأسباب التي أعلنتها السلطات في كل حالة؟ وما دور القنوات العامة في انتشار المحتوى الذي تستهدفه هذه الإجراءات؟

من احتجاجات إيران إلى قيود روسيا

أمر القضاء الإيراني بحجب «تلغرام» في أبريل (نيسان) 2018، مستنداً إلى اعتبارات الأمن القومي. وكانت السلطات تدرس الحظر منذ موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية وامتدت إلى عشرات المدن، قبل أن تتحوّل إلى مظاهرات ضد القيادتين الدينية والأمنية. وكان التطبيق يُستخدم لتداول أخبار الاحتجاجات ونشر الدعوات إلى التظاهر.

وفي الصين، طال الحجب الوصول إلى الخدمة نفسها، ثم أزالت شركة «أبل» الأميركية للتكنولوجيا التطبيق من متجرها الصيني في أبريل 2024 ضمن مجموعة من تطبيقات المراسلة الأجنبية. وقالت الشركة إن السلطات طلبت الإزالة لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وجاءت الخطوة في ظل منظومة رقابة تقيّد الوصول إلى عدد من المنصات الأجنبية.

أما روسيا فبدأت بتقييد المكالمات الصوتية والمرئية عبر «تلغرام» في أغسطس (آب) 2025، وشدّدت القيود في فبراير (شباط) 2026. وقالت هيئة تنظيم الاتصالات إن التطبيق خالف القانون الروسي ولم يتخذ تدابير كافية لمكافحة الاحتيال واستخدامه لأغراض إجرامية وإرهابية. وبحلول أبريل، أصبح استخدامه بالغ الصعوبة في البلاد. وقال مؤسسه بافل دوروف إن المنصة ستواصل حماية حرية التعبير وخصوصية المستخدمين.

صورة توضيحية لشعار تطبيق «تلغرام» على شاشة هاتف أمام علامة منع تتوسطها أيقونة التطبيق على خلفية العلم الروسي يوم 12 فبراير 2026 (رويترز)

أوكرانيا تحظر استخدام التطبيق على أجهزة العمل

وخلال الحرب الروسية على أوكرانيا، حظر مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني في سبتمبر (أيلول) 2024 استخدام «تلغرام» على الأجهزة الرسمية للمسؤولين الحكوميين والعسكريين والعاملين في منشآت حيوية، فيما ظل التطبيق متاحاً على الهواتف الشخصية. وقال المجلس إن رئيس الاستخبارات العسكرية قدّم أدلة على قدرة أجهزة الاستخبارات الروسية على الوصول إلى رسائل المستخدمين وبياناتهم. وردّت الشركة بأنها لم تسلّم روسيا محتوى أي رسائل، وعزت حالات التسريب التي أشارت إليها إلى اختراق أجهزة المستخدمين أو مصادرتها.

كيف تصل قنوات «تلغرام» إلى جمهور واسع؟

يتيح «تلغرام» للمستخدمين تبادل الرسائل الخاصة، كما يتيح لأصحاب القنوات العامة نشر الأخبار والمقاطع لجمهور واسع. ويمكن لأي مستخدم العثور على هذه القنوات والاطلاع على منشوراتها ومشاركتها، حتى لو لم يشترك فيها. أما الرسائل العادية ورسائل المجموعات، فتحفظها الشركة بصيغة مشفّرة على أنظمتها، مما يتيح للمستخدم الاطلاع عليها من هاتفه أو جهاز الكمبيوتر. وعند تفعيل خيار «المحادثة السرية» بين شخصين، لا يمكن قراءة الرسائل إلا على الجهازين اللذين بدأت عليهما المحادثة.

وفي دراسة عن التطرف على الإنترنت في المملكة المتحدة، رصد «معهد الحوار الاستراتيجي»، وهو منظمة بحثية مستقلة تدرس التطرف وخطاب الكراهية، 11 قناة على «تلغرام» صنّفها داعمة للإرهاب. وشملت الأنشطة التي استند إليها الباحثون في تصنيفها: التجنيد أو تأييد جماعات محظورة. وأظهرت الدراسة، التي أُعدّت بتكليف من هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية «أوفكوم»، أن بعض أكبر القنوات المرتبطة باليمين المتطرف تجاوز عدد المشتركين في كلّ منها 150 ألفاً. وتوضح الدراسة كيف يتيح تصميم القنوات لجهة واحدة الوصول إلى جمهور واسع، وهي الخاصية نفسها التي تستخدمها مؤسسات إعلامية وسلطات محلية، كما في أوكرانيا، لنشر الأخبار والتنبيهات خلال الحرب.

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العالم

لماذا تحظر بعض الدول تطبيق «تلغرام»؟

شعار تطبيق «تلغرام» على شاشة هاتف محمول (رويترز)
شعار تطبيق «تلغرام» على شاشة هاتف محمول (رويترز)
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TT

لماذا تحظر بعض الدول تطبيق «تلغرام»؟

شعار تطبيق «تلغرام» على شاشة هاتف محمول (رويترز)
شعار تطبيق «تلغرام» على شاشة هاتف محمول (رويترز)

أعلنت السلطات العراقية، اليوم (الاثنين)، حجب تطبيق «تلغرام» لإلزام الشركة المشغّلة بمراجعة المحتوى العراقي المنشور عبره. وفي وقت سابق من اليوم نفسه، أعلنت السلطات الأردنية، في بيان منفصل، حجب التطبيق في أنحاء المملكة للحدّ من محاولات نشر التطرف.

ويتيح «تلغرام» تبادل الرسائل الخاصة ونشر الأخبار والمقاطع عبر قنوات عامة. ويحظى التطبيق بانتشار واسع في العراق، حيث تستخدمه مؤسسات حكومية ووسائل إعلام وفصائل مسلّحة موالية لإيران.

وقالت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية إن الحجب جاء بتوجيه من رئيس الوزراء علي الزيدي بسبب ما وصفته بعدم التزام الشركة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية. وأمهلت الهيئة الشركة 30 يوماً لمراجعة المحتوى واتخاذ تدابير للحدّ من نشر خطاب التطرف والتحريض على العنف والكراهية.

وتزامن القرار مع تصاعد التوتر بين الحكومة و«كتائب حزب الله» المدعومة من إيران، التي تدير قنوات نشطة على التطبيق. وكان العراق قد حجب «تلغرام» لنحو أسبوع في أغسطس (آب) 2023 قبل أن يرفع الحجب.

وفي الأردن، قالت مديرية الأمن العام إن الحجب يأتي في إطار جهود حماية الأمن الوطني والحدّ من محاولات نشر التطرف. وجاء القرار بعد هجوم على كنيسة في أكتوبر (تشرين الأول) أودى بحياة تسعة أشخاص، وفق «رويترز»، التي أشارت إلى أن تنظيم «داعش» استخدم التطبيق على مدى سنوات لنشر بياناته.

عناصر من الشرطة العسكرية الأردنية يقفون خارج محكمة أمن الدولة في العاصمة الأردنية عمّان يوم 15 نوفمبر 2026 (رويترز)

وتتفاوت القيود التي فرضتها دول على «تلغرام» بين حجب التطبيق وتعطيل بعض خصائصه ومنع استخدامه على أجهزة العمل. فما الأسباب التي أعلنتها السلطات في كل حالة؟ وما دور القنوات العامة في انتشار المحتوى الذي تستهدفه هذه الإجراءات؟

من احتجاجات إيران إلى قيود روسيا

أمر القضاء الإيراني بحجب «تلغرام» في أبريل (نيسان) 2018، مستنداً إلى اعتبارات الأمن القومي. وكانت السلطات تدرس الحظر منذ موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية وامتدت إلى عشرات المدن، قبل أن تتحوّل إلى مظاهرات ضد القيادتين الدينية والأمنية. وكان التطبيق يُستخدم لتداول أخبار الاحتجاجات ونشر الدعوات إلى التظاهر.

وفي الصين، طال الحجب الوصول إلى الخدمة نفسها، ثم أزالت شركة «أبل» الأميركية للتكنولوجيا التطبيق من متجرها الصيني في أبريل 2024 ضمن مجموعة من تطبيقات المراسلة الأجنبية. وقالت الشركة إن السلطات طلبت الإزالة لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وجاءت الخطوة في ظل منظومة رقابة تقيّد الوصول إلى عدد من المنصات الأجنبية.

أما روسيا فبدأت بتقييد المكالمات الصوتية والمرئية عبر «تلغرام» في أغسطس (آب) 2025، وشدّدت القيود في فبراير (شباط) 2026. وقالت هيئة تنظيم الاتصالات إن التطبيق خالف القانون الروسي ولم يتخذ تدابير كافية لمكافحة الاحتيال واستخدامه لأغراض إجرامية وإرهابية. وبحلول أبريل، أصبح استخدامه بالغ الصعوبة في البلاد. وقال مؤسسه بافل دوروف إن المنصة ستواصل حماية حرية التعبير وخصوصية المستخدمين.

صورة توضيحية لشعار تطبيق «تلغرام» على شاشة هاتف أمام علامة منع تتوسطها أيقونة التطبيق على خلفية العلم الروسي يوم 12 فبراير 2026 (رويترز)

أوكرانيا تحظر استخدام التطبيق على أجهزة العمل

وخلال الحرب الروسية على أوكرانيا، حظر مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني في سبتمبر (أيلول) 2024 استخدام «تلغرام» على الأجهزة الرسمية للمسؤولين الحكوميين والعسكريين والعاملين في منشآت حيوية، فيما ظل التطبيق متاحاً على الهواتف الشخصية. وقال المجلس إن رئيس الاستخبارات العسكرية قدّم أدلة على قدرة أجهزة الاستخبارات الروسية على الوصول إلى رسائل المستخدمين وبياناتهم. وردّت الشركة بأنها لم تسلّم روسيا محتوى أي رسائل، وعزت حالات التسريب التي أشارت إليها إلى اختراق أجهزة المستخدمين أو مصادرتها.

كيف تصل قنوات «تلغرام» إلى جمهور واسع؟

يتيح «تلغرام» للمستخدمين تبادل الرسائل الخاصة، كما يتيح لأصحاب القنوات العامة نشر الأخبار والمقاطع لجمهور واسع. ويمكن لأي مستخدم العثور على هذه القنوات والاطلاع على منشوراتها ومشاركتها، حتى لو لم يشترك فيها. أما الرسائل العادية ورسائل المجموعات، فتحفظها الشركة بصيغة مشفّرة على أنظمتها، مما يتيح للمستخدم الاطلاع عليها من هاتفه أو جهاز الكمبيوتر. وعند تفعيل خيار «المحادثة السرية» بين شخصين، لا يمكن قراءة الرسائل إلا على الجهازين اللذين بدأت عليهما المحادثة.

وفي دراسة عن التطرف على الإنترنت في المملكة المتحدة، رصد «معهد الحوار الاستراتيجي»، وهو منظمة بحثية مستقلة تدرس التطرف وخطاب الكراهية، 11 قناة على «تلغرام» صنّفها داعمة للإرهاب. وشملت الأنشطة التي استند إليها الباحثون في تصنيفها: التجنيد أو تأييد جماعات محظورة. وأظهرت الدراسة، التي أُعدّت بتكليف من هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية «أوفكوم»، أن بعض أكبر القنوات المرتبطة باليمين المتطرف تجاوز عدد المشتركين في كلّ منها 150 ألفاً. وتوضح الدراسة كيف يتيح تصميم القنوات لجهة واحدة الوصول إلى جمهور واسع، وهي الخاصية نفسها التي تستخدمها مؤسسات إعلامية وسلطات محلية، كما في أوكرانيا، لنشر الأخبار والتنبيهات خلال الحرب.

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العالم

من ضابط شرطة إلى إمبراطور مخدرات... وفاة «عرّاب» الكارتلات المكسيكية

صورة التُقطت في عام 2005 لميغيل أنخيل فيليكس غاياردو (أ.ف.ب)
صورة التُقطت في عام 2005 لميغيل أنخيل فيليكس غاياردو (أ.ف.ب)
TT
TT

من ضابط شرطة إلى إمبراطور مخدرات... وفاة «عرّاب» الكارتلات المكسيكية

صورة التُقطت في عام 2005 لميغيل أنخيل فيليكس غاياردو (أ.ف.ب)
صورة التُقطت في عام 2005 لميغيل أنخيل فيليكس غاياردو (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المكسيكية وفاة ميغيل أنخيل فيليكس غاياردو، أحد أبرز أباطرة المخدرات في تاريخ البلاد، عن عمر ناهز 80 عاماً، عقب عقود قضاها خلف القضبان، بعدما لعب دوراً محورياً في تشكيل ملامح تجارة المخدرات الحديثة بالمكسيك، وارتبط اسمه بإحدى أبرز جرائم القتل التي ألقت بظلالها على العلاقات بين المكسيك والولايات المتحدة.

ووفق صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، لم تكن نهاية غاياردو، المعروف بلقب «عرّاب المخدرات»، شبيهة بنفوذه الواسع الذي تمتّع به خلال سبعينات وثمانينات القرن الماضي، إذ رحل سجيناً داخل أحد المستشفيات الخاصة بمدينة غوادالاخارا، بعدما تعرّض لأزمة صحية استدعت نقله من مجمع سجون بوينتي غراندي، يوم الجمعة، قبل أن يفارق الحياة بعد ظُهر الأحد، نتيجة فشل متعدد في وظائف الأعضاء، وفقاً لبيان صادر عن السلطات الأمنية بولاية خاليسكو، نقلاً عن الفريق الطبي الذي أشرف على علاجه.

من رجل شرطة إلى إمبراطور المخدرات

بدأت رحلة غاياردو المهنية بعيداً عن عالم الجريمة المنظمة، إذ عمل في بداياته ضابط شرطة، كما تولّى حراسة حاكم ولاية سينالوا، وهي مواقع أتاحت له بناء شبكة من العلاقات والنفوذ داخل المؤسسات الأمنية والحكومية.

واستثمر هذه العلاقات لاحقاً في تأسيس كارتل غوادالاخارا، الذي لعب دوراً محورياً في إعادة تشكيل تجارة المخدرات المكسيكية، خلال سبعينات وثمانينات القرن الماضي، بالتعاون مع عدد من أبرز الأسماء الإجرامية في البلاد.

وعندما أُلقي القبض عليه في عام 1989، وصفه المدّعي العام المكسيكي آنذاك، إنريكي ألفاريز ديل كاستيو، بأنه «تاجر المخدرات رقم واحد في المكسيك»، في إشارة إلى حجم نفوذه ومكانته داخل عالم الجريمة المنظمة.

الرجل الذي مهد الطريق لصعود «إل تشابو»

لم يقتصر تأثير غاياردو على تأسيس شبكته الإجرامية، بل امتد إلى جيل كامل من أباطرة المخدرات الذين صعدوا لاحقاً إلى قمة تجارة المخدرات العالمية.

وكان من أبرز هؤلاء خواكين جوزمان لويرا، المعروف بلقب «إل تشابو»، زعيم كارتل سينالوا السابق، الذي بدأ مسيرته في عالم المخدرات بالعمل خبيراً في الخدمات اللوجستية الجوية لدى غاياردو، قبل أن يتحول إلى أحد أشهر تجار المخدرات في العالم، وصولاً إلى اعتقاله في عام 2014.

جريمة هزت العلاقات بين المكسيك وأميركا

ارتبط اسم غاياردو دولياً بقضية اختطاف وتعذيب وقتل إنريكي «كيكي» كامارينا سالازار، وهو عميل سري كان يعمل لصالح إدارة مكافحة المخدرات الأميركية، وهي الجريمة التي تحولت إلى نقطة فاصلة في الحرب الأميركية على شبكات تهريب المخدرات المكسيكية.

وكان كامارينا قد اختفى في عام 1985، قبل العثور على جثمانه وجثمان طيار كان يعمل معه، بعد نحو شهر من اختطافهما. وأكدت السلطات الأميركية آنذاك أن الضابط كان «على وشك كشف شبكة لتهريب المخدرات تُقدَّر بمليارات الدولارات».

واعتقد المسؤولون الأميركيون أن غاياردو تورّط في الجريمة، إلى جانب اثنين من كبار تجار المخدرات هما رافائيل كارو كينتيرو وإرنستو فونسيكا كاريو، اللذان أُلقي القبض عليهما ووُجهت إليهما اتهامات على خلفية القضية.

وأشعلت الجريمة أزمة دبلوماسية بين واشنطن ومكسيكو سيتي، بعدما طالبت الولايات المتحدة السلطات المكسيكية بمحاسبة المسؤولين عنها، لتصبح القضية واحدة من أبرز المحطات التي أسهمت في تصعيد الحرب على المخدرات.

كما تحولت الواقعة لاحقاً إلى مادة لعدد من الكتب والأفلام والمسلسلات التلفزيونية، ومن أبرزها مسلسل «ناركوس: المكسيك».

إنكار للاتهامات وأحكام بالسجن لعقود

على الرغم من الاتهامات التي لاحقته، نفى غاياردو، عقب القبض عليه في عام 1989، تورطه في قتل الضابط الأميركي أو مشاركته في تجارة المخدرات.

لكن مسار المحاكمة انتهى بالحكم عليه بالسجن 40 عاماً في قضايا مرتبطة بالاتجار بالمخدرات والرشوة والفساد، قبل أن يصدر بحقّه عام 2017 حكم إضافي بالسجن 37 عاماً على خلفية مقتل كامارينا.

وكان غاياردو مطلوباً للسلطات المكسيكية والأميركية لأكثر من عقد قبل اعتقاله، وخلال تلك السنوات تمكّن من مواصلة نشاطه بحُرية داخل المكسيك، مستفيداً من الحماية التي وفرها له عدد من رجال الشرطة والمسؤولين الحكوميين.

مواضيع
المخدرات المكسيك
العالم

أميركا وروسيا لمعارضة محادثات الحد من الأسلحة ذاتية التشغيل

روبوتات عسكرية تشارك في المناورات الكورية الجنوبية الأميركية المشتركة 19 أغسطس 2026 (رويترز)
روبوتات عسكرية تشارك في المناورات الكورية الجنوبية الأميركية المشتركة 19 أغسطس 2026 (رويترز)
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أميركا وروسيا لمعارضة محادثات الحد من الأسلحة ذاتية التشغيل

روبوتات عسكرية تشارك في المناورات الكورية الجنوبية الأميركية المشتركة 19 أغسطس 2026 (رويترز)
روبوتات عسكرية تشارك في المناورات الكورية الجنوبية الأميركية المشتركة 19 أغسطس 2026 (رويترز)

يبدو أن الولايات المتحدة وروسيا، وهما من كبار منتجي الأسلحة، ستعارضان محاولة خلال اجتماع عالمي يعقد في جنيف هذا الأسبوع لبدء مفاوضات بشأن قواعد ملزمة قانونا فيما يخص الأسلحة ذاتية التشغيل، في محادثات يتوقع الدبلوماسيون ومنظمات حقوق الإنسان أن تكون صعبة.

أدى ظهور الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز تطوير الطائرات المسيرة والروبوتات والدبابات والغواصات وغيرها من المعدات العسكرية القادرة على القتل دون تدخل بشري. وتستخدم الأسلحة شبه المستقلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بالفعل في أوكرانيا والسودان والشرق الأوسط، على الرغم من المخاوف الأخلاقية.

ومن المقرر أن يبت الاجتماع الذي تستضيفه الأمم المتحدة ابتداء من يوم الاثنين فيما إذا كان سيتم بدء مفاوضات بشأن اتفاق ملزم قانونا يتعلق بالحظر واللوائح التنظيمية الخاصة بأنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل.

لكن في حين أن معظم الدول الأطراف البالغ عددها 128 في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة تؤيد ذلك، فإن الدول الكبرى عسكريا، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل، تعارضه بحجة أن القانون الإنساني الحالي كاف. وحذر قادة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى جانب البابا، من مخاطر الأسلحة ذاتية التشغيل وعبروا عن تأييدهم لفرض ضوابط عليها.

وقالت فيريتي كويل من هيومن رايتس ووتش التي تحث المؤتمر على اتخاذ إجراءات حازمة «لا ينبغي أبدا السماح للآلات بتحديد من يعيش ومن يموت في ساحة المعركة، لكن هذه هي الحقيقة البائسة التي تقترب بسرعة».

وقال دبلوماسيان لرويترز إن المناقشات تبدو صعبة. لكنهما أشارا إلى أن الدول يمكنها بناء جسور للتوصل إلى اتفاق تسوية بحلول نهاية الأسبوع. وأضاف أحد الدبلوماسيين أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، بدءا من الاتفاقات الملزمة قانونا وصولا إلى غير الملزمة قانونا، فضلا عن اتفاق هجين يجمع بين العنصرين.

خطر الوقوع في الأخطاء

يقول ناشطون إن أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل يمكن أن تتصرف بشكل غير متوقع، ما يزيد من خطر وقوع أخطاء قاتلة. وقالت آنا هيهير، رئيسة حوكمة الذكاء الاصطناعي العسكري في معهد مستقبل الحياة، وهو منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة تركز على الحد من مخاطر التقنيات المتقدمة ومنها الذكاء الاصطناعي، إن الأسلحة ذاتية التشغيل لم تعد خيالا علميا، مشيرة إلى تقارير إعلامية عن الاستخدام المبكر لأنظمة ذاتية التشغيل بالكامل في أوكرانيا.

وتفضل الولايات المتحدة المبادئ التوجيهية على القواعد الملزمة بشأن الأسلحة ذاتية التشغيل، بحجة أن القانون الدولي يوفر بالفعل إطارا لتنظيم الحرب. واقترحت ولاية مدتها خمس سنوات لإجراء محادثات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق غير ملزم.

وتقول الصليب الأحمر إن القانون الإنساني لا يعالج بشكل كاف المخاطر المحددة الناجمة عن الأسلحة ذاتية التشغيل. ولم تعلن روسيا موقفها علنًا قبل بدء المفاوضات، لكنها عارضت في السابق مقترحات التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا. وقال دبلوماسي غربي كبير لرويترز إنها تخطط لمنع الاتحاد الأوروبي، الذي يشارك بصفة مراقب في المحادثات، من أخذ الكلمة.

وقالت هيهير لرويترز إن الولايات المتحدة وروسيا ستسعيان على الأرجح إلى تخفيف أي نتيجة كما فعلتا في سبتمبر الماضي بشأن نص يتعلق بالأسلحة ذاتية التشغيل وإمكانية إلحاقها الضرر.

واقترح رئيس محادثات هذا الأسبوع ولاية مدتها عامان للتفاوض بشأن بروتوكول ملزم قانونا. وقالت كويل لرويترز إن بريطانيا وألمانيا وفرنسا تقترح إجراء مفاوضات بشأن أداة تترك الباب مفتوحا بشأن ما إذا كان سيكون ملزما قانونيا أم لا.

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