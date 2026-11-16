لماذا تحظر بعض الدول تطبيق «تلغرام»؟

أعلنت السلطات العراقية، اليوم (الاثنين)، حجب تطبيق «تلغرام» لإلزام الشركة المشغّلة بمراجعة المحتوى العراقي المنشور عبره. وفي وقت سابق من اليوم نفسه، أعلنت السلطات الأردنية، في بيان منفصل، حجب التطبيق في أنحاء المملكة للحدّ من محاولات نشر التطرف.

ويتيح «تلغرام» تبادل الرسائل الخاصة ونشر الأخبار والمقاطع عبر قنوات عامة. ويحظى التطبيق بانتشار واسع في العراق، حيث تستخدمه مؤسسات حكومية ووسائل إعلام وفصائل مسلّحة موالية لإيران.

وقالت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية إن الحجب جاء بتوجيه من رئيس الوزراء علي الزيدي بسبب ما وصفته بعدم التزام الشركة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية. وأمهلت الهيئة الشركة 30 يوماً لمراجعة المحتوى واتخاذ تدابير للحدّ من نشر خطاب التطرف والتحريض على العنف والكراهية.

وتزامن القرار مع تصاعد التوتر بين الحكومة و«كتائب حزب الله» المدعومة من إيران، التي تدير قنوات نشطة على التطبيق. وكان العراق قد حجب «تلغرام» لنحو أسبوع في أغسطس (آب) 2023 قبل أن يرفع الحجب.

وفي الأردن، قالت مديرية الأمن العام إن الحجب يأتي في إطار جهود حماية الأمن الوطني والحدّ من محاولات نشر التطرف. وجاء القرار بعد هجوم على كنيسة في أكتوبر (تشرين الأول) أودى بحياة تسعة أشخاص، وفق «رويترز»، التي أشارت إلى أن تنظيم «داعش» استخدم التطبيق على مدى سنوات لنشر بياناته.

عناصر من الشرطة العسكرية الأردنية يقفون خارج محكمة أمن الدولة في العاصمة الأردنية عمّان يوم 15 نوفمبر 2026 (رويترز)

وتتفاوت القيود التي فرضتها دول على «تلغرام» بين حجب التطبيق وتعطيل بعض خصائصه ومنع استخدامه على أجهزة العمل. فما الأسباب التي أعلنتها السلطات في كل حالة؟ وما دور القنوات العامة في انتشار المحتوى الذي تستهدفه هذه الإجراءات؟

من احتجاجات إيران إلى قيود روسيا

أمر القضاء الإيراني بحجب «تلغرام» في أبريل (نيسان) 2018، مستنداً إلى اعتبارات الأمن القومي. وكانت السلطات تدرس الحظر منذ موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية وامتدت إلى عشرات المدن، قبل أن تتحوّل إلى مظاهرات ضد القيادتين الدينية والأمنية. وكان التطبيق يُستخدم لتداول أخبار الاحتجاجات ونشر الدعوات إلى التظاهر.

وفي الصين، طال الحجب الوصول إلى الخدمة نفسها، ثم أزالت شركة «أبل» الأميركية للتكنولوجيا التطبيق من متجرها الصيني في أبريل 2024 ضمن مجموعة من تطبيقات المراسلة الأجنبية. وقالت الشركة إن السلطات طلبت الإزالة لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وجاءت الخطوة في ظل منظومة رقابة تقيّد الوصول إلى عدد من المنصات الأجنبية.

أما روسيا فبدأت بتقييد المكالمات الصوتية والمرئية عبر «تلغرام» في أغسطس (آب) 2025، وشدّدت القيود في فبراير (شباط) 2026. وقالت هيئة تنظيم الاتصالات إن التطبيق خالف القانون الروسي ولم يتخذ تدابير كافية لمكافحة الاحتيال واستخدامه لأغراض إجرامية وإرهابية. وبحلول أبريل، أصبح استخدامه بالغ الصعوبة في البلاد. وقال مؤسسه بافل دوروف إن المنصة ستواصل حماية حرية التعبير وخصوصية المستخدمين.

صورة توضيحية لشعار تطبيق «تلغرام» على شاشة هاتف أمام علامة منع تتوسطها أيقونة التطبيق على خلفية العلم الروسي يوم 12 فبراير 2026 (رويترز)

أوكرانيا تحظر استخدام التطبيق على أجهزة العمل

وخلال الحرب الروسية على أوكرانيا، حظر مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني في سبتمبر (أيلول) 2024 استخدام «تلغرام» على الأجهزة الرسمية للمسؤولين الحكوميين والعسكريين والعاملين في منشآت حيوية، فيما ظل التطبيق متاحاً على الهواتف الشخصية. وقال المجلس إن رئيس الاستخبارات العسكرية قدّم أدلة على قدرة أجهزة الاستخبارات الروسية على الوصول إلى رسائل المستخدمين وبياناتهم. وردّت الشركة بأنها لم تسلّم روسيا محتوى أي رسائل، وعزت حالات التسريب التي أشارت إليها إلى اختراق أجهزة المستخدمين أو مصادرتها.

كيف تصل قنوات «تلغرام» إلى جمهور واسع؟

يتيح «تلغرام» للمستخدمين تبادل الرسائل الخاصة، كما يتيح لأصحاب القنوات العامة نشر الأخبار والمقاطع لجمهور واسع. ويمكن لأي مستخدم العثور على هذه القنوات والاطلاع على منشوراتها ومشاركتها، حتى لو لم يشترك فيها. أما الرسائل العادية ورسائل المجموعات، فتحفظها الشركة بصيغة مشفّرة على أنظمتها، مما يتيح للمستخدم الاطلاع عليها من هاتفه أو جهاز الكمبيوتر. وعند تفعيل خيار «المحادثة السرية» بين شخصين، لا يمكن قراءة الرسائل إلا على الجهازين اللذين بدأت عليهما المحادثة.

وفي دراسة عن التطرف على الإنترنت في المملكة المتحدة، رصد «معهد الحوار الاستراتيجي»، وهو منظمة بحثية مستقلة تدرس التطرف وخطاب الكراهية، 11 قناة على «تلغرام» صنّفها داعمة للإرهاب. وشملت الأنشطة التي استند إليها الباحثون في تصنيفها: التجنيد أو تأييد جماعات محظورة. وأظهرت الدراسة، التي أُعدّت بتكليف من هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية «أوفكوم»، أن بعض أكبر القنوات المرتبطة باليمين المتطرف تجاوز عدد المشتركين في كلّ منها 150 ألفاً. وتوضح الدراسة كيف يتيح تصميم القنوات لجهة واحدة الوصول إلى جمهور واسع، وهي الخاصية نفسها التي تستخدمها مؤسسات إعلامية وسلطات محلية، كما في أوكرانيا، لنشر الأخبار والتنبيهات خلال الحرب.