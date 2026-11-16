العراق يقرر حجب «تلغرام» حفاظاً على الأمن الوطني

الرئيس اللبناني يستقبل السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز في بيروت اليوم (الوكالة الوطنية للإعلام)

رأى السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز اليوم (الاثنين) أنه ينبغي على «حزب الله» المدعوم من طهران أن ينزع سلاحه «طوعاً»، مؤكداً أنه لا يمكن وجود «جيشين» في البلد.

ووصل والتز الأحد الى بيروت، في زيارة تهدف الى بحث ترتيبات مرحلة ما بعد انتهاء تفويض قوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل) في 31 ديسمبر (كانون الأول)، تطبيقاً لقرار صادر عن مجلس الأمن بضغط أميركي.

وعقب لقائه رئيس البرلمان نبيه بري في بيروت، قال والتز لصحافيين: «أعتقد أن الرسالة يجب ان تكون واضحة وجلية، لا بدّ من استعادة السيادة اللبنانية بالكامل، والآلية لتحقيق ذلك ستكون عبر الجيش اللبناني»، مضيفاً «لا يمكن لأي بلد أن يكون لديه جيشان، آمل وأدعو أن ينزع «حزب الله» سلاحه وينبغي له أن يفعل ذلك طوعاً»، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

كما التقى والتز الرئيس اللبناني، جوزيف عون، بحضور السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى والوفد المرافق له، بحضور رئيس الوفد اللبناني في المفاوضات الثلاثية السفير السابق سيمون كرم، حسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

وجرى خلال الاجتماع «عرض التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة، ومرحلة ما بعد انتهاء مهمة «اليونيفيل»، إضافة إلى الوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وعدم التزام إسرائيل بمندرجات اتفاق الإطار.

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يستقبل السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز في بيروت اليوم (رويترز)

وعارضت الولايات المتحدة في مجلس الأمن تمديد تفويض قوة يونيفيل المنتشرة منذ العام 1978 في الجنوب حيث تعمل كقوة فصل بين لبنان وإسرائيل.

وتنتهي مهمة «اليونيفيل» في 31 ديسمبر المقبل، على أن يبدأ خفض قوامها وانسحابها بشكل منظم اعتباراً من ذلك التاريخ وفي غضون سنة واحدة.

ويخشى لبنان فراغا أمنيا بعد انسحاب قوة يونيفيل من جنوب البلاد، على وقع الحرب الأخيرة بين حزب الله واسرائيل.

وأجمع وزراء خارجية دول مجموعة السبع خلال اجتماعهم في باريس الثلاثاء، على «ضرورة تجنب حدوث فراغ أمني» في جنوب لبنان بعد انسحاب القوة الدولية، فيما قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن ثمة توافقاً واسعاً على ضرورة التوصل إلى «هيكلية أمنية جديدة» في المنطقة.

وترعى الولايات المتحدة مفاوضات مباشرة بين اسرائيل ولبنان، أثمرت في يونيو (حزيران) توقيع اتفاق إطار، ينصّ خصوصا على نزع سلاح «حزب الله» وانسحاب الدولة العبرية تدريجيا من الأراضي التي تحتلها في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءاً من «منطقتين تجريبيتين».