العراق يقرر حجب «تلغرام» حفاظاً على الأمن الوطني

العراق يقرر حجب «تلغرام» حفاظاً على الأمن الوطنيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5341889-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AD%D8%AC%D8%A8-%D8%AA%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
قررت هيئة الإعلام في العراق، الاثنين، حجب تطبيق «تلغرام»، وذلك «حفاظاً على الأمن الوطني»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.
يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان مديرية الأمن العام في الأردن حجب تطبيق «تلغرام» في المملكة، وذلك «في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الرقمي وحماية المستخدمين، والحد من المخاطر والممارسات المخالفة للقانون المرتبطة باستخدام المنصات الرقمية».
رافق آلاف العراقيين، السبت، جثمان عضو البرلمان السابق أحمد العلواني من مطار بغداد إلى مدينة الرمادي، حيث كان أفراد عشيرته ينتظرون وصوله، وسط مشاعر حزن وغضب.
حمزة مصطفى (بغداد)
العراق يقرر حجب «تلغرام» حفاظاً على الأمن الوطنيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5341889-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AD%D8%AC%D8%A8-%D8%AA%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
قررت هيئة الإعلام في العراق، الاثنين، حجب تطبيق «تلغرام»، وذلك «حفاظاً على الأمن الوطني»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.
يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان مديرية الأمن العام في الأردن حجب تطبيق «تلغرام» في المملكة، وذلك «في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الرقمي وحماية المستخدمين، والحد من المخاطر والممارسات المخالفة للقانون المرتبطة باستخدام المنصات الرقمية».
السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة: على «حزب الله» نزع سلاحه طوعاًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5341885-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%B2%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%87-%D8%B7%D9%88%D8%B9%D8%A7%D9%8B
السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة: على «حزب الله» نزع سلاحه طوعاً
الرئيس اللبناني يستقبل السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز في بيروت اليوم (الوكالة الوطنية للإعلام)
رأى السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز اليوم (الاثنين) أنه ينبغي على «حزب الله» المدعوم من طهران أن ينزع سلاحه «طوعاً»، مؤكداً أنه لا يمكن وجود «جيشين» في البلد.
ووصل والتز الأحد الى بيروت، في زيارة تهدف الى بحث ترتيبات مرحلة ما بعد انتهاء تفويض قوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل) في 31 ديسمبر (كانون الأول)، تطبيقاً لقرار صادر عن مجلس الأمن بضغط أميركي.
وعقب لقائه رئيس البرلمان نبيه بري في بيروت، قال والتز لصحافيين: «أعتقد أن الرسالة يجب ان تكون واضحة وجلية، لا بدّ من استعادة السيادة اللبنانية بالكامل، والآلية لتحقيق ذلك ستكون عبر الجيش اللبناني»، مضيفاً «لا يمكن لأي بلد أن يكون لديه جيشان، آمل وأدعو أن ينزع «حزب الله» سلاحه وينبغي له أن يفعل ذلك طوعاً»، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
كما التقى والتز الرئيس اللبناني، جوزيف عون، بحضور السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى والوفد المرافق له، بحضور رئيس الوفد اللبناني في المفاوضات الثلاثية السفير السابق سيمون كرم، حسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.
وجرى خلال الاجتماع «عرض التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة، ومرحلة ما بعد انتهاء مهمة «اليونيفيل»، إضافة إلى الوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وعدم التزام إسرائيل بمندرجات اتفاق الإطار.
وعارضت الولايات المتحدة في مجلس الأمن تمديد تفويض قوة يونيفيل المنتشرة منذ العام 1978 في الجنوب حيث تعمل كقوة فصل بين لبنان وإسرائيل.
وتنتهي مهمة «اليونيفيل» في 31 ديسمبر المقبل، على أن يبدأ خفض قوامها وانسحابها بشكل منظم اعتباراً من ذلك التاريخ وفي غضون سنة واحدة.
ويخشى لبنان فراغا أمنيا بعد انسحاب قوة يونيفيل من جنوب البلاد، على وقع الحرب الأخيرة بين حزب الله واسرائيل.
وأجمع وزراء خارجية دول مجموعة السبع خلال اجتماعهم في باريس الثلاثاء، على «ضرورة تجنب حدوث فراغ أمني» في جنوب لبنان بعد انسحاب القوة الدولية، فيما قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن ثمة توافقاً واسعاً على ضرورة التوصل إلى «هيكلية أمنية جديدة» في المنطقة.
وترعى الولايات المتحدة مفاوضات مباشرة بين اسرائيل ولبنان، أثمرت في يونيو (حزيران) توقيع اتفاق إطار، ينصّ خصوصا على نزع سلاح «حزب الله» وانسحاب الدولة العبرية تدريجيا من الأراضي التي تحتلها في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءاً من «منطقتين تجريبيتين».
الأردن يحجب «تلغرام» لتعزيز الأمن الرقمي ومكافحة نشر التطرفhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5341764-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%AC%D8%A8-%D8%AA%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A-%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81
الأردن يحجب «تلغرام» لتعزيز الأمن الرقمي ومكافحة نشر التطرف
هواتف وشعار تطبيق «تلغرام» (رويترز)
أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن حجب تطبيق «تلغرام» في المملكة، وذلك «في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الرقمي وحماية المستخدمين، والحد من المخاطر والممارسات المخالفة للقانون المرتبطة باستخدام المنصات الرقمية».
تأتي الخطوة غداة الحكم بإعدام ثلاثة أشخاص أُدينوا بتنفيذ هجوم دامٍ على كنيسة في محافظة الكرك قبل أسابيع.
ووفق وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، فقد أوضحت المديرية أن «التعامل مع هذه المنصات يأتي في سياق الحرص على حماية المجتمع، والتصدي لأي استخدامات قد تسهم وتسهل ارتكاب الجرائم الإلكترونية أو التهديد والابتزاز أو نشر المحتويات المخالفة للقانون وتهدد أمن المجتمع ومحاولات نشر التطرف والتشدد، ما يؤثر على الأمن الوطني، وبما ينسجم مع التشريعات النافذة».
ودعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى «ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي، وعدم التفاعل مع الحسابات أو الروابط والجهات مجهولة المصدر، والإبلاغ عن أي ممارسات أو محتويات مخالفة عبر القنوات الرسمية».
كما شددت على أهمية دور الأسرة في متابعة استخدام الأبناء شبكات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، وتعزيز وعيهم بالمخاطر المرتبطة بها، والحرص على توجيههم نحو الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، والاستفادة من أدوات الرقابة الأبوية المتاحة.
وأكدت المديرية استمرارها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الجرائم والمخالفات المرتكَبة عبر الفضاء الرقمي، بما يحفظ أمن المجتمع وسلامة أفراده.
وقضت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأحد، بالإعدام شنقاً بحقّ ثلاثة أشخاص أُدينوا بتنفيذ الهجوم غير المسبوق على كنيسة في الكرك بجنوب الأردن، في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والذي أوقع 9 قتلى و25 جريحاً.
وأُدين الأشخاص الثلاثة بتُهم تتعلق بتنفيذ «أعمال إرهابية» و«استخدام أسلحة وذخائر» و«الترويج لأفكار جماعة إرهابية».
وأصدرت المحكمة حكماً بالسجن 6 سنوات على شخصين آخرين باعا الأسلحة لمنفّذي الهجوم، وفق محامي أهالي الضحايا.